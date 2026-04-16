Татарстан поможет построить центр подготовки энергетиков в Азии

В Кыргызстане планируется создать международную площадку для специалистов из пяти стран

Фото: Артем Дергунов

Делегация из Татарстана провела в Кыргызстане инспекцию площадок, где планируется строительство учебного центра энергетиков и тренировочного полигона для отработки практических навыков, сообщает «Реальному времени» «Эрвольт».

Проект будет реализован в городе Каракол. Он предполагает создание первой в Центральной Азии международной площадки для подготовки специалистов из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В состав делегации вошли представители отраслевых компаний и организаций энергетического сектора. В ходе поездки специалисты осмотрели территории, предложенные под размещение будущих объектов.

Проект включает не только учебный центр и тренировочный полигон, но и создание цеха по сборке электрооборудования, включая распределительные устройства, трансформаторные подстанции и зарядные станции для электромобилей.

Как отмечается, образовательный хаб должен стать постоянной базой для подготовки кадров и внедрения практических решений в энергетической отрасли региона, а также способствовать повышению уровня безопасности труда и квалификации персонала.

Сотрудничество в сфере энергетики между сторонами носит системный характер: ранее осуществлялись поставки средств индивидуальной защиты и обучение специалистов в России.

Ариана Ранцева