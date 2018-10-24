Александр Кузмак: «Спартаковский футбол надо поставить на полку и иногда сдувать с него пылинки»

Рассуждения о ситуации в «Спартаке» одного из самых известных поклонников красно-белых

Комментатор Первого канала, радиоведущий и спортивный журналист Александр Кузмак — давний поклонник московского «Спартака», чего никогда не скрывал. И затянувшийся кризис в игре команды, как и увольнение первого за 16 лет тренера, приведшего красно-белых к чемпионству, разумеется, не оставили равнодушным и его. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Александром и выяснила, кто был бы идеальной фигурой на посту тренера «Спартака», стоит ли сразу ждать от него результата и почему Бердыев не так уж несовместим со спартаковской философией игры.

«Нельзя было выливать наружу внутренние склоки»

— Не поторопились ли в клубе с увольнением Массимо Карреры? Все-таки до 2-го места всего одно очко. Или рассчитывать на нормализацию ситуации смысла не было?

— Речь ведь идет не о месте, а о том, что команда плохо играет. И дело не в том, что команда не забивает с игры (все-таки в последнем матче она сумела это сделать два раза), а в том, что у нее в целом нет ярко выраженного рисунка, нет четкости в действиях, стройности. Она допускает серьезные ошибки в обороне, у нее нет сбалансированного состава. Уже по ходу нынешнего сезона мы увидели очень много изменений, и эти изменения были связаны с вводом в игру большого количества молодых игроков — все это тоже выглядит вынужденной акцией. В том числе и потому, что такие игроки, как Глушаков и Ещенко, оказались за пределами основы.

— Так в чем основная причина увольнения Карреры — в затяжном кризисе или склоках с игроками?

— Говорить о склоках в команде можно лишь в том случае, если вы находитесь в команде. Скажем так: склоки в команде появляются и вообще ухудшается атмосфера внутри нее тогда, когда нет результата. А в данном случае его нет. Причем нет уже с конца прошлого сезона, когда команда умудрилась не попасть в Лигу чемпионов — в ситуации, когда проще было это сделать, чем не сделать. И на старте нынешнего сезона сразу же не решила задачу в противостоянии с греческим ПАОКом. Причем не решила показательно — вела 2:0 в Греции и не удержала результат. Все это уже говорило, что пока никакого прогресса нет. В конечном итоге оказалось, что нет его и на длительной дистанции. Ну и все кончилось тремя домашними поражениями подряд. Видно, что команда находится в не самом лучшем психологическом состоянии, но это никак не связано напрямую со склоками. Это говорит о том, что она не добилась результата и утратила конструктивность игры.

— Сейчас активно обсуждается поведение игроков в Instagram уже после увольнения Карреры, в частности, поступок Глушакова, когда он не смог по-человечески попрощаться с тренером. У спартаковских фанатов это вызвало гнев. А вы на чьей стороне в этом конфликте?

— Самое главное, что склока выливается наружу, не просто в средство массовой информации, а в интернет-СМИ, которые практически всегда занимаются ловлей хайпа, а не разбираются в проблемах. Я не знаю, кто прав и кто виноват. Но когда разборки выливаются наружу, это говорит о том, что внутри клуба не все в порядке. Это не должно выливаться наружу. Это как в семье: нельзя рассказывать окружающим, как ты ругаешься и какие плохие члены твоей семьи. Причем делать это по очереди: сначала муж, потом жена, потом дети.

«Вопрос не в том, что поменяли тренера, а в том, что его поменяли по ходу сезона. На сегодняшний день мы не видим, кто вот так сразу придет на место Карреры, а значит, это место оказалось пусто в данное время». Фото spartak.com



«Единственный трансфер, к которому нет вопросов — это приобретение Еременко»

— Вы уже сказали, что «Спартак» мало забивал с игры. Вам не кажется, что главная причина неудачной игры в атаке — уход «на флажке» основной забивной силы — Промеса? Адекватной замены ему не нашли. Ни Роша, ни другие таковой не стали.

— Рошу купили раньше. И если его покупали как замену Промесу, то и нужно было использовать его как смену. А его так не использовали. Даже в нынешней ситуации он играет не стабильно и не всегда. И вообще надо сказать, что те трансферы, которые осуществил «Спартак», пока не очень работают. Единственный трансфер, который на данный момент не вызывает вопросов — это подписание Еременко, которое тоже, по большому счету, не является частью системы. У «Спартака» очень много судорожных движений, и объяснить эти манипуляции тем, что, мол, команда так и хотела с самого начала и что тут есть некий тренд, нельзя. Поэтому их и лихорадит, и мы видим огромное количество ротаций в составе, и в конечном итоге нет результата. А любая отставка тренера определяется отсутствием результата и качества игры.

«На сегодня самой подходящей и важной фигурой для «Спартака» выглядит Черчесов»

— Некоторые СМИ пишут, что Карреру сгубила схема «4-3-3» хотя изначально он придерживался другой тактики — «4-2-3-1».

— Возможно. Но очень легко задним числом говорить, что отказ от одной тактической схемы и переход на другую стал главной причиной неудач. Каррера ведь не глупее нас с вами и прекрасно понимал, зачем он это делает. Повторюсь: речь не о критике Массимо. Я говорю о том, что смена тренера в такой ситуации абсолютно естественна. Вопрос не в том, что поменяли тренера, а в том, что его поменяли по ходу сезона. На сегодняшний день мы не видим, кто вот так сразу придет на место Карреры, а значит, это место оказалось пусто в данное время. Это говорит не только об ошибках Карреры, но и о том, что если и менять тренера, то делать это нужно было в начале сезона, а не по ходу. А если мы меняем его по ходу, то мы опять же должны знать, кто придет на смену.

— В шорт-листе «Спартака» указываются несколько специалистов: Черчесов, Жардим, Бердыев, Тихонов. Кто вам кажется наиболее подходящим.

— Ну как можно сравнивать Жардима и Тихонова, например?

— К плюсам Тихонова можно отнести то, что он «свой» и его любят болельщики.

— То, что Тихонов «спартаковский» игрок, и тем более то, что его любят болельщики, не может быть показателем профессионализма тренера. Это не говорит о том, что он плохой или хороший специалист, но связи нет. Но я предпочел бы Черчесова. Учитывая нынешнее состояние Станислава Саламовича, совершенно очевиден его огромный качественный скачок в результатах, и именно в умении мотивировать команду. А в «Спартаке» жесточайшим образом хромает внутрикомандная дисциплина. И в этом случае Черчесов для меня выглядит кандидатурой гораздо более важной для «Спартака», чем Жардим. Португалец — специалист хороший, но, как и любой другой иностранец, кредит доверия он получит только если начнет выигрывать сразу, как это было при Массимо в чемпионский сезон. Черчесов важная фигура именно потому, что он идеологически важнее для «Спартака», потому что он российский тренер. И у него на сегодняшний день есть абсолютно непререкаемый авторитет. А «Спартаку» нужен тренер, который не будет оглядываться на руководство, на внутренние проблемы клуба.

«Черчесов важная фигура именно потому, что он идеологически важнее для «Спартака», потому что он российский тренер. И у него на сегодняшний день есть абсолютно непререкаемый авторитет». Фото Олега Тихонова

— А как вам кандидатура Бердыева? Некоторые источники утверждают, что «Спартак» вел с ним переговоры еще до увольнения Карреры.

— Если клуб ведет переговоры со специалистом, когда есть другой тренер, это говорит о том, что он его не устраивает. Вопрос в другом: большой проблемой «Спартака» уже на протяжении очень долгого времени является полное отсутствие вектора. Я приведу пример ЦСКА. Эту команду не «колбасит» изнутри, она четко понимает, что делает, она всегда играет «в долгую». Более того, ее внутреннее спокойствие, абсолютный внутренний порядок в конечном итоге влияют на результат. Потому что никто никому не мешает работать. Совершенно не факт, что Гончаренко будет так же успешен, как в данный момент времени. Но его нынешние успехи совершенно точно связаны с тем, что тренер спокойно работает, генеральный менеджер спокойной руководит, а глава клуба занимается своим делом и не является стопроцентной публичной персоной, коей всегда является Леонид Арнольдович Федун, и потому тренер всегда смотрит на него.

«Рубин» и «Ростов» Бердыева тоже играли в агрессивный остроатакующий футбол»

— Вернемся к фигуре Бердыева. Футбол Курбана Бекиевича совсем не «спартаковский»?

— Если вы понимаете под «спартаковским» футбол Константина Бескова и Олега Романцева, то этот термин давно надо поставить на полку и периодически сдувать с него пылинки. Возвращаться к этому футболу можно лишь в том случае, если он готов играть «в долгую». Такая модель игры к «Спартаку» так быстро не вернется. Тот же Бесков ставил такой футбол на протяжении многих лет. Я не очень понимаю, что такое «футбол Бердыева». Это же тоже клише. Потому что и «Рубин» Бердыева, и «Ростов» Бердыева временами показывали очень агрессивный остроатакующий стиль. При этом обладая невероятно вышколенной и хорошо организованной обороной. При том что у Бердыева таких кадровых возможностей, по сравнению с возможностями «Спартака», не было.

Вообще, проблема «Спартака» в том, что в каждом новом тренере там видят спасителя, мессию, который должен прийти и сделать не просто хорошо, а блестяще. И сделать так, чтобы было все: и игра, и результат. Да еще, желательно, чтобы быстро. Такого не будет. Во-первых, потому что такого практически никогда не бывает, а во-вторых, потому что «Спартак» придерживается весьма умеренной кадровой политики. И в-третьих, потому что «Спартаку» нужно разобраться внутри себя.