В Госдуме предложили забирать доходы у самозанятых, которые не платят налоги

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») предложил лишать дохода тех самозанятых, которые не платят налоги.

«В данном случае хочется предложить и механизм, если люди не воспользуются этим уже абсолютно льготным режимом. Мы предлагаем: если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который получил», — цитирует его агентство «Москва».

Напомним, законопроект о налогах для самозанятых был внесен в Госдуму в конце сентября. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ. В Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях специальное приложение для самозанятых начнут тестировать с 2019 года.