«Ак Барс» собрал «лайки» дома и поехал «отдыхать» в Сибирь

На старте выездного турне казанцы выдали победный, но скучный матч в Новосибирске

Вчерашний матч против «Сибири» стал первым раундом сложнейшей выездной серии — не столько по именам соперников, сколько географически. После Новосибирска «Ак Барс» проедет по убийственному маршруту Пекин — Хабаровск — Владивосток, а завершит шестиматчевый отрезок в Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Со «снежинками» же казанцы откатали серый, но победный матч (0:1) — полную противоположность зрелищным играм домашней серии. Ротация в составе чемпиона, дефицит Свитова для «Ак Барса» и новое переформатирование тройки Ткачева — в материале «Реального времени».

Максимальная ротация от Билялетдинова

«Ак Барс» существенно прибавляет по ходу сезона. Лишь достаточно случайное поражение от «Йокерита» смазало практически идеальную домашнюю серию, которая включила в себя и волевой камбэк в зеленом дерби с «Салаватом». В итоге Казань уже третья на Востоке и перед вчерашним матчем отставала от «Авангарда» всего на два очка.

«Сибирь» также уже не столь плоха, как на старте сезона. Не так давно новосибирцы оттолкнулись от дна таблицы Востока КХЛ, разгромив минское «Динамо». Первой победы в сезоне они добились не так давно, а сейчас на их счету уже четыре победы в 20 матчах.

Сложный и долгий выезд предполагает максимальную ротацию состава. Тем более что ростер, имеющийся в распоряжении Зинэтулы Билялетдинова, это позволяет, да и «Сибирь» сегодня все же скорее аутсайдер. Поэтому появление в рамке ворот «барсов» Владислава Подъяпольского было ожидаемо, как и отсутствие на льду возрастного Даниса Зарипова. Вместо последнего на площадку вышел Галиев, а Артема Михеева заменил Федор Малыхин. Отметим, что Федор давненько не играл в официальных матчах — последний раз центрфорвард выходил на площадку 26 сентября в матче с китайским «Куньлунем».

Вчерашний матч против «Сибири» стал первым раундом сложнейшей выездной серии — не столько по именам соперников, сколько географически

Свитов на подходе: капитана не хватает «Ак Барсу»

Говоря об изменениях в составе казанцев, стоит отметить радостное известие. Капитан команды Александр Свитов покинул список травмированных, который публикуется на сайте КХЛ. Форвард не отправился с командой на выезд, чтобы набрать форму в тренировках с «Барсом», и, возможно, даже сыграет пару матчей в ВХЛ. Так или иначе, наши источники сообщают, что капитана очень ждут в первой команде, поскольку Зарипов в качестве капитана не является полноценной заменой Свитову. Да и само звено Даниса и компании совсем не блещет — хотя им положено по статусу второй тройки. Возможно, строгого Свитова и не хватает команде, в которой по-настоящему работает лишь одно легионерское звено.

Обращает на себя внимание еще и пропуск второй игры подряд Андреем Педаном. Обычно защитников-лидеров Билл отправляет отдыхать редко и максимум на один матч. Видимо, молодой защитник чем-то не понравился специалисту в первых играх домашней серии.

Так или иначе, казанцы здорово начали матч, регулярно создавая моменты. Особенно запомнились два выхода «2 в 1» вновь переформатированного звена Попова, где обнаружились Ткачев и Галиев, «ссылка» которого в «Барс» продлилась совсем недолго, и, как уже отмечалось, не нашлось места Зарипову. Моменты не были реализованы, но гости продолжили давить. Особенно выделялись игроки легионерского звена, которые в последних матчах набрали фантастическую форму.

Владислав Подъяпольский блеснул заслуженным «сухарем», несколько раз за матч серьезно выручив свою команду

Однако «снежинки» терпели и своего шанса дождались — выход два в одного на ворота Подъяпольского завершился взятием ворот. Но шайба зашла в ворота казанцев от конька Саюстова. Арбитры долго смотрели «кино», чтобы понять, было ли это умышленное движение ногой или банальный рикошет, и остановились на первом варианте.

Эпизод «разжег» хозяев, и несколько минут после этого Подъяпольскому пришлось напрягаться, чтобы не позволить хозяевам открыть счет. Казанцы финиш стартовой 20-минутки все же забрали, переведя игру к воротам голкипера «Сибири» Тейлора, но команды так и укатили на перерыв с нулями на табло.

С метра в ловушку? Легко — для Глухова

Интересно, насколько чисто прошла первая половина матча — первое удаление случилось почти на экваторе игры, когда двухминутное наказание получил защитник «Сибири» Максим Игнатович. Но казанцы откровенно провалили попытку реализовать лишнего, испытывая проблемы даже со входом в зону. В равных составах все было глухо. Самый верный шанс открыть счет в этом матче упустил Михаил Глухов — форвард «Ак Барса» умудрился с метра снайперски попасть в ловушку Тейлору.

Дальнейшее для Зинэтулы Билялетдинова было делом техники — «барсы» в привычном режиме уверенно довели дело до победы



На старте третьего периода казанцы получили вторую возможность реализовать лишнего — это Юкка Пелтола глупо нарушил правила в зоне гостей. Но «Ак Барс» 2 минуты большинства просто проспал, а судьи охотно подравняли штрафное время, когда Батыршин ошибся с силовым приемом, которое преобразовал в подножку. «Сибирь» атаковала в большинстве с куда большим остервенением, но точности ее броскам не хватало. Правда, Глухов почти сразу нарушил правила на своем пятаке, оставив казанцев более чем на минуту втроем против пятерки «снежинок». Но гости вовремя проснулись и идеально отработали сложную ситуацию. А голкипер «Ак Барса» порадовал эффектным сейвом.

«Канадское» решение проблем «Ак Барса» в большинстве

В этом довольно скучном матче все и решилось довольно банально. Защитник «Сибири» Константин Алексеев залепил Антону Ландеру клюшкой в лицо, предоставив «Ак Барсу» третью попытку реализовать лишнего. На сей раз казанцы не стали бесцельно двигать шайбу по чужой зоне, соорудив простой, но эффективный канадский гол: Пол Постма навесил на ворота, а Роб Клинкхаммер удачно подставил клюшку — 0:1. Возможно, именно простоты не хватало «Ак Барсу» в реализации лишнего с начала сезона.

Дальнейшее для Зинэтулы Билялетдинова было делом техники — «барсы» в привычном режиме уверенно довели дело до победы. А Владислав Подъяпольский блеснул заслуженным «сухарем», несколько раз за матч серьезно выручив свою команду.

«Ак Барс» после домашней феерии выдал серенький матч, но с победы начал тяжелейший шестиматчевый выезд.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru