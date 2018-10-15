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В Татарстане многодетная мать не смогла взыскать 3 млн рублей за необоснованно проведенные полгода в тюрьме

19:30, 15.10.2018
В Татарстане многодетная мать не смогла взыскать 3 млн рублей за необоснованно проведенные полгода в тюрьме
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Тетюшский районный суд присудил компенсацию в размере 100 тыс. рублей 48-летней матери пятерых детей Елене Болонкиной, которая с августа 2017-го по февраль 2018 года содержалась в СИЗО по подозрению в убийстве мужа.

За полгода следствие не смогло доказать причастность Болонкиной к убийству. Женщина в качестве компенсации морального вреда просила 3 млн рублей, сообщил «Реальному времени» адвокат Руслан Игнатьев.

По словам Болонкиной, суд не учел «страдания 9-летнего сына», которого на полгода отправили в детдом. Отмечается, что мальчика пытались оградить от общения с родственниками, потому что обвинение строилось на его показаниях.

Болонкина намерена обжаловать решение райсуда в Верховном суде РТ.

Происшествия Татарстан
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