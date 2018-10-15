В Татарстане многодетная мать не смогла взыскать 3 млн рублей за необоснованно проведенные полгода в тюрьме

Тетюшский районный суд присудил компенсацию в размере 100 тыс. рублей 48-летней матери пятерых детей Елене Болонкиной, которая с августа 2017-го по февраль 2018 года содержалась в СИЗО по подозрению в убийстве мужа.

За полгода следствие не смогло доказать причастность Болонкиной к убийству. Женщина в качестве компенсации морального вреда просила 3 млн рублей, сообщил «Реальному времени» адвокат Руслан Игнатьев.



По словам Болонкиной, суд не учел «страдания 9-летнего сына», которого на полгода отправили в детдом. Отмечается, что мальчика пытались оградить от общения с родственниками, потому что обвинение строилось на его показаниях.

Болонкина намерена обжаловать решение райсуда в Верховном суде РТ.