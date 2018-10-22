«Учителя татарского языка жалуются, что работают по 6—12 часов по своей специальности»

«7 дней»: от нападения на Михаила Скоблионка до открытия трассы М-7

Фото: Максим Платонов

Почему в Казани совершено покушение на известного бизнесмена? Кто попадает в террористическую организацию? От каких прививок отказываются мамы в Татарстане? Сколько учителей татарского языка сменили профессию? На эти и другие вопросы искали ответы корреспонденты еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«В любой стране богатый человек находится в зоне риска»

В Татарстане прошедшая неделя ознаменовалась событиями чрезвычайного характера. В офисе известного татарстанского бизнесмена Михаила Скоблионка прогремел взрыв. Бомбу подложили в посылку, которую он обнаружил у себя на рабочем столе. Когда посылку открыли, произошел взрыв. Корреспондентам ТНВ удалось пообщаться с Михаилом Скоблионком по телефону накануне его поездки в Иерусалим.

— Состояние нормальное, все хорошо, — рассказал бизнесмен и подтвердил, что из-за взрыва пострадал глаз, который пришлось оперировать. Он сообщил, что после возвращения из Иерусалима врачи решат, что дальше делать с глазами — менять сетчатку или нет.

Михаил Скоблионок начал заниматься бизнесом в 1987 году. Он является владельцем сети ресторанов и гостиниц. Есть интересы у предпринимателя и в строительной сфере. На прошлой неделе было совершено не первое покушение на Михаила Скоблионка. В начале 90-х годов ему также подкладывали взрывное устройство.

На этот раз после случившегося покушения бизнесмен не стал принимать меры безопасности по отношению к себе и семье, не нанял телохранителей. Хотя сразу после взрыва несколько информационных изданий вышли с заголовками о возвращении 90-х. Однако директор группы предприятий безопасности «Контр» Ильдус Янышев с этим несогласен:

— Спрос на телохранителей у бизнесменов минимален. Чаще они нанимают людей для охраны коммерческой недвижимости. Последнее сопровождение у нас было полгода назад от точки «а» до точки «б», работало несколько групп. Если раньше была популярна услуга телохранителя, то сейчас, к сожалению, такого спроса не наблюдаем. Сейчас телохранителями пользуются в основном звезды эстрады.

Андрей Шептицкий сообщил, что по факту покушения на Михаила Скоблионка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц»



Никита Машуров, основатель одного из элитных охранных предприятий в Москве, ЧОП «Сигма-ПРОФИ» — именно его телохранители во время чемпионата мира по футболу охраняли делегацию китайских бизнесменов из корпорации «Алибаба», отмечает, что в Москве, в отличие от Казани, спрос на телохранителей среди бизнесменов стабильный. Постоянные клиенты берут их в поездки по России и за рубеж:

— В любой стране богатый человек находится в зоне риска. Я не считаю, что в данном случае была попытка осуществления убийства. Думаю, что это имитация или угроза. Мы многого не знаем, но однозначно надо быть внимательным, однозначно что-то изменить, понять причины, возможный источник опасности. Он как никто другой понимает, что это было, — заявил Никита Машуров.

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил, что по факту покушения на Михаила Скоблионка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Бизнесмен в интервью передачи «7 дней» выдвинул такую версию:

— Ко мне в кабинет чужие не заходят, взрывное устройство подложил тот, кто имел доступ к моему кабинету. А кто мог зайти в кабинет? Кто-то свой.

«Социальные сети завлекают души ребят, они теряют личность»

На прошлой неделе в Татарстане арестовали предполагаемого главаря российской ячейки и лидеров региональной структуры запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Они были задержаны в рамках совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии. Каждый год в республике на скамью подсудимых по обвинению в участии в террористической организации попадают от 4 до 12 человек. Это, как правило, молодые люди, которые легко попадаются в сети лже-проповедников в интернете.

Участник запрещенной в России экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» Радик Зарипов в следственном изоляторе признается, что понимает свою ошибку, но исправить уже ничего нельзя. Он осужден на длительный срок.

— Я сам призывал к этому других людей в мечетях, встречаясь с другими мусульманами. Тем самым я совершал большой грех. Это сейчас мне открылось, что это были нововведенные мысли, заблуждения. Тогда я это не осознавал, — рассказал Радик Зарипов.

На прошлой неделе в Татарстане арестовали предполагаемого главаря российской ячейки и лидеров региональной структуры запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Фото idelreal.org



Его жена Мадина считает, что «Хизб ут-Тахрир» разрушила ее семью. Мужа забрали, когда ребенку было 6 месяцев. За решеткой он проведет 16 лет. Сама она вовремя почувствовала опасность, но вытащить из ловушки супруга не смогла.

— Нам дали 16 лет, это очень много. Я понимаю, что сами виноваты, но уже ничего не вернешь. Ребенок просит папу все время, спрашивает, когда же он придет. Он его не видел, я говорю, папа хороший, он нас не бросил, он придет. Я не видела его уже год с лишним, — сообщила Мадина.

Чаще всего адептов террористической организации вербуют через интернет. Их призывают красивыми словами.

— Молодые люди, которые интересуются религией, не идут в мечеть, а обращаются в интернет. Там много однодневных, сомнительных, экстремистских сайтов. Социальные сети завлекают души молодых ребят, тем самым они теряют личность, становятся как зомби. Это очень страшно, — отметил Ильфар хазрат Хасанов, заместитель муфтия РТ.

«Хизб ут-Тахрир» в 2003 году признана в России террористической организацией. Своей целью партия провозглашает восстановление халифата. Структура партии строго централизованная.

У муфтия Татарстана в приоритете деятельность по профилактике экстремизма. По пятницам в мечетях имамы рассказывают прихожанам о вреде сект. Для детей работают лагеря при мечетях, где раскрывают традиции истинного ислама. Для молодежи проводятся дискуссионные клубы. Знания должны оградить от опасности.

Закир Шарыпов рассказал о психологическом приеме, который использует террористическая организация: используется такой метод, как обременение чувством вины. Фото islampsiholog.ru

В последнее время все больше людей, осознав взгляды «Хизб ут-Тахрир», выходят из террористической организации. Хотя партия этот факт тщательно скрывает. В Казани организован центр социально-психологической реабилитации людей, покинувших различные радикальные группировки и деструктивные культы. Специалист центра «Диалог» Закир Шарыпов рассказал о психологическом приеме, который использует террористическая организация:

— Идет спекуляция чувствами верующего. Если говорить более детально, используется такой метод, как обременение чувством вины. Один из главных лозунгов «Хизб ут-Тахрир» в том, что мы должны стремиться к воссозданию халифата и это вменяется верующему в вину. Ты не такой верующий, Всевышний таким тебя не примет.

В антитеррористической комиссии Татарстана рассказали, что если человек раскаялся и добровольно покинул организацию до появления уголовного дела, то правоохранительные органы всегда идут навстречу и не возбуждают преследование за участие в запрещенной партии. Ильдар Галиев, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ, обратился к родственникам, чьи родные связались с террористической организаций:

— Если близкий человек находится в такой кризисной ситуации, когда ему нужна психологическая поддержка, элементарное участие, то этим не надо пренебрегать. На это нужно обращать внимание.

Причины отказа от прививок в Татарстане — недоверие к вакцинам и религиозные убеждения

Чрезвычайной можно назвать ситуацию в Набережных Челнах, где двое детей заболели корью. Причина заболевания — отказ родителей от вакцинации. Только в этом году татарстанские родители написали 9 тысяч отказов от прививок кори, из них 2 тысячи — челнинские дети. Всего же в этом году отцы и матери написали 53 тысячи отказов от всех необходимых прививок.

Корреспонденты «7 дней» узнали у известного педиатра, телеведущего в России и странах СНГ доктора Евгения Комаровского, можно ли при двух заболевших детях говорить о возможной эпидемии в республике. «Если конкретно и одним словом, то да, можно. И мы должны понимать, что через схожую ситуацию, когда количество заболевших было совсем небольшим, буквально несколько человек, проходили многие страны. Подобное было и в Италии, и в Румынии, и в Украине. То есть два-три непривитых заболевших ребенка, а потом — тысячи и тысячи заболевших детей и взрослых. Если сейчас общество и санитарные службы отреагируют жестко и правильно, то мы можем остановить ситуацию в зародыше и спасти (еще раз фиксирую ваше внимание — именно спасти) десятки человеческих жизней. Пока совершенно ничего критического, но ситуация реально представляет опасность», — считает Евгений Комаровский.

«Если сейчас общество и санитарные службы отреагируют жестко и правильно, то мы можем остановить ситуацию в зародыше и спасти десятки человеческих жизней», — считает Евгений Комаровский. Фото Олега Тихонова

Между тем стало известно, что случай заболевания корью в Челнах не первый за последние 20 лет: этим летом корью заболели два казанских малыша.

Сейчас частный детский сад «Аленький цветочек», который посещала заболевшая двухгодовалая девочка, закрыт на карантин. Всех детей, ходивших в него, родители обязаны повторно привить от кори. Отказавшимся санитарные врачи запретили посещать детский сад. Вирус кори очень летуч. К примеру, если человек заболел в первом подъезде, то по вентиляции инфекция добралась бы до жильцов другого подъезда уже через несколько часов.

Объявление о необходимости привиться от кори появилась и в одной из многоэтажек 33-го комплекса Набережных Челнов. В одном из домов корь подхватил 7-месячный младенец. У ребенка все признаки болезни: сухой кашель, конъюнктивит, одутловатое лицо. Корь опасна тем, что начинается, как ОРВИ, но если вовремя не начать лечение, возможны осложнения — воспаление головного мозга, инвалидность или смерть.

— К сожалению, заразился ребенок, которому не была сделана прививка от кори. Она не была сделана вовремя, как положено в год. Сейчас ребенку 1 год 11 месяцев. И, соответственно, он не был защищен. Другой ребенок в семье был привит, поэтому он не заразился, — сообщила Клара Фаттахова, заместитель главврача детской поликлиники №4 Набережных Челнов.

Врачи автограда обследовали 2 тысячи человек. 970 челнинцев необходимо было привить от кори, но около 200 из них написали отказ. Антипрививочная компания привела в прошлом году к всплеску в Татарстане коклюша в Татарстане, им переболели 63 ребенка, 57 из них оказались непривитыми.

— Коклюш опасен для детей до двух лет, когда у ребенка еще не сформировалась в окончательном варианте нервная система. Кашель, который вызван коклюшем, центрального генеза. И ребенок кашляет до тех пор, пока его не вырвет. Мама в этот момент может не успеть, а ребенок — задохнуться, — заметила Наталья Ивойлова, главный внештатный специалист эпидемиолог МЗ РТ.

Врачи предупреждают, что вслед за коклюшем стоит ждать рост заболеваемости дифтерией. Однако жительницу Казани Юлию Денисову не напугать. У ее пятилетнего сына Андрея нет ни одной прививки. Она считает, что у него хороший иммунитет, он проходит лишь обследование на туберкулез.

— БЦЖ — от туберкулеза. Больных туберкулезом у нас меньше не стало. Прививаются все. Может быть, эффективность и есть, я не знаю. Я не врач, не специалист, но я пока склоняюсь к своему мнению. Я не противник прививок на все сто процентов, я боюсь потом остаться один на один со своими проблемами. Если бы нормально разъясняли, конкретно, что колют, где хранится лекарство, — рассказала Юлия Денисова.

В этом году отцы и матери написали 53 тысячи отказов от всех необходимых прививок. Фото medaboutme.ru

В том, что педиатры не сообщают полную информацию о прививках, с Юлией Денисовой соглашается главный внештатный специалист эпидемиолог МЗ РТ. По данным Минздрава, случай в Челнах первый в Татарстане за последние 20 лет. В Роспотребнадзоре сообщают, что корью болели в 2015 и 2016 годах. Самый свежий случай произошел летом этого года в Казани — заболели близнецы. В числе причин отказов — недоверие к вакцинам и религиозные убеждения. В Кукморе и Чистополе, по словам главного детского фтизиатра, все чаще стали отказываться от туберкулиновой диагностики по религиозным убеждениям.

— У нас сейчас на диагностике с подозрением на туберкулез находится ребенок. Его мама не обследовалась флюорографически после родов, своего ребенка не вакцинировала, пробы туберкулиновые не ставила. И сейчас у полуторагодовалого ребенка очень серьезное подозрение на осложненную форму туберкулеза, и источником оказалась мама, — рассказала Рамзия Фатыхова, заместитель директора ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РТ».

Гузель Удачина, уполномоченный по правам ребенка в РТ, отметила, что закон предусматривает, что родитель может быть как согласен на прививку, так и отказаться от нее. И пока эта норма в законе об охране здоровья граждан и о вакцинопрофилактике прописана, оснований для того, чтобы привлекать к какой-либо ответственности родителей, нет.

В Татарстане почти на треть сократили учителей татарского языка

Съемочная группа «7 дней» выяснила, что в некоторых школах Татарстана дети с разным уровнем знаний татарского языка оказались за соседними партами. Причина в том, что за последний год учителей родного языка стало меньше чуть ли не на треть. В средней школе поселка Столбище в третьем классе восемь детей — татары, владеющие языком и желающие его в дальнейшем углубленно изучать — оказались в одной группе с детьми с минимальным уровнем знаний. В итоге для 16 человек создали одну общую татарскую группу.

Директор школы Ирина Романова в такой методике не видит ничего крамольного. Такая же ситуация сложилась еще в нескольких классах. Школа не в силах предоставить отдельный класс для татароязычных детей, коих, по словам директора, немного.

— Учителям два учебника разных детям надо раздать, два разных урока дать — это антипедагогический подход. Учителя татарского языка жалуются, что работают по 6—12 часов по своей специальности. Это незаконно. Им должна быть обеспечена нагрузка по 18 часов, — прокомментировал Марат Лотфуллин, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани.

«Естественно, нагрузка изменилась практически у всех», — говорит Ильнар Хидиятов. Фото Максима Платонова

Школы пошли по пути наименьшего сопротивления, непонятно для кого в Татарстане разрабатывались различные методики преподавания татарского языка. В Столбищенской школе дети недополучают знания, а учителя — часы преподавания татарского языка. Преподавание в смешанном третьем классе должны были вести два разных учителя.

— Говорить о том, что полностью мы сохранили нагрузку преподавания татарского языка, нельзя. Естественно, нагрузка изменилась практически у всех, — заметил Ильнар Хидиятов, начальник Управления образования исполкома Казани. Некоторые преподаватели полностью ушли из профессии, другие поменяли направление — стали учителями русского языка, истории, перешли работать в начальную школу.

По информации Министерства образования Татарстана, в прошлом учебном году в республике работали свыше 5 тысяч учителей татарского языка. К этому учебному году их сократили почти на треть: осталось 3 700 человек. Самое большее сокращение учителей татарского языка произошло в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Также татарских лингвистов стало значительно меньше в Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске и Чистополе, где учителей татарского языка сократили почти вполовину.

— Никакой катастрофы нет, во-первых. Во-вторых, что касается совершенствования знаний и компенсации учителей — ведется системная работа, — заметил первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин.

Большинство педагогов прошли переподготовку. Тот, кто преподавал раньше татарский, стали учителями русского, географии, труда и даже физкультуры. Открытым остается вопрос, как сложится судьба тех, кто остался в системе национального образования. Учителя татарского языка в школах работают с наименьшей нагрузкой и, вероятнее всего, получают самую низкую заработную плату в школе.

Мунира Садыкова — единственный учитель татарского языка, кто смог в суде отстоять свое законное право на преподавание. Директор школы, в одностороннем порядке, без уведомления, сократил часы преподавания педагога до предельного минимума. Но учитель подал на директора в суд и выиграл дело — остался в школе преподавать татарский язык. За последний год из профессии по собственному желанию ушли около 200 учителей татарского языка.

— В 90-е годы, когда правила были примерно такие же, татарский язык изучался на добровольной основе, в Казани работали 300 учителей татарского языка и литературы. При такой постановке вопроса о сохранении родных языков в системе образования показатели будут стремиться к этому же числу, — заявил Марат Лотфуллин.

«В 90-е годы, когда правила были примерно такие же, татарский язык изучался на добровольной основе, в Казани работали 300 учителей татарского языка и литературы», — напоминает Марат Лотфуллин. Фото magarif-uku.ru

В Татарстане открыли участок автомобильной трассы М-7 «Волга»

На прошлой неделе День дорожников отметили открытием участка автомобильной трассы М-7 «Волга». Речь идет об известной не только в республике, но и за ее пределами дороге от Казани до Челнов, которую именовали «дорогой жизни» из-за ее загруженности и огромного значения для экономики страны и «дорогой смерти» из-за огромного количества аварий. Реконструкция трех последних участков трассы М-7 в сторону Челнов началась в 2014 году. На прошлой неделе обновленная дорога сдана полностью. Четыре полосы движения, удобные развязки и сходы, объекты дорожной инфраструктуры позволили увеличить пропускную способность автодороги до 40 тысяч автомобилей в сутки.

— Мы надеемся на то, что транспортная инфраструктура нашей страны, в том числе и республики, будет одной из лучших. О требованиях такого стандарта, как к новой дороге, мы даже не мечтали, — рассказал во время открытия автотрассы президент Татарстана Руста Минниханов.

Впечатлениями от новой дороги поделился профессиональный водитель-дальнобойщик Сергей Скуратов: «Сейчас расширили проезжую часть, две полосы, порядок и чистота».

— Здесь все оборудовано для того, чтобы водитель, который в пути находится сутками, мог бы отдохнуть, заправить машину, безопасно проехать, что очень важно, — отметил помощник президента РФ, экс-министр транспорта Игорь Левитин.

Новым объектам не нарадуются и жители деревни Кзыл Утар Атнинского района. Габдрауф Рахимов за рулем с 1964 года, он рассказал, что раньше на старый мост было страшно смотреть, заезжали с молитвой на устах.

Теперь для жителей открыт путь на Большую Атню, а оттуда и до Казани недалеко. Руководитель исполкома Атнинского района Фарид Нуриев делает акцент на экономическом эффекте. Для местных сельхозпредприятий новая дорога и мост — мощное подспорье в бизнесе: она уменьшает затраты на перемещение между двумя хозяйствами и влияет на себестоимость продукции.

Четыре полосы движения, удобные развязки и сходы, объекты дорожной инфраструктуры позволили увеличить пропускную способность автодороги до 40 тысяч автомобилей в сутки. Максим Платонов

Новой дороге рады и в деревне Кузнечиха Спасского района. Десятилетия местные жители были отрезаны от «большой земли», хотя до соседнего Алькеевского района и крупного хозяйства в Хузангаево всего 12 километров. Однако в распутицу преодолеть их было трудно. Этой осенью также был открыт мост через реку Малый Черемшан, что на дороге от Билярска к Святому ключу в Алексеевском районе. Его планировали запустить только в 2019 году, но дорожники приблизили не только дату открытия, но и сам объект для тысяч паломников и туристов со всей России.