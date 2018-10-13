Воздушный нейминг: голосуйте за новое имя Казанского аэропорта

От первого директора МАК до Шаймиева и Чингисхана

Общественная палата РФ предложила присвоить российским аэропортам имена известных соотечественников — для этого запущен соответствующий сайт. Татарстан поддержал эту инициативу. До 28 октября будет сформирован список выдающихся людей по предложениям местной общественности, затем ВЦИОМ выберет по три имени для каждого региона, основываясь на соцопросах. 8 ноября будет запущено голосование по выбору имен для аэропортов, его итоги подведут 5 декабря.

«Реальное время» предлагает всем желающим проголосовать за какой-либо вариант имени для международного аэропорта «Казань» из нашего списка (либо предложить свою собственную кандидатуру — как это сделал наш колумнист Марк Шишкин).

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