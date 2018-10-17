Отдать победу за 63 секунды: «Ак Барс» не справился с фартовыми «шутами»

Чешско-канадский камбэк успеха команде Билла не принес

Наивно было полагать, что после фееричных 5:1 в субботу все волшебным образом поменяется в игре «Ак Барса». Накануне мы увидели на льду «Татнефть Арены» привычную команду Билялетдинова, застегнутую в обороне на все пуговицы. Все знают, как играет «Ак Барс» Билла, но это все равно приносит ему результат. Однако в этот раз в логичный ход событий решительно вмешалась госпожа удача. Уход в небытие Зарипова и компании, «горячие» легионеры и поражение казанцев за 63 секунды (2:3) от одного из фаворитов Запада КХЛ — в материале «Реального времени».

Болельщик пошел на «Ак Барс». Или на «Йокерит»?

После разгромной победы над ХК «Сочи» Зинэтула Билялетдинов ожидаемо не внес изменений в состав. Но повторить ту игру и результат накануне было куда сложнее — в соперниках у казанцев был грозный финский фаворит с Запада, который чуть ли не в одиночку навязывал в конференции борьбу двум армейским коллективам в последних сезонах. Вот и в текущем сезоне «джокеры» занимают 3-е место, отставая от СКА и ЦСКА на 3 и 5 очков соответственно. Этой стабильности не помешала даже тренерская рокировка — тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки поменялся местами с Юккой Ялоненом, который возглавлял клуб из Хельсинки последние 2 года.

Домашняя игра против хоккейного клуба «Сочи», помимо яркого хоккея, которым отметился «Ак Барс», стала для Зинэтулы Билялетдинова 1100-й встречей в чемпионатах России. К тому же, субботний матч отметился посещаемостью, близкой к аншлагу. Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров перед игрой с финнами выразил надежду на «продолжение банкета». «Надеемся, что сегодня придет много болельщиков, которые нас поддержат. Подготовка идет полным ходом — мы знаем, против кого играем. Знаем, что «Йокерит» — быстрая, техничная команда, которая хорошо играет как в атаке, так и в обороне. Так что будем гнуть свою линию», — сказал нападающий. Несмотря на будний день, чаяния эти оправдались. Болельщиков вновь пришло много, но тут скорее заслуга не самого клуба, а сильного и интересного соперника.

«Йокерит» — быстрая, техничная команда, которая хорошо играет как в атаке, так и в обороне

Наказание от «джокеров» и результативная ошибка судей

Уже на 2-й минуте стартового периода Иржи Секач вдвоем с Джастином Азеведо убежали к воротам против одного оппонента, однако чех не сумел переиграть Яниса Калнинса. Кстати, вчерашний сменщик последнего Райан Заполски был одним из лидеров «джокеров» в прошлом сезоне. На его счету 9 «сухарей», что стало лучшим показателем лиги среди вратарей. Но в текущем сезоне Заполски играет уже поровну с Калнинсом.

После эпизода на старте периода игра успокоилась почти до экватора 20-минутки, пока гости не привезли себе удаление за выброс шайбы из своей зоны за пределы площадки. «Ак Барс» даже реализовал это удаление, в сутолоке у ворот затолкав шайбу, но судьи остановили игру до взятия ворот. При этом игровой снаряд не был зафиксирован вратарем. Так что уже в первой трети игры судьи ошиблись, причем «результативно».

За 3 минуты до конца периода казанцы провалили и вторую попытку реализовать лишнего после удаления у гостей за подножку в исполнении Алекса Гранта. Абсолютно беззубая реализация. А за 31 секунду до сирены последовало наказание от финнов — «барсы» бросили играть и припустились в раздевалку, оставив Гарипова на растерзание на пятаке. У «шутов» отличился с добивания Карл Столлери — 0:1.

Азеведо пролетел по флангу и с кистей бросил в ближнюю девятку — 1:1



Чешско-канадский камбэк

Почти весь второй период у казанцев ничего не получалось в атаке. Вся острота шла лишь от легионерского звена и тройки Бурмистрова, где тон задавал еще один канадец — Роб Клинкхаммер. А звено Ткачева, блеснув в игре с ХК «Сочи», вновь ушло в хоккейное небытие. Пока кажется, что матч против южан стал лишь отдельным эпизодом в игре Зарипова и компании. Проседает второе звено «Ак Барса» нынче. Впрочем, и финны в атаке не блистали. Но им позволял счет на табло.

И все-таки канадская ставка «Ак Барса» сработала на финише периода, когда Азеведо пролетел по флангу и с кистей бросил в ближнюю девятку — 1:1. Кстати, этот форвард является лучшим бомбардиром казанцев в матчах против «Йокерита» — на его счету уже 9 (3+6) очков. А вот по голам титул топ-снайпера в противостояниях с финнами канадец делит с восстанавливающимся после травмы Александром Свитовым.

На старте третьего периода «Ак Барс» вновь пустил «шутов» на пятак, но свою команду дважды в одном эпизоде выручил Эмиль Гарипов. В ответ казанцы получили шанс третий раз за матч сыграть в большинстве. На сей раз успешно. Постма и Ландер вывели на бросок со средней дистанции Секача, и Иржи попал точно в угол. К тому же обзор голкиперу гостей здорово закрывал Клинкхаммер — 2:1. Почти сразу Роб мог заканчивать в этом матче все, но не реализовал выход один на один с вратарем. Забегая вперед, отметим — канадец после игры был грустным.

— Такое случается в хоккее. Мы оказывали низкий прессинг всей командой, и было очень тяжело. Это была сложная игра в течение всего матча. Мы провели отличный первый период и все шло к тому, что мы должны были додержать победный счет. У нас было много моментов, чтобы выиграть. Но в итоге нам просто не повезло, — сказал Клинкхаммер.



Свою команду дважды выручил Эмиль Гарипов



Отдать победу за 63 секунды

Но сначала и большую часть заключительного периода можно было увидеть классическую игру Билялетдинова, при которой «Ак Барс» позволял гостям лишь броски с дальней дистанции. Казалось, казанцы спокойно доведут дело до победы, но удаление Алексея Потапова в концовке матча финны использовали. Гарипов несколько раз «потащил» команду, но с не самым сложным броском с неудобной руки от форварда гостей Джона Нормана не справился — 2:2. Для казанцев это стало ударом, и уже через минуту и три секунды после прострела Алекса Гранта шайба срикошетила в ворота Гарипова от конька Станислава Галиева — 2:3. После игры наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов признал проблемы своей команды, в частности, в обороне.

— Игра у нас не совсем сложилась. Были проблемы, которые не позволили нам сыграть так, как мы хотели. Соперник хорошо играл в атаке и обороне. Счет был в нашу пользу. К сожалению, не смогли удержать его.

— Как оцените действия в обороне сегодня?

— Как я уже сказал, были недостатки, которые несвойственны нашей команде.



«Будем вдвойне злые на дерби»

Так или иначе, вчерашний матч — не лучший исход для создания подходящего настроения перед «зеленым дерби», которое пройдет в столице Татарстана уже завтра.

— Успеете перезагрузиться перед игрой с «Салаватом Юлаевым»? — спросили журналисты после игры форварда «барсов» Станислава Галиева

— Думаю, да. Все будет нормально. Это «зеленое дерби», много людей соберется на трибунах. Настраиваться на такие матчи дополнительно не нужно. Сегодня мы боролись, бились. Не все получалось, конечно, но мы преодолевали сложности. Повели в счете, нужно было уверенно заканчивать игру. Но удалились — пропустили гол, затем еще один рикошет случился.

— Насколько такие поражения бьют по команде с точки зрения психологии?

— Обидно, неприятно, но это нам урок. Все, что ни делается, — к лучшему. Думаю, это нам поможет, будем вдвойне злыми перед следующей игрой, — пообещал Галиев.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru