Зачем Renault и «Ростеху» полный контроль над АвтоВАЗом?

100% автоконцерна соберут в одних руках. Это один из этапов оздоровления АвтоВАЗа, который 5 лет генерировал убытки

Фото: Сергей Черных

СП Renault и «Ростеха» выкупит последние акции АвтоВАЗа у миноритариев, став, таким образом, единственным собственником автоконцерна. Это можно считать одним из этапов финансового оздоровления компании, за 2013—2017 годы получившей более 160 млрд рублей убытков. Эксперты отмечают, что в последнее время дела компании улучшились, хотя говорить об окончательном выходе из кризиса рано. Подробнее — в материале «Реального времени».



«А потом будем думать»

15 октября зарегистрированная в Амстердаме Alliance Rostec Auto B.V — основной собственник АвтоВАЗа — разослала миноритариям концерна принудительную оферту на выкуп их ценных бумаг. Как видно из сообщения АвтоВАЗа на сайте раскрытия информации, выкупу подлежат все виды акций, список их текущих владельцев будет составлен 30 ноября.

Оферент установил цену приобретения: 12,4 рубля за одну обыкновенную акцию и 12,2 — за привилегированную. Это чуть дороже рыночной стоимости бумаг в день, предшествовавший оферте (тогда обыкновенные акции стоили 12,15 рубля, префы — 12 рублей). По словам начальника пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского, цена взята «не с потолка» — она устанавливалась в соответствии с законодательством и под полным контролем ЦБ.

Alliance Rostec Auto B.V — совместное предприятие Renault и «Ростеха», сейчас эта компания является собственником 96,6% АвтоВАЗа. До недавнего времени ее пакет был меньше, однако в конце сентября СП докупило более 13% акций в рамках другой оферты. Тогда у миноритарных владельцев было приобретено в общей сложности 1,5 млрд бумаг.

Сергей Скворцов, комментируя прошлую оферту, сказал, что увеличение доли Alliance Rostec Auto B.V — «логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей». Фото rostec.ru



В процессе нынешней оферты СП приобретет все оставшиеся на руках у миноритариев акции и станет единственным собственником завода, говорит Ильинский.

Глава совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов, комментируя прошлую оферту, сказал, что увеличение доли Alliance Rostec Auto B.V — «логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей».

Рекапитализация, о которой говорил Скворцов, началась два года назад — с тем, чтобы провести финансовое оздоровление автозавода. Она проходила в несколько этапов: в конце 2016 года АвтоВАЗ привлек капитал через дополнительный выпуск акций, а в этом году в акции были конвертированы долги концерна более чем на 60 млрд рублей (собственником этих бумаг стала Alliance Rostec Auto B.V).

Таким образом, окончательная консолидация 100% акций — одна из стадий рекапитализации. В сентябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что после процедуры оздоровления («когда с кредитами разберемся») автозавод проведет делистинг и уйдет с Московской биржи. «А потом будем думать, что дальше делать», — добавил он.

Пять лет в убытках

Долги АвтоВАЗ копил в течение последних нескольких лет. Судя по отчетности компании, резкий рост кредиторской задолженности начался после 2013 года, а в целом с 2013-го по 2017-й включительно задолженность выросла в три с лишним раза — с 22,7 до 69,7 млрд рублей. В этом году она несколько сократилась. На начало июля долг составлял 57,6 млрд рублей, что на 12,1 млрд (17,4%) меньше, чем годом ранее.

Улучшились и другие показатели компании. В I полугодии 2018-го выручка по МСФО увеличилась на 31,5% — до 134,7 млрд рублей. Кроме того, концерн получил 3,1 млрд рублей прибыли — впервые за очень долгое время. До этого в течение 5 лет «АвтоВАЗ» генерировал убытки. Самый крупный убыток был получен в 2015-м (73,9 млрд рублей), а суммарный убыток за 2013—2017 годы превысил 161 млрд рублей.

В июне этого года концерн сменил главу — на смену французу Николя Мору, который руководил компанией 2 года, пришел его соотечественник Ив Каракатзан. Уход Мора был связан с его назначением на должность главы регионального подразделения Renault, однако в то же время некоторые эксперты отмечали, что Мор попросту выполнил свою основную миссию по расчистке долгов.

Уход Мора был связан с его назначением на должность главы регионального подразделения Renault. Фото Максима Платонова



«Предприятие по-прежнему убыточное, но перспективы есть»

Эксперты отмечают, что положение АвтоВАЗа понемногу восстанавливается, хотя говорить об окончательном выводе компании из кризиса рано.

Главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов вспоминает, что история с поиском инвестора началась еще в 2000-х. Что касается положения концерна, то здесь наметилось некоторое улучшение. «Положительная динамика есть, продажи в России растут, есть рост и на иностранных рынках, развитие экспорта. Обновление модельного ряда приносит результат, — говорит Еськов. — Так или иначе в последние годы в продажах и финансовом состоянии есть подвижки в лучшую сторону. Предприятие по-прежнему убыточное, но перспективы у него есть».

Сейчас АвтоВАЗ успешно обновляет модельный ряд, на рынок вышли новые модели Lada, которые пользуются хорошим спросом, говорит руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Например, Lada Vesta по итогам 9 месяцев этого года стала самым продаваемым автомобилем в России, хотя в предыдущие два года этот титул принадлежал иностранным маркам.

На внутреннем рынке Lada все еще остается маркой номер 1 (на нее приходится 20% местного рынка). Скорее всего, этот титул останется за АвтоВАЗом надолго, считает Тимерханов. Кроме того, компания ищет новые рынки. Так, в этом году после долгого перерыва она вернулась в Чехию и Тунис. Всего же за 9 месяцев АвтоВАЗ нарастил экспорт на 65%. Нельзя не отметить и сокращение убытков предприятия, накопленных за время кризиса, продолжает он: «Поэтому то, что делает руководство компании, можно считать правильным».

С этим соглашается аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Без оглядки на финансовые показатели можно сказать, что АвтоВАЗ остается лидером отечественного рынка. Более того, обновление модельного ряда существенно сказалось на росте продаж. Конечно, это уже далеко не Fiat, но Renault».

На внутреннем рынке Lada все еще остается маркой номер 1 (на нее приходится 20% местного рынка). Фото Максима Платонова



Процесс оздоровления предприятия он считает достаточно успешным, хотя и затянувшимся. Компания пока далека от того, чтобы генерировать устойчивую прибыль и существенно сократить долговую нагрузку. С другой стороны, рост выручки и устойчивость на внутреннем рынке позволяют ей и дальше работать над повышением эффективности производства. Новые модели уже не теряются на рынке, а их локализация постоянно растет, что повышает конкуренцию в условиях невыгодных валютных курсов.

В январе—сентябре продажи Lada выросли на 17% при общем росте рынка на 10,6%. Быстрее продажи росли только у Kia, отмечает Кочетков. В ближайшие кварталы АвтоВАЗу предстоит поработать над эффективностью, чтобы выйти на долгожданный уровень прибыльности, резюмирует он.