Лоббировали, лоббировали… Fitch заявил, что ЦБ пошел на поводу у госбанков

Отсрочка внедрения базельских стандартов на руку в основном ВТБ и «Газпромбанку»

Аналитики Fitch заявили, что ЦБ подвержен влиянию отдельных госбанков. Согласившись на отсрочку ужесточения требований к капиталу, он пошел на поводу у «Газпромбанка» и ВТБ — из всех системно значимых кредитных организаций только они пока не соответствуют стандартам, которые должны были вступить в силу с 2019 года. Глава ВТБ Андрей Костин неоднократно публично высказывался за послабления в регулировании. Подробнее — в материале «Реального времени».

Плюс год в запасе

1 января 2019 года в России должен был завершиться объявленный еще несколько лет назад переход на стандарт «Базель III», предусматривающий ужесточение требований к капиталу банков. Но на прошлой неделе стало известно, что он откладывается: как сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор согласился подождать еще год — до начала 2020-го.

Внедрение «Базеля III» сопровождалось повышением требований по надбавкам к достаточности капитала (для всех банков), а также требований по надбавкам за системную значимость — соответственно для 11 системно значимых кредитных учреждений. Обе они увеличивались постепенно. На последнем этапе (с января 2019-го) надбавка к достаточности капитала должна была повыситься до 2,5% от размера взвешенных по риску активов, а надбавка за системную значимость — до 1%. В результате показатели базового капитала у системно значимых банков должны были составить не менее 8%, основного капитала — минимум 9,5%, общего капитала — 11,5%.

Осознавая фактор дивидендов, поддержать ВТБ в вопросе отсрочки новых требований мог Минфин, добавляют аналитики. Фото Олега Тихонова



Как отмечают аналитики Fitch Ratings, перенос сроков по «Базелю III» может говорить о том, что Банк России «подвержен влиянию со стороны некоторых крупных госбанков, которые хотят больше времени для выполнения более жестких нормативов». Речь идет о ВТБ и «Газпромбанке» — из всех системно значимых игроков только они на начало сентября не дотягивали до отдельных показателей, соответствовать которым потребовалось бы со следующего года.



Fitch полагает, что до конца этого года и ВТБ, и «Газпромбанк» смогут подтянуть свои показатели до уровней, предусмотренных «Базелем III», если будут генерировать прибыль текущими темпами. «Но запасы капитала у них будут в лучшем случае невысокими, что будет ограничивать объемы кредитования и потенциально — дивиденды», — говорится в комментарии рейтингового агентства. Осознавая фактор дивидендов, поддержать ВТБ в вопросе отсрочки новых требований мог Минфин, добавляют аналитики.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк не согласен с выводами Fitch: «Центральный банк проводил и проводит самостоятельную и независимую политику. В то же время можно предположить, что ЦБ соизмеряет темп внедрения базельских рекомендаций с доступностью капитала для банков и общей ситуацией в банковской системе в ее взаимосвязи с экономикой в целом». В ВТБ добавляют, что показатели достаточности капитала банка, при включении в них прибыли 2018 года, позволяют выполнять все требования регулятора.



В «Газпромбанке» не ответили на вопросы «Реального времени».

На необходимость регуляторных послаблений не раз намекал глава ВТБ Андрей Костин. Фото prav.tatarstan.ru

На необходимость регуляторных послаблений не раз намекал глава ВТБ Андрей Костин. В июле 2017 года на сессии Международного финансового конгресса он сказал, что базельские стандарты разрабатывались в мирных условиях, однако с тех пор многое изменилось, и в финансовой сфере идет война. «У нас 10 или даже больше крупнейших банков находятся под секторальными санкциями, 16 банков находятся под индивидуальными санкциями, которые вообще запрещают любую работу, любые активы за рубежом. И это нельзя не принимать во внимание, потому что мы явно и безусловно находимся в худших условиях», — заявил он.

Месяц назад на Московском финансовом форуме Костин говорил, что требования по надбавкам к капиталу в 2017—2019 годах будут стоить ВТБ 450 млрд рублей, а «это значит 4,5 трлн рублей невыданных кредитов в экономику».

Воззвания и аргументы

«Россия была в авангарде внедрения базельских стандартов, стараясь перейти на них быстрее, чем многие другие страны, — говорит управляющий директор «Национального рейтингового агентства Павел Самиев. — Со стороны банков действительно было много воззваний и аргументов в пользу отсрочки, в том числе — со стороны крупных игроков, некоторые из которых были не совсем готовы к новым требованиям». Сейчас есть проблемы, которые оказывают давление на банковский сектор и делают быстрый переход не очень комфортным. Но в целом это не отступление от прежнего курса, а лишь временная уступка.

«Смягчение политики ЦБ, выразившееся в отсрочке базеля, можно только приветствовать. Я могу исключительно позитивно это оценивать», — говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Более того, считает он, отсрочки на год недостаточно. Конечно, с точки зрения минимизации различных рисков в базельских требованиях есть много содержательного. Однако в условиях санкций на первый план выходит обеспечение устойчивости добросовестных банков, рассуждает Тосунян.

В условиях санкций на первый план выходит обеспечение устойчивости добросовестных банков, рассуждает Тосунян. Фото arb.ru



Несмотря на то, что перенос сроков внедрения «Базеля III», вероятно, не отразится на рейтингах крупнейших банков, для их кредитоспособности он окажется умеренно негативным. Послабления со стороны ЦБ замедлят укрепление капиталов, пишет Fitch.

В целом показатели капитала российских банков оцениваются как «адекватные». Вместе с тем аналитики отмечают, что наличие сильных запасов капитала является очень важным, учитывая нередко невысокое качество активов и повышенную цикличность экономики.

Fitch указывает, что на конец I квартала 2018-го у 20 игроков, на которых приходится около 75% всех активов банковского сектора, средний показатель кредитов 3-й категории (сомнительные ссуды) составлял 11% от портфеля. Ссуды 2-й категории (умеренный кредитный риск) занимали около 8% портфеля.

Некоторые банки имеют слабое покрытие таких кредитов резервами, и, следовательно, остаются потенциально уязвимыми к дополнительному обесценению. У отдельных банков доля непокрытых резервами ссуд 2-й и 3-й категорий превышала 50% от капитала. Так, у ВТБ она составляла 95%, «что означает, что их капитализация может быть особенно чувствительной к обесценению кредитов в будущем».

Артем Малютин