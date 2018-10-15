Короли улиц Казани: мэрия «кошмарит» продавцов помидоров, но не справляется с бизнесом посолиднее
Лайфхак: как захватить тротуар и газон и при этом остаться безнаказанным
На 12 млн рублей в Казани выписали штрафов за нарушения уличной торговли. Еще 76 киосков с квасом, мороженым и фруктами демонтировали, а у 1200 предпринимателей, поставивших свои лотки не там, где можно, изъяли «орудия преступления» — весы, столы и так далее. Это, по словам чиновников, на нарушителей действует куда эффективнее, чем штраф в 3000 рублей. Но если на сезонный бизнес мэрия Казани управу находит, то по отношению к субъектам посолиднее проявляет беззубость. Как установить киоск с нарушением всех правил и при этом остаться безнаказанным — в материале «Реального времени».
Лоточников оштрафовали на 12 млн
В 2018 году в Казани усилили борьбу по пресечению незаконной сезонной торговли, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Руслан Фазылянов, председатель Комитета потребительского рынка. С весны специальная комиссия ежедневно обходила места торговли и составила 6 тыс. протоколов на предпринимателей, поставивших лотки не там, где нужно, и оштрафовала их на 12 млн рублей. В этом году исполком Казани начал пользоваться новыми мерами воздействия на незаконных торговцев. У них стали изымать, как выразились в мэрии, «орудия административных правонарушений» — весы, столы и прочее. Это гораздо эффективнее, чем штрафы 1—3 тыс. рублей. Так за 9 месяцев произведено 1200 изъятий.
Незаконных объектов появилось больше, потому что меньше стало мест для законной сезонной торговли — 500 вместо 700 в прошлом году. Из 218 новых точек, выставленных на аукцион, выкупили только 192 на сумму 21 млн рублей. В прошлом году доход бюджета Казани от реализации точек сезонной торговли составил более 28 млн рублей.
— Для нас главным было упорядочение, а не прибыль, — пояснил выпадающие доходы Руслан Фазылянов.
Впрочем, потери скорее связаны с тем, что не все места, предлагаемые мэрией, понравились предпринимателям. К примеру, на улице Баумана стоимость места под киоск с мороженым поднялась до 1,4 млн при начальной цене в 24 тысячи.
Лайфхак: как незаконно поставить киоск и остаться безнаказанным
На совещании сообщили, что в этом году в Казани начали убирать незаконно установленные клетки под фрукты и овощи, незаконные квасные бочки, лотки с мороженым. При этом срок демонтажа решением Казгордумы сократили с одного месяца до 12 дней. В результате за сезон ликвидировали 76 лотков.
Но если на продавцов помидоров и кваса мэрия Казани управу находит, то по отношению к бизнесу посолиднее проявляет беззубость.
Горожане два года просят исполком снести киоск «Мегафона» на улице Ленинградской. Павильон поставили на тротуаре, оставив проход между ним и соседним домом шириной чуть более метра. Привлечь внимание властей к нарушению пытались через «Народный контроль», но ответ заставил только посмеяться. Выдать предписание о сносе собственнику невозможно в связи с тем, что объект незаконный и собственник неизвестен, ответили на обращение в исполкоме Казани. Тогда граждане проявили смекалку и решили поставить вопрос по-другому, отправив заявку в категорию «Доступная среда»: мол, нет пандуса. На что получили ответ, что собственнику отправлено предписание об устранении нарушения и создании условий для доступа маломобильных групп населения.
Пандус действительно появился, но разрастаться начал и сам павильон. Средь бела дня капитальный фундамент появился уже на газоне, при этом под топор пошли мешавшие строительству ели. К маю 2018 года собственника, судя по всему, удалось разыскать, и исполком обратился в суд с требованием освободить самовольно занятый земельный участок и снести объект. Но процесс длится до сих пор — ответчик обжалует каждое решение, павильон работает, бизнес идет, и, судя по всему, неплохо.
«Кошки-мышки»: мэрия vs бизнес
В мэрии Казани признают бессилие. Если бы объект был нестационарным, как бочка с квасом или киоск с мороженым, то его бы демонтировали. Но когда строят капитально, то снести можно только через суд.
— У нас работает подрядчик, которому техника может не позволить демонтировать тот или иной объект. Мы же должны демонтировать, не нарушая целостность, чтобы в дальнейшем не взыскали с исполкома какие-то расходы. После того, как мы отсудимся, судебные приставы будут работать по сносу. Если мы сами туда выйдем — это будет превышение полномочий, уголовная статья, — объясняет «Реальному времени» Руслан Фазылянов, председатель Комитета потребительского рынка.
По словам чиновника, в Казани «много» объектов, на которые не могут найти управу. Сколько точно, он ответить затруднился. Известна сумма, которая ежегодно выделяется на демонтаж из бюджета города, — 2 млн рублей. Но процесс, несмотря на сокращение бюрократической волокиты, скорее напоминает игру «кошки-мышки».
— Вот этот объект капитальный, его демонтировать манипулятором невозможно. Но есть объекты маленькие, которые без проблем перевозятся туда и обратно. В силу того, что у нас есть определенный порядок демонтажа, мы не можем приехать и забрать. Мы должны пройти процедуру, которая занимает порядка двух недель. Мы выезжаем на место, а по факту объекта по прежнему адресу нет, он стоит через три квартала. Нам заново нужно всю процедуру повторять, — признает Фазылянов.
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