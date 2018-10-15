Короли улиц Казани: мэрия «кошмарит» продавцов помидоров, но не справляется с бизнесом посолиднее

Лайфхак: как захватить тротуар и газон и при этом остаться безнаказанным

Фото: Максим Платонов

На 12 млн рублей в Казани выписали штрафов за нарушения уличной торговли. Еще 76 киосков с квасом, мороженым и фруктами демонтировали, а у 1200 предпринимателей, поставивших свои лотки не там, где можно, изъяли «орудия преступления» — весы, столы и так далее. Это, по словам чиновников, на нарушителей действует куда эффективнее, чем штраф в 3000 рублей. Но если на сезонный бизнес мэрия Казани управу находит, то по отношению к субъектам посолиднее проявляет беззубость. Как установить киоск с нарушением всех правил и при этом остаться безнаказанным — в материале «Реального времени».

Лоточников оштрафовали на 12 млн

В 2018 году в Казани усилили борьбу по пресечению незаконной сезонной торговли, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Руслан Фазылянов, председатель Комитета потребительского рынка. С весны специальная комиссия ежедневно обходила места торговли и составила 6 тыс. протоколов на предпринимателей, поставивших лотки не там, где нужно, и оштрафовала их на 12 млн рублей. В этом году исполком Казани начал пользоваться новыми мерами воздействия на незаконных торговцев. У них стали изымать, как выразились в мэрии, «орудия административных правонарушений» — весы, столы и прочее. Это гораздо эффективнее, чем штрафы 1—3 тыс. рублей. Так за 9 месяцев произведено 1200 изъятий.

Незаконных объектов появилось больше, потому что меньше стало мест для законной сезонной торговли — 500 вместо 700 в прошлом году. Из 218 новых точек, выставленных на аукцион, выкупили только 192 на сумму 21 млн рублей. В прошлом году доход бюджета Казани от реализации точек сезонной торговли составил более 28 млн рублей.

— Для нас главным было упорядочение, а не прибыль, — пояснил выпадающие доходы Руслан Фазылянов.

Впрочем, потери скорее связаны с тем, что не все места, предлагаемые мэрией, понравились предпринимателям. К примеру, на улице Баумана стоимость места под киоск с мороженым поднялась до 1,4 млн при начальной цене в 24 тысячи.

«Для нас главным было упорядочение, а не прибыль», — пояснил выпадающие доходы Руслан Фазылянов. Фото kzn.ru



Лайфхак: как незаконно поставить киоск и остаться безнаказанным

На совещании сообщили, что в этом году в Казани начали убирать незаконно установленные клетки под фрукты и овощи, незаконные квасные бочки, лотки с мороженым. При этом срок демонтажа решением Казгордумы сократили с одного месяца до 12 дней. В результате за сезон ликвидировали 76 лотков.

Но если на продавцов помидоров и кваса мэрия Казани управу находит, то по отношению к бизнесу посолиднее проявляет беззубость.

Горожане два года просят исполком снести киоск «Мегафона» на улице Ленинградской. Павильон поставили на тротуаре, оставив проход между ним и соседним домом шириной чуть более метра. Привлечь внимание властей к нарушению пытались через «Народный контроль», но ответ заставил только посмеяться. Выдать предписание о сносе собственнику невозможно в связи с тем, что объект незаконный и собственник неизвестен, ответили на обращение в исполкоме Казани. Тогда граждане проявили смекалку и решили поставить вопрос по-другому, отправив заявку в категорию «Доступная среда»: мол, нет пандуса. На что получили ответ, что собственнику отправлено предписание об устранении нарушения и создании условий для доступа маломобильных групп населения.

Пандус действительно появился, но разрастаться начал и сам павильон. Средь бела дня капитальный фундамент появился уже на газоне, при этом под топор пошли мешавшие строительству ели. К маю 2018 года собственника, судя по всему, удалось разыскать, и исполком обратился в суд с требованием освободить самовольно занятый земельный участок и снести объект. Но процесс длится до сих пор — ответчик обжалует каждое решение, павильон работает, бизнес идет, и, судя по всему, неплохо.

Горожане два года просят исполком снести киоск «Мегафона» на улице Ленинградской. Павильон поставили на тротуаре, оставив проход между ним и соседним домом шириной чуть более метра

«Кошки-мышки»: мэрия vs бизнес

В мэрии Казани признают бессилие. Если бы объект был нестационарным, как бочка с квасом или киоск с мороженым, то его бы демонтировали. Но когда строят капитально, то снести можно только через суд.

— У нас работает подрядчик, которому техника может не позволить демонтировать тот или иной объект. Мы же должны демонтировать, не нарушая целостность, чтобы в дальнейшем не взыскали с исполкома какие-то расходы. После того, как мы отсудимся, судебные приставы будут работать по сносу. Если мы сами туда выйдем — это будет превышение полномочий, уголовная статья, — объясняет «Реальному времени» Руслан Фазылянов, председатель Комитета потребительского рынка.

По словам чиновника, в Казани «много» объектов, на которые не могут найти управу. Сколько точно, он ответить затруднился. Известна сумма, которая ежегодно выделяется на демонтаж из бюджета города, — 2 млн рублей. Но процесс, несмотря на сокращение бюрократической волокиты, скорее напоминает игру «кошки-мышки».

— Вот этот объект капитальный, его демонтировать манипулятором невозможно. Но есть объекты маленькие, которые без проблем перевозятся туда и обратно. В силу того, что у нас есть определенный порядок демонтажа, мы не можем приехать и забрать. Мы должны пройти процедуру, которая занимает порядка двух недель. Мы выезжаем на место, а по факту объекта по прежнему адресу нет, он стоит через три квартала. Нам заново нужно всю процедуру повторять, — признает Фазылянов.