Пробуждение Ткачева и компании: «Ак Барс» разбушевался

Легионеров Билла наконец-то поддержали

«Ак Барс» наконец-то забил много, показав красивый атакующий хоккей — вчера на казанском льду от его «рук» пострадал (5:1) ХК «Сочи». Критика «барсов», «горячие» казанские легионеры, терпение мудрого Билла и пробуждение звена Ткачева — в репортаже «Реального времени».

Победы не спасают «барсов» от критики

Последнее время игру «Ак Барса» не критикует только ленивый. Действительно, казанцы очень мало забивают, но нельзя не отметить две подряд «сухие» победы команды Билялетдинова в предыдущих матчах. «Барсы» разогреваются по ходу регулярки, а голы, по всей видимости, придут, когда проснется второе звено «Ак Барса» Зарипов — Ткачев — Галиев. Так или иначе, команда медленно, но верно поднимается в таблице Востока, занимая уже третье место с отставанием всего на три очка от омского «Авангарда». Открытие старта сезона — «Автомобилист» из Екатеринбурга — можно сказать, вне конкурса. 17 побед подряд — это очень круто.

У ХК «Сочи» же всего 7 побед в тех же 17 матчах, но это не мешает южанам занимать комфортное пятое место в Западной конференции лиги. Сочинцы перед сезоном потеряли Падакина и Лапенкова, зато им удалось сохранить топ-бомбардира команды в прошлом сезоне — Эрика О′Делла. Форвард и в этом сезоне держит марку, на его счету 10 (4+6) очков в 16 матчах.

Интересно, что в составе «Сочи» хватает игроков, которым есть что доказывать «Ак Барсу». Прежде всего это тройка воспитанников казанского хоккея — Станислав Бочаров, Дмитрий Архипов и Дамир Мусин. Первый и вовсе является третьим бомбардиром команды: в 16 матчах форвард набрал 8 (3+5) очков. На счету Архипова 6 (3+3), у Мусина 3 (2+1) балла. Из этой тройки вчера на льду не оказалось лишь Мусина.

У ХК «Сочи» же всего 7 побед в тех же 17 матчах, но это не мешает южанам занимать комфортное пятое место в Западной конференции лиги

Терпение мудрого Билла приносит плоды

Несмотря на не слишком яркую игру команды, Зинэтула Билялетдинов практически не вносит изменений в состав. Несколько матчей назад наставник «Ак Барса» пробовал переформатировать второе звено, разместив в центре Бурмистрова вместо Ткачева. Вроде заиграла тройка живее, затем несколько игр это сочетание играло без Зарипова, но уже и без особого эффекта. На этом эксперименты Билл свернул, вновь объединив Ткачева, Зарипова и Галиева. Эффекта это поначалу не давало. До вчерашнего дня.

ХК «Сочи» не сказать что сильно принципиальный соперник для «Ак Барса» или самобытный для лиги коллектив, но вчера «Татнефть Арена» была забита практически до отказа. Тем обиднее, что стартовая пятиминутка матча прошла практически без ворот. Запомнился лишь бросок с убойной дистанции в исполнении Ткачева, но шайба в створ не попала.

Азеведо и компания «в огне»

Скучное течение матча на экваторе периода взорвала прекрасная комбинация первым темпом в исполнении легионерского звена «Ак Барса». Трехходовка была быстра и изящна, а главное, что в ее концовке Джастину Азеведо оставалось лишь попасть в ближний угол. У голкипера гостей к этому моменту голова уже закружилась от скоростей этой атаки — 1:0. Кстати, предыдущий матч против «Спартака» стал для канадца 350-м в КХЛ, так что на новый «полтинник» игр он зашел с красивой шайбы.

Гол Азеведо добавил уверенности казанцам, и чуть позже Роб Клинкхаммер реализовал большинство, замкнув с пятака прострел все того же Джастина — 2:0. Давненько «Ак Барс» столь уверенно не реализовывал лишнего. Жаль только, что результат в атаке делает одно звено и примкнувший к нему в бригаде большинства Клинкхаммер. В итоге, усилиями легионеров, стартовая 20-минутка «Ак Барса» получилась близкой к идеалу. После игры Данис Зарипов признался, что в первом периоде у его звена опять ничего не получалось.

— В первом периоде мы, если честно, вообще не понимали, что происходит и что мы делаем на льду. В принципе, это уже не первая такая игра. Но ничего страшного, мы все втроем понимаем, что был небольшой спад. Сейчас я не скажу, что мы вышли на пик формы, но второй период получился положительным — забили два гола сразу друг за другом. Продолжаем работу в том же направлении. Сезон длинный, я прекрасно знаю, что только октябрь на дворе — еще семь месяцев мы будем вести эту работу перед плей-офф, а там уже самое главное будет, — включил «капитана очевидность» форвард.



Шайба Азеведо добавила уверенности казанцам



Вероятно, и хоккеистам «Ак Барса» показалось, что все будет просто в отчетном матче. Этой самоуспокоенностью уже на 29-й секунде второго периода гости и воспользовались. Это Роберт Росен застал врасплох Эмиля Гарипова рикошетом после броска от синей линии, прервав сухую серию казанского голкипера, который не пропускал четыре периода кряду.

Воодушевленные гости обрушились на ворота «Ак Барса» серией позиционных атак, и Андрей Педан схлопотал довольно необязательное удаление за задержку соперника клюшкой. Все две минуты гости провели в зоне хозяев, и лишь неточность бросков с убойных позиций уберегла «Ак Барс» от сочинского камбэка.

Пробуждение звена Ткачева

В середине периода казанцам удалось сбить пыл гостей — это Данис Зарипов после броска Станислава Галиева с добивания попал в осиротевший угол ворот ХК «Сочи» — 3:1. «Я никогда свои голы не описывал. Пусть это сделают те, кто видел со стороны, потому что они специалисты и поинтереснее опишут его», — прокомментировал после игры Зарипов.

Эпизод разбудил звено Ткачева в целом, и вскоре эта тройка добилась успеха еще раз. Галиев вывел практически на пустые ворота Ткачева, который наконец забросил — 4:1. Вот так, как только проснулось второе звено «Ак Барса», так сразу пошли и голы в ворота соперника. Одним легионерам тяжело нести все бремя результата на своих плечах. Пробуждение второго звена «барсов» с журналистами после игры обсудил Владимир Ткачев.

— Сегодня у команды был кураж, здорово играли в атаке. Хорошо, что победили с уверенным счетом, — сказал он.

— Что было ключевым в сегодняшнем голевом прорыве? До этого не получалось много забивать…

— Много факторов сложилось. Могу сказать за наше звено: Стас Галиев с Данисом Зариповым провели отличный матч. Да и вообще, в последнее время играют здорово. В предыдущих встречах моменты у нас тоже были, но не получалось забивать. Плюс ко мне сегодня семья приехала. Просто все звезды сложились.

— Станислав Галиев перед матчем сказал, что ваше звено сегодня будет «рвать». Так и вышло…

— Он мне намекал перед игрой, но точно ничего не говорил. Говорил, что знает точный счет? Получается, это пророк нашей команды, — сделал комплимент партнеру по команде Ткачев.

Теперь для «Ак Барса» жизненно важно, чтобы звено Ткачева закрепилось на том уровне игры, который показало накануне. Тогда по весне у Казани будут все шансы защитить Кубок Гагарина.

Данис Зарипов после броска Станислава Галиева с добивания попал в осиротевший угол ворот ХК «Сочи» — 3:1

А в третьем периоде сочинцы, похоже, сдались, практически не угрожая воротам Гарипова. Более того, еще в первой половине заключительной 20-минутки Иржи Секач убежал на свидание с голкипером гостей и переиграл его, подняв шайбу под перекладину, — 5:1. Давненько мы такой хоккей от «Ак Барса» не видели.

— Команда сыграла очень здорово. Все звенья — никто не выпадал. Игра была быстрой и динамичной. Будем дальше работать, — сказал после игры главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

— На старте сезона редко получалось столько забрасывать. Сегодня довольны?

— Мы говорили с ребятами на эту тему. Не все хорошо было. Все шайбы, которые сегодня забросили, — очень красивые. Постараемся продолжать в том же духе.



Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru