«Я прочел книгу о системе обучения, которую преподают в ФСБ»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Максим Платонов

Как управлять бизнесом без руководителя, какие секреты сознания преподают в ФСБ и почему книга «Трансформатор» рассердила предпринимателей — бизнесмены рассказали о том, какую литературу прочитали на этой неделе.

Алим Галимуллин, основатель семейной компании «ГафЭль» по выращиванию саженцев:

— Сейчас читаю «Холакратию» Брайона Робертсона. Он пишет о том, как управлять бизнесом без руководителя. Наверное, у нас пока такое управление вести сложно, потому что если в России у компании нет руководителя, то ее не воспримут серьезно. Опыт работы в системе холакратии есть в США.

Быстро пробежался по книге Дмитрия Портнягина «Трансформатор». Автор пишет о своем бизнесе, книжка толстая, буквы большие за два дня или за один можно прочитать. Она мне не понравилась. Когда читаешь историю Стива Джобса, то видишь его империю, то же самое можно сказать о Билле Гейтсе, Уоррене Баффетте. «Трансформатор» написана на таком же уровне, но у автора, кроме канала «Трансформатор», бизнеса не видно. Поэтому, когда ты сам предприниматель, сложно воспринимать всерьез историю Дмитрия Портнягина. Автор все описал, но где большая империя, которой он руководит?

Ленар Нуриахметов, учредитель компании «Агрофирма Поволжье»:

— Сейчас читаю книгу «Человек, который смеется» Виктора Гюго. У меня есть список из 100 книг, которые человек должен прочитать за свою жизнь. Этот список составил Аяз Шабутдинов, и я ему следую. Роман Гюго мне не очень понравился, но список буду и дальше изучать.

Рим Аскаров, генеральный директор компании «Город-мастеров»:

— Я прочел книгу Стефена Волински «Квантовое сознание», он дает систему обучения, которую преподают в ФСБ. По этой системе человек оценивает окружающую обстановку, решает, что или кто может принести неприятности. Система состоит из 60 упражнений. Например, автор пишет о том, как преобразовывать отрицательную энергию, полученную от агрессивных людей, в положительный заряд. Отрицательная энергия, попадая в мозг, начинает изнутри разрушать организм. Пока я только прочитал книгу, на практике ее советы не использовал.

Наиля Фахретдинова, директор школы языка English lab:

— Я перечитывала книгу Айн Рэнд «Атлант расправляет плечи», чтобы обновить бизнес-видение. Этот роман прочитала второй раз. История Айн Рэнд интересна в плане бизнеса и межличностных отношений. Автор рассказывает, как люди сами ставят себя в определенные рамки, сами создают себе сложности.

У Гузель Яхиной прочитала в какой-то степени продолжение книги «Зулейха открывает глаза» — «Дети мои». Книга была любопытной, потому что соприкасается с нашей культурой и интересно посмотреть, как Гузель Яхина развивается дальше в литературе. Первая книга имела большой успех. Когда в первый раз открываешь автора, то это захватывающе, страницы перелистываются легко. Вторая книга в чем-то сложнее идет, потому что есть определенные ожидания. Но в любом случае роман получился увлекательным, приятно, что в современной Казани есть такие писатели.

Евгений Шельмин, владелец компании ООО «Франшиз девелопмент рус»:

— Одной из последних книг, которую я прочел, стало произведение Кима Чана и Рене Моборна «Стратегия голубого океана». Это не современная литература, книга была выпущена в 2005 году. Удивительно, что за рубежом она признана бестселлером, а в России о ней мало кто слышал. В книге описывается стратегия, нюансы, особенности развития успешного бизнеса. Авторы подкрепляют знания пятнадцатилетним опытом исследования 150 успешных стратегий.

Голубым океаном авторы обозначают свободные участки и области рынка. Книга дает знание тем, кто только начал развивать бизнес. Так, например, авторы считают, что конкуренция никогда не должна становится главной целью компании, нет ничего постоянного и на любую сферу можно влиять, реализация бизнеса должна происходить поэтапно.

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