«Татфондбанк» подал иск о банкротстве парфюмерной компании из Казани на 205 млн рублей
Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подал иск о банкротстве АО «Аромат» — казанского производителя парфюмерии и косметики.
Исковое заявление в отношении АО «Аромат» поступило в первую инстанцию Арбитражного суда Республики Татарстан 12 сентября. Сумма исковых требований составляет 125,5 млн рублей.
Аналогичный иск ТФБ подал к ООО «Бизнес-Центр-Аромат», собственником которого является АО «Аромат». Сумма требований превышает 79 млн рублей.
Согласно данным базы СПАРК, АО «Аромат» на 49,99% контролируется ООО «Финтрейд», другая половина принадлежит Александру Николаевичу Обозову.
Ранее «Реальное время» писало, что «Татфондбанк» в лице АСВ собирается подать иск о банкротстве казанских АО «Аромат» и ООО «Бизнес-Центр-Аромат».Бизнес Татарстан
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