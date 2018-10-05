«Губернаторов — кризисных менеджеров на все регионы не хватит»

Политолог Алексей Мухин — о том, куда пойдет «Единая Россия» после неудачи на сентябрьских выборах

«Реальное время» продолжает обсуждать итоги региональных избирательных кампаний. Политолог, директор «Центра политической информации» Алексей Мухин в интервью нашему изданию поделился мнением о том, способна ли «Единая Россия» справиться с не особенно впечатляющими результатами сентябрьских выборов и почему антикризисный губернатор-варяг становится «уходящей натурой».

«При внесении законопроекта о пенсионной реформе нужно было предложить людям что-то взамен»



— Алексей Алексеевич, на губернаторских выборах партия власти провалилась в четырех регионах, на выборах в региональные парламенты — в трех, ну и в целом, процент голосов, отданных за «Единую Россию», редко где был радостным для нее. Это временный процесс, или положение единороссов действительно начинает ухудшаться?

— Это процесс не временный, хотя он имеет так называемый триггер — безусловную поддержку «Единой Россией» реформы пенсионного возраста, которую инициировало правительство, и произошло это до поправок президента, которые превратили этот странный законопроект в социально ориентированную пенсионную реформу. Но закон, как и причинно-следственные связи, обратного действия не имеет, и поэтому на выборах 9 сентября «Единая Россия» «просела», за редким исключением, практически на всех направлениях. Конечно, со временем партия будет пытаться отыгрывать этот результат, но факт остается фактом — осадок у населения в отношении «Единой России» остался, и с этим осадком придется работать очень долго. И надо сказать, что федеральные органы «Единой России» уже объявили о модернизации партии, о приведении ее «в чувство» для того, чтобы нейтрализовать те угрозы, которые мы сейчас наблюдаем в отношении партии. Безусловно, все это проходит в условиях острой конкуренции с КПРФ и ЛДПР, которым буквально на голову свалился «подарок» в виде законопроекта о повышении пенсионного возраста, и это позволило им улучшить свои результаты, не прикладывая для этого никаких усилий. КПРФ не смогла даже референдум организовать на тему пенсионной реформы, а ЛДПР, что там говорить, вообще всегда ведет «системную политику».

— А можно ли было «Единой России» избежать таких результатов по ряду регионов? Или пенсионная реформа в любом случае дала бы о себе знать — будь до выборов не 3 месяца, а скажем, 9 или год?

— Можно! Правительству при внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе нужно было подумать об экспертном обеспечении закона, проработке этого вопроса в обществе, помимо этого, следовало не ограничиваться простым техническим повышением пенсионного возраста, а предложить что-то взамен (то, что сделал за правительство в конце августа президент). Но факт остается фактом — этот непопулярный законопроект обрушил политические рейтинги почти всем.

— Вы упомянули, что в «Единой России» задумались о модернизации партии. В связи с этим хочется спросить — уместен ли будет и ребрендинг партии, если нынешнее название партии получило не очень хороший шлейф?

— На этот счет существует жесткий и полуприличный анекдот: «Если вы хотите настоящей реформы в борделе, то вам не вывеску надо менять, а девочек!». К сожалению, это работает и для политических партий тоже.

«Правительству при внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе нужно было подумать об экспертном обеспечении закона, проработке этого вопроса в обществе, помимо этого, следовало не ограничиваться простым техническим повышением пенсионного возраста, а предложить что-то взамен». Фото Максима Платонова

«Если начальство разговаривает с населением через губу, неудивительно, что оно несет тяжелые репутационные потери»

— Можно ли предположить, что будущее «Единой России» будет зависеть в первую очередь от экономического роста? Ведь модернизация партии, наверное, не определяющий шаг для выправления рейтинга? Тем более что как это была партия чиновников, так ею, вероятнее всего, и останется в ближайшие годы.

— Безусловно, социально-экономический статус гражданина России влияет на его электоральные предпочтения, причем самым прямым образом, линейно. И если за год-два правительству и «Единой России» удастся доказать населению, что они полезны в своем статусе, то электоральная ситуация выровняется. А если нет, то она, возможно, будет даже хуже.

— Но если мы будем реалистами и представим, что ситуация в экономике и доходах людей кардинальным образом не сдвинется, то, может быть, спасением для «Единой России» станет ее постоянная коммуникация с избирателями, гражданами и оперативная реакция на проблемы? Ведь председатель генсовета партии Андрей Турчак отметил, что одна из причин поражения единороссов — это то, что они брезговали общаться с гражданами.

— Некая забронзовелость у «Единой России», безусловно, присутствует — по той простой причине, что «Единая Россия», как говорят в народе, — это начальство, а если начальство разговаривает с населением через губу, то это плохое начальство, и неудивительно, что оно несет тяжелые репутационные потери.

Процесс тех или иных изменений в «Единой России» начался, но он начался не так давно — только в 2016 году, когда партия начала привлекать для участия в своих избирательных кампаниях и других мероприятиях авторитетных медийных и общественных деятелей, которые клали на алтарь «Единой России» свою репутацию и свою медийность, свою популярность. К сожалению, после последних выборов в Госдуму этот процесс застопорился и дальнейшего развития не получил, и результат мы наблюдали в Единый день голосования. К сожалению, тренды, которые полезны «Единой России», в том числе и коммуникационный, она продвигает вяло, зато отметилась поддержкой идей ее лидера Дмитрия Медведева по повышению пенсионного возраста, что имело катастрофические последствия для рейтинга.

Но если «Единой России» удастся сменить линейку своих спикеров, подтянуть экспертов для решения проблем своего имиджа или объяснения того, почему партия сделала то, что она сделала, если поработать с населением и продемонстрировать политический успех на некоторых направлениях, то я думаю, что результат будет менее чувствительным и болезненным, чем тот, что случился 9 сентября.

«Тренды, которые полезны «Единой России», в том числе и коммуникационный, она продвигает вяло, зато отметилась поддержкой идей ее лидера Дмитрия Медведева по повышению пенсионного возраста, что имело катастрофические последствия для рейтинга». Фото government.ru



«Не факт, что сегодняшние врио будут кремлевскими кандидатами. Вполне вероятно, что это будут другие люди»

— Уже второй год подряд мы наблюдаем «губернаторопады», но именно в 2018 году власть действительно заметила срочную необходимость смены кадров в регионах ради удержания своих позиций. Можно ли будет говорить о том, что теперь для сохранения популярности новый губернатор будет стоять немного отдельно от правящей партии с упавшим рейтингом?

— Да, согласен, этот тренд уже существует. Но он ситуативный — те губернаторы, которые могут дистанцироваться от «Единой России», это сделали на период, так скажем, легкой «токсичности», то есть на период пенсионной реформы. А те, кто является функционерами «Единой России», им, конечно, не избежать в будущем проблем в связи с этим.

— На ваш взгляд, Кремлю именно сейчас, с 2018 года, важнее новый сильный губернатор с командой или приличные позиции «Единой России» в регионах страны?

— Давайте так — это все-таки обмен политическими потенциями: если губернатор сильный, то он тянет партию, и она ему помогает, а если партия сильная, то она тянет губернатора и при этом получает некоторые преференции. И это элементы зрелости политической системы, где человек партии не волк и все друг другу помогают, и это неплохая ситуация. Но на данном этапе произошел некий раскол, раздрай и шатание между губернаторской властью как сильным институтом в регионе (как предполагается в системе) и партией, которая в регионе является правящей, и это недопонимание по вопросу пенсионной реформы влияет на отношения двух политических субъектов и снижает их качество.

Со временем, думаю, ситуация выправится, но на данном этапе она является критической. Достаточно обратить внимание на второй тур в четырех регионах: в них политическая система оказалась сломанной, если хотите — это были слабые регионы, поэтому система не сработала должным порядком. Сейчас система находится в срочной починке, но я думаю, что к ее «ремонту» «Единой России» нужно будет отнестись более серьезно — во всяком случае, к следующему дню голосования.

«Путин оставил пространство для маневра — он поручил обеспечить повышение социально-экономического статуса региона и одновременно честные, конкурентные и прозрачные выборы. И далеко не факт, что сегодняшние врио будут кремлевскими кандидатами». Фото kremlin.ru

— Можно ли в таком случае сказать, что спасением для «Единой России» будет успешно выбранный Кремлем кандидат на губернаторское кресло?

— Скажу так — прежняя модель, когда в регион приходит варяг, генерал-губернатор, и как кризис-менеджер решает проблемы, вряд ли возможна. Таких людей сейчас раз-два и обчелся и на все регионы их не хватит. Поэтому основная модель, которая сейчас прежде всего используется — это то, что есть человек, который обладает компетенциями главы региона (для этого есть специальные курсы при РАНХИГС) и при этом является авторитетным в этом регионе деятелем и родным для него, и эта модель — самая перспективная. Именно она должна сработать.

— Но ведь мы видим, что некоторые новые врио — это люди, не имеющие отношения к региону, исключение, может быть, Беглов для Петербурга и Коков для Кабардино-Балкарии.

— А тут Путин оставил пространство для маневра — он поручил им обеспечить повышение социально-экономического статуса региона и одновременно честные, конкурентные и прозрачные выборы. И далеко не факт, что сегодняшние врио будут кремлевскими кандидатами. Вполне вероятно, что это будут другие люди.

Окончание следует