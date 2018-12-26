В ожидании «новичка»: как «Роснефть», «Газпром» и «РуссНефть» делят нефтегазовые земли Оренбуржья

Топ-100 крупнейших компаний Оренбургской области: как изменился «олигархический ландшафт» «нефте-медной горы»

В СМИ все чаще муссируются слухи о возможной отставке губернатора Оренбургской области. Аналитическая служба «Реального времени» изучила олигархический ландшафт приуральской «нефте-медной горы» в преддверии возможного прихода «новичка». И обнаружила, что «дочки» компаний Игоря Сечина, Алексея Миллера и Михаила Гуцериева включились в агрессивную «межвидовую» борьбу за нефтегазовые оренбургские месторождения в целях пополнения собственных запасов. «Роснефть», «Газпром» и «РуссНефть» за это активно расплачиваются «благотворительными вложениями в экономическое развитие области». Какие еще изменения за год произошли с крупнейшими игроками, включая Алишера Усманова и Искандера Махмудова, на оренбургском рынке, читайте в нашем обзоре.

В ожидании «новичка»: кто поделил крупнейшую поляну Оренбургской области

Оборот ста крупнейших компаний Оренбургской области в 2017 году на фоне роста нефтегазового мирового рынка увеличился на 20% и составил 756,8 млрд рублей. Если темпы не снизятся, ко второй половине 2019 года оборот перевалит за отметку в 1 трлн рублей. Осенью 2018 года заговорили о возможной отставке губернатора региона, которому прочат близкого Чемезову и Кириенко депутата Госдумы.

Областью рулит пока губернатор Юрий Берг — но ему с конца сентября этого года прочат отставку: сменить его должен, якобы, депутат Госдумы Владимир Гутенев, экс-советник гендиректора «Ростехнологии», курировавший в Думе законы ОПК. Выбор интересный, если учесть, что среди крупнейших компаний региона нет активов, как-либо связанных с интересами «Ростеха». Кандидатуру Гутенева лоббирует не только Сергей Чемезов, но и первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Связано ли это с решением федеральных властей активно развивать регион в оборонно-промышленном направлении? Вряд ли.

Экономика Оренбургской области, как мы выяснили в нашем прошлогоднем исследовании, преимущественно сырьевая. По данным аналитической службы «Реального времени», по меньшей мере четверть компаний региона, входящих в сотню крупнейших, занимаются добычей нефти или газа — их оборот составляет почти 50% всей экономики области. Если в прошлом году пять предприятий, входящих в топ-10, были нефтегазовыми, то сегодня таковых уже восемь. Оставшиеся две компании тоже связаны с полезными ископаемыми — это металлургические «Уральская сталь» и «Гайский ГОК». При этом, до 90% всей территории области занимают сельскохозяйственные угодья. Но ни одной агропромышленной компании нет в топ-10, лишь 15-е место занимает «Сорочинский МЭЗ», занимающийся производством растительных масел. Только одно предприятие, находящееся под контролем местного бизнеса, смогло остаться в топ-10 (в прошлом году таких было три): остальная «поляна» оказалась поделенной между Игорем Сечиным, Алексеем Милллером, Алишером Усмановым, Искандером Махмудовым и Михаилом Гуцериевым. На их активы приходится почти 70% всего совокупного оборота компаний Оренбургской области. Гутенев (на фоне таких-то грандов!) фигура, прямо скажем, небольшая и кажется со стороны скорее функцией «смотрящего по региону», оком государевым, которое бы следило за действиями олигархов и докладывало наверх, в АП.

Гутенев (на фоне таких-то грандов!) – фигура, прямо скажем, небольшая и кажется со стороны скорее функцией «смотрящего по региону», оком государевым. Фото soyuzmash.ru



Оборот ста крупнейших компаний Оренбургской области в 2017 году на фоне роста нефтегазового мирового рынка увеличился на 20%, и составил 756,8 млрд рублей.Таким образом, регион в ПФО уступает лишь Татарстану, Самарской и Нижегородской областям (все в той или иной степени сидят на сырьевой игле). Примыкая к Уралу, территория региона позволяет выкачивать из недр нефть и газ (здесь существует крупнейшее в России газоконденсатное месторождение), а «хозяевам медной горы» — добывать медные и никелевые руды.

Мы писали о том, что власти региона, принимая бюджет области, были очень осторожны, и по доходам 6-й год подряд он не превышает 76 млрд рублей — в кризисные годы из-за увеличения расходов до 80—83 млрд рублей, депутаты заксобрания вынуждены были принимать дефицитные бюджеты. Однако в 2018 год его сверстали бездефицитным (75,6 млрд рублей по доходам и расходам), таковым же планируют бюджет принять на 2019 и 2020 год, только цифра на следующий год будет меньше — 72,8 млрд рублей, и в 2020 году не превысит цифры 2018 года — 74,7 млрд рублей. Для сравнения, в Татарстане бюджет на 2018 год принимался с дефицитом в 3 млрд рублей (доходы — 202,7 млрд, расходы — 205,3 млрд), на 2019 год с дефицитом уже в 4,5 млрд рублей (доходы — 204,7, расходы — 209,1 млрд), на 2020 год с дефицитом на 6 млрд рублей (доходы — 212,2 млрд, расходы — 218,1 млрд рублей).

«Оренбургнефть»: «дочка» Сечина включилась в нефтеразведку для пополнения запасов, но платит налогов в регион пока меньше, чем во времена ТНК

Впрочем, возможно, власти Оренбурга поменяют свои осторожные бюджетные планы, и тоже рискнут увеличить расходы. Тем более, что если по итогам 2016 года главный региональный «кошелек» — ПАО «Оренбургнефть» рухнул по обороту на 21%, то в 2017 году выручка компании выросла на 14%, составив 228,2 млрд рублей. Это, конечно, пока на 25 млрд рублей меньше показателя 2015 года. К тому же, компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 56,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше, чем в 2016 году.

Мы подробно писали об истории приватизации дележа «Оренбургской нефтяной компании», которую в 1990-х долгое время придерживали в руках государства, однако в «нулевые» «ОНАКО» вошла с кучей инвестпланов на 600 млн долларов, что и могло заставить федералов продать часть компании, но рынку было предложено аж 85%. Тогда в борьбу вступили Роман Абрамович с Борисом Безовским («Сибнефть»), Михаил Фридман с Виктором Вексельбергом («ТНК», принадлежащая в т.ч. «Альфе» и «Ренове») и Михаил Ходорковский («ЮКОС»). Досталась «шкура оренбургского медведя» в итоге ТНК, которая примерно в те же годы приобрела два других поволжских нефтяных актива – «Саратовнефтегаз» и «Удмуртнефть», от которых после слияния с британской BP ТНК избавилась (их получила «РуссНефть» Михаила Гуцериева – еще один «бенефициар» оренбургских полезных ископаемых – см. ниже).

За 14 лет компания в составе ТНК нарастила добычу до 20 млн тонн нефти в год, в разгар приобретения актива ТНК-BP «Роснефтью» Игоря Сечина, в федеральный бюджет перечислили 117 млрд рублей налогов, в региональный – более 19 млрд рублей. По итогам 2017 года компания добыла 15,2 млн тонн нефти и 2 млрд куб. газа. При степени выработки запасов в 56,8% компания постоянно занимается разведкой. К концу декабря 2017 года стало известно, что «Оренбургнефть» открыла три новых месторождения в регионе Волостновского лицензионного участка недр с общими запасами на 732 тыс. тонн нефти (всего с начала разведки – 11 месторождений). Эксплуатация их началась в июне этого года. В сентябре этого года было открыто Мамалаевское месторождение с запасами более 2 млн тонн нефти. Более 2,5 млн тонн нефти в год добывается на двух крупнейших участках – Сорочинско-Никольском месторождении и Бобровском.

По итогам 2017 года компания добыла 15,2 млн тонн нефти и 2 млрд куб. газа. Фото novasamara.ru



Работа «нефтянки» неибежно затрагивает экологию: в начале этого года компанию оштрафовали на 40 тыс. рублей (всего!) за загрязнение 11 тыс. кв. м. сельхозугодий на северо-западе региона. В феврале этого года «Роснефть» посадила нового главу оренбургской «дочки» – экс-руководителя ямальской компании «РН-Пурнефтегаз» Дениса Худякова.

С властями у «Роснефти» мир и дружба: в январе этого года было объявлено, что «Оренбургнефть» дополнительно инвестирует в регион 200 млн рублей, которые будут направлены на модернизацию материальной базы областного здравоохранения. По данным самой компании, в 2017 году в бюджет области компания перевела налогов на 13,5 млрд рублей (или 18% всей суммы бюджетных доходов). Отметим, что это пока существенно меньше суммы 2014 года. «Роснефти», помимо «Оренбургнефть», принадлежат также «РН-БГПП» (66-е место в нашем рейтинге – оборот 1,5 млрд рублей) и «Оренбургнефтеотдача» (1,8 млрд рублей выручки).

«Газпром» продолжает ежегодно финансировать футбольную команду почти на 1 млрд, и вложил в регион в этом году еще 5,7 млрд рублей

Сразу три крупнейшие компании Оренбургской области являются «дочками» ГК «Газпром», руководимого Алексеем Миллером. Во-первых, это «Газпром добыча Оренбург», занимающая второе место в рейтинге, оборот компании вырос на 12%, составив 75,5 млрд рублей. В настоящее время балансовые запасы основного месторождения составляют 600 млрд. куб. м газа, 270 млн тонн нефти и конденсата. В состав оренбургской «дочки» «Газпрома» входит 10 подразделений, среди них и крупнейший в Европе газоперерабатывающий завод.

Несмотря на убытки в 2016 году (данные о прибылях/убытках за 2017 год — неизвестно), компания спонсирует футбольную команду «Оренбург», впервые в истории выступившую в прошлом году в премьер-лиге. «Газовики» в начале 2017 года выделили на клуб 907 млн рублей (кстати, сумма почти равная размеру убытков самой компании). В январе этого года стало известно, что «Газпром» сохранит финансирование клуба на той же отметке — в 907 млн рублей. Примерно в ту же сумму обошлось строительство «Образовательного центра им. Черномырдина»: из 900 млн рублей, выделенных заказчиком — «Газпром добыча Оренбург» — освоено 540 млн рублей.

Но, конечно, для команды Юрия Берга важнее не футбол и центр. Вот уже несколько лет ведутся переговоры властей области с Алексеем Миллером по созданию в регионе газохимического кластера, однако, по признанию губернатора Юрия Берга, им «с трудом даются конкретные шаги по реализации проекта». Вместо него, не теоретически, а уже практически, «Газпром» строит на территории региона нефтегазовый кластер — об этом см. ниже. Сам газовый гигант обещал в этом году инвестировать в проекты в Оренбургской области 5,7 млрд рублей. В собственные же проекты в 2013—2017 годы на территории региона «Газпром» уже вложил 53,3 млрд рублей.

«Газпром добыча Оренбург» занимает второе место в рейтинге — оборот компании вырос на 12%, составив 75,5 млрд рублей. Фото 56.mchs.gov.ru



«Газпром добыча» ждет постройки комплекса переработки углеводородного сырья

Из новостей, касающихся компании, стоит выделить финальную реорганизацию «дочки»: с ноября прошлого года, в результате консолидации активов, «Газпром добыча Оренбург» (ГДО), «Газпром добыча Астрахань» вошли в состав «Газпром переработка». Были созданы филиалы компании: «Астраханский газоперерабатывающий завод», Оренбургский ГПЗ, «Оренбургский гелиевый завод», на базе которых компания будет осуществлять свою производственную деятельность в Оренбургской и Астраханской областях. Проектная мощность активов компании по переработке газа составит 95 млрд куб. м, нестабильного конденсата — 50 млн тонн.

Один из клиентов ГДО — «Казаньоргсинтез», у которого к началу 2018 года появилась «сырьевая проблема» («Реальное время» подробно писала о ней): в результате договоренностей ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2018 году направит дополнительный объем этана в адрес КОСа из-за отказа от этого вида сырья другого потребителя — ОАО «Газпром нефтехим Салават». Определенные надежды ГДО возлагает на строительство комплекса переработки углеводородного сырья мощностью 1,5 млн тонн в год в самой Оренбургской области (инвестиции — 12 млрд рублей). Глубина переработки углеводородного сырья составит 98%, производить собираются «широкую фракцию светлых углеводородов, вакуумный газойль и дорожный битум». За комплексом стоит «Южно-Уральская промышленная компания» олигарха Рашида Сардарова. Входящая в наш рейтинг «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания», занимающая 18-е место с оборотом в 6,8 млрд рублей, не имеет отношения к активам Сардарова — это производитель цемента, принадлежащий Алишеру Усманову. На открытии комплекса был не только глава региона, но и глава компании «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

Второй крупнейший «газпромовский актив» — ООО «Газпромнефть-Оренбург», на 89,05% принадлежащее ПАО «Газпром-Нефть». Оборот компании вырос на треть и составил в 2017 году 43,7 млрд рублей. Это четвертая строчка в рейтинге аналитической службы «Реального времени». Напомним, сама «Газпром нефть» не всегда входила в орбиту влияния Алексея Милллера: изначально ее нефтяные активы (когда-то выделенные из досечинской «Роснефти» 1990-х) были преобразованы в «Сибнефть» и были выкуплены на залоговых аукционов Борисом Березовским за 100 млн долларов, а затем перешли Роману Абрамовичу. «Газпром» приобрел 75% этих активов в 2005 году за 13 млрд долларов у самого Абрамовича, еще 20% — у итальянской Eni за 4,1 млрд долларв. Можно оценить масштаб роста цены этих активов за какие-то 10 лет — или, если хотите, дешевизну активов, распроданных на залоговых аукционах.

Объем газовой «просрочки» в регионе превысил 2,5 млрд рублей

В 2016 году оборот нефтегазовой «дочки» в Оренбурге снизился на 9%, до 33 млрд рублей, несмотря на рост добычи на 4,3%, до 4,6 млн тонн нефти. А ведь к 2020 году в компании намерены выйти на объем добычи в 10 млн тонн в год. В ноябре 2017 года стало известно о создании консорциума, в который войдут «Газпром нефть», «Татнефть» и «Зарубежнефть» для изучения карбонатных залежей (на них приходится 60% всех запасов нефти в мире). Эта «дочка» «Газпрома» тоже была убыточна. В 2016 году компания ушла в минус на 925,8 млн рублей при прибыли «материнской компании» «Газпром-Нефть» в 122,4 млрд рублей.

Бизнес другой «газпромовской» «дочки» — «Газпром межрегионгаз Оренбург» — тоже нестабилен: из года в год то прибыль, то убыток. В 2012 году компания показала убыток в 158,8 млн рублей, в 2013 — вышла в прибыль в 40,5 млн рублей, в 2014 — вновь убыток в размере 277,6 млн рублей, в 2015 убыток составил 77,3 млн рублей, в 2016 году компания вышла в прибыль, но она составила всего 3,5 млн рублей (и это при обороте в 18,4 млрд рублей). Последняя тоже входит в топ-10 крупнейших компаний региона, ее оборот в 2017 году вырос лишь на 5%, составив 19,36 млрд рублей. На размере убытков сказывается все та же «головная боль» «Газпрома» — неплатежи. По оперативным данным, с начала 2018 года общий объем просроченной задолженности за поставленный газ вырос на 43% и на 1 мая превысил 2,5 млрд руб.

Летом этого года в местных СМИ появились одинаковые странные материалы о… президенте федерации конного спорта области Павле Горине, который строит конно-спортивный комплекс «Дубровский». Фото orengorsport.ru



Как «темная лошадка» приобрела лакомое нефтяное месторождение, перепродав его «Газпрому» и причем тут конно-спортивный комплекс

Основной интерес в Оренбургской области для «Газпрома» ныне представляет тот самый нефтехимический кластер, о котором мы говорили выше. В начале осени этого года компания приобрела в регионе 100% оренбургской нефтяной компании «Энерком» — предприятие это в 2017 году тоже вошло топ-10, заняв девятое место с оборотом в 10,4 млрд рублей, который вырос с 2016 года…в 300 раз!

На самом деле, нет ничего удивительного — в прошлом рейтинге была другая компания, принадлежащая до осени 2018 года все тому же АО «Компания СЭЗ Стилгруп», со схожим названием «Интерком» и видом деятельности «Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа». В «Энеркоме» добычу спрятали под ничего не говорящим названием «Торговля оптовая неспециализированная». «СЭЗ стилгруп» — офшор с адресом в Объединенных Арабских Эмиратах. И «Интерком», и «Энерком» — «темные лошадки». Об их настоящих владельцах неизвестно ровным счетом ничего — только то, что обеими руководил Павел Горин. Очевидно, это одна и та же компания. Во всяком случае, активы у обеих компаний одни и те же и связаны они с нефтедобычей. Кто в действительности стоит за активами – непонятно, и после покупки их «Газпромом» мы теперь вряд ли узнаем об этом.

Известно еще, что Горин когда-то входил в число крупных акционеров «Новосергиевского маслозавода», а летом этого года в местных СМИ появились одинаковые странные материалы о… президенте федерации конного спорта области Павле Горине, который строит конно-спортивный комплекс «Дубровский». Это действительно тот же Горин, который руководит (или руководил) «Интеркомом» и «Энеркомом». Чуть понятнее может стать, когда узнаем, что именно «Энерком» 8 лет назад на аукционах получил право пользования недрами от 28 декабря 2010 года до 8 февраля 2036 года на Солнечный участок недр Оренбургской области, заплатив 23,1 млн руб. Участок очень лакомый, ресурсы газа на нем составляют 10 млрд куб. метров. В 2011—2016 годах именно подрядчики «Энеркома» вели здесь геологоразведочные работы. По-видимому, и приобретали права на участок владельцы «Энеркома» лишь для того, чтобы перепродать.

Как и «Роснефть», «Газпром» старательно наращивает нефтегазовые запасы в регионе

Цена сделки, за которую «Газпром» приобрел активы, купив «Энерком», не сообщается. Эксперты рынка полагают, что если бы не «Газпром», эти активы купила бы «Роснефть» (у нее там свой Вослотновско-Землянский кластер). Любопытно, что летом этого года «Газпромнефть-Оренбург» возглавил бывший работник «Роснефти» Ирек Хабипов.

Сам газовый гигант «активно работает по оптимизации портфеля добычных активов, не только повышая эффективность разработки зрелых месторождений, но и подумывая об их возможной продаже с перспективой реинвестирования вырученных средств в проекты с более высокой рентабельностью». Таким проектом с высокой рентабельностью сегодня считается Солнечный участок. Новый актив войдет в состав кластера добычи жидких углеводородов, образованного в 2011 году на базе «Газпромнефть-Оренбурга», «дочки» «Газпром нефти».

На начало 2018 года общие извлекаемые запасы нефти «Газпромнефть-Оренбурга» составляли 193,2 млн тонн, общие извлекаемые запасы газа — 75 млрд куб.м. Фото orb.gazprom-neft.ru



Все эти перспективные активы должны помочь оренбургской «дочке» к 2020 году выйти на уровень добычи углеводородов в Оренбургской области в 11 млн тонн в год. На начало 2018 года общие извлекаемые запасы нефти «Газпромнефть-Оренбурга» составляли 193,2 млн т, общие извлекаемые запасы газа — 75 млрд куб. м. Таким образом, в результате покупки «Энеркома» газовые запасы компании превысили отметку в 85 млрд куб. м. Увеличить ресурсную базу должна и сланцевая нефть на 1 млрд тонн, к добыче ее уже близка «Газпромнефть-Оренбург». В этом же году она открыла новые запасы на Уранском участке: геологические запасы нефти на Новозаринском месторождении превышают 11 млн тонн.

Совладельца «Уральской стали» включили в санкционный список США

На 24% вырос оборот третьей крупнейшей компании Оренбургской области — АО «Уральская сталь», — составив 75,3 млрд рублей. Об истории приватизации и дележа этого предприятия мы тоже писали в своем прошлогоднем материале, резюмировав, что «на новейшей истории «Уральской стали», основанной в послевоенные годы и приватизированной и акционированной в 1992 году, получив название НОСТА, можно изучать масштабы приватизационных войн России (с заказными убийствами в том числе)».

Воевали за металлургический актив Оренбуржья Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Андреев, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Роман Абрамович и т. д. Победил Алишер Усманов, приобретший «НОСТУ» в начале 2000-х, и впоследствии присоединив к металлургической империи ряд других российских горно-обогатительных компаний. В 2016 году оборот империи Алишера Усманова составил 221,5 млрд рублей при чистой прибыли в 207,6 млрд рублей. У «Уральской стали» не столь впечатляющие показатели.

С 2009 года крупнейшее металлургическое предприятие буквально выбиралось из ямы, то и дело вновь падая на дно: в 2010 году убыток составил 838 млн рублей, в 2011 году — уже 1,4 млрд рублей, в 2012 году — 5 млрд рублей, в 2013 году — 2,8 млрд рублей. И лишь в 2014 году компания вышла в плюс, показав прибыль в 4,3 млрд рублей, но в 2015 году она упала до 2,9 млрд рублей, а в 2016 году ручеек высох до 320 млн рублей. Металлургические активы Алишер Усманов контролирует через компанию «Металлоинвест» (ему принадлежит 40%, еще 30% принадлежит семье депутата Госдумы РФ Андрея Скоча, который, кстати, 6 апреля был включен в санкционный список США). По итогам 2017 года «Металлоинвест» получил прибыль по МСФО в размере 1,4 млрд долларов (рост на 22%). В компании отметили, что на рост выручки повлияли мировые цены на железную руду, которые выросли на 23,6%, а также цены на сталь, прибавившие 32,6%.

На 24% вырос оборот третьей крупнейшей компании Оренбургской области — АО «Уральская сталь», — составив 75,3 млрд рублей. Фото: АО «Уральская Сталь»

Власти Оренбурга заставили Алишера Усманова, успевшего построить на «Уральской стали» «печку» на 1 млрд, вложиться в местный ТОСЭР

Продукция «Уральской стали» применялась при строительстве Крымского моста. В 2018 году на «Уральской стали» реализовали крупный проект по строительству печи на 1,3 млрд рублей инвестиций (запущена летом), для проекта в прошлом году пришлось привлечь 10-летний кредит ING Bank на 11,5 млн евро. Данный проект должен увеличить налоги в бюджет: планируется, что в следующем году региональная казна пополнится на 750 млн рублей, а консолидированный бюджет — на 1 млрд рублей. Отсюда и «плюшки» от региональных властей: «Уральская сталь» может рассчитывать на 10-летний срок по льготе на налог на имущество. За ближайшие 10 лет, в 2019—2028 годах, благодаря запуску печи, сама «Уральская Сталь» сможет нарастить производство термообработанного толстолистового проката в три раза, выпуск мостовой стали — на 39%.

Сама компания — один из крупнейших налогоплательщиков области и градообразующее предприятие моногорода Новотроицк. В последнем, как и в Набережных Челнах, в прошлом году тоже был создан ТОСЭР, где планируется создание около 2,3 тысячи рабочих мест и привлечение более 8 млрд рублей инвестиций. «Металлоинвест» тоже заставили раскошелиться: в марте, после встречи руководства «Металлоинвеста» с губернатором Юрием Бергом, объявили об обязательствах сторон в реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие Новотроицка и региона. Объем совместных инвестиций составляет почти 347 млн рублей, из которых 200 млн — средства «Металлоинвеста».

Искандер Махмудов в поисках глубоких горизонтов залегания руды

Пятерку крупнейших компаний продолжает замыкать «Гайский ГОК», входящий в УГМК Искандера Махмудова. Ему же, напомним, принадлежит и «Кировский завод по обработке цветных металлов», занимающий четвертое в место в списке 100 крупнейших компаний Кировской области с оборотом в 8,8 млрд рублей. Выручка «Гайского ГОКа» выросла в 2017 году лишь на 6%, и составила 23,6 млрд рублей.

В прошлогоднем нашем материале мы подробно останавливались на истории приватизации и «раздела» активов ГОК. Напомним кратко: изначально попавший в руки «Менатепа» Ходорковского, он «уплыл» сначала братьям Черных (Михаила Черных, сооснователя империи Дерипаски, ныне разыскивает Интерпол), затем Икандеру Махмудову и Дерипаске, начавшими на его базе строить крупнейший медный холдинг РФ. К 2000 году запасы Гайского месторождения составляли до 300 млн тонн. При годовом объеме добычи в 4,5 млн тонн меди должно было хватить надолго: однако глубина залегания руд в Гае достигала 1 600 метров, что могло сказаться на себестоимости. Отсюда — агрессивность политики УГМК Махмудова по поглощению уральской металлургии. Ради перехвата сырья Махмудов спешно прикупил предприятие «Сафьяновская медь» (добывавшее до 1 млн тонн руды в год), установив контроль над рудной базой региона, и докупил впоследствии еще ряд компаний: в их числе Кировский завод обработки цветных металлов, Богословское рудоуправление, Среднеуральский медеплавильный завод, Качканарский ГОК, Серовский металлургический завод и проч.

В 2016 году добыто 9,4 млн тонн медной руды (6,5 млн тонн подземным способом), выпущено на рынок 67,4 млн тонн медного концентрата. В декабре 2015 года УГМК подписало соглашение со Сбербанком на открытие кредитной линии «Гайского ГОКа» на 6 млрд рублей. Вместе с заключенными ранее кредитными договорами кредитная задолженность комбината составила почти 14 млрд рублей. Несмотря на относительные успехи, медь ближе к поверхности не стала. В 2016 году инвестиции в ГГОК составили 2,2 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей должно было пойти на разработку глубоких горизонтов залегания медных руд. На 1,5 млрд рублей ГОК в 2016 году закупил горную технику. Из-за огромных и пока неотбившихся инвестиций прибыль тогда упала на треть, до 1,5 млрд рублей. Комбинату оставалось надеяться на рост цен на медь, которые в 2017 году, наконец-то, поползли вверх, в октябре 2017 года они достигли годового пика в $6800 за тонну, но до цен 2011 было года еще далеко. В 2018 году, увы, цены на медь на товарных биржах вновь упали и составляют в настоящий момент 6,18 тыс. долларов за тонну.

В 2018 году ПАО «Гайский ГОК» планирует добыть подземным и открытым способом 9,2 млн тонн руды.Фото ggok.ru



В 2018 году ГГОК направил на модернизацию оборудования еще более 2 млрд рублей. А затраты «материнской компании» в «Гайский ГОК» превысили затраты 2017 года, составив 3,5 млрд рублей. Существенная часть этих денег, по-видимому, пойдет на проект строительства главной вентиляционной установки (ГВУ) на шахте «Северная Вентиляционная 2» и строительство ствола шахты (глубина более 1,3 км). Он оценивается в 500 млн рублей. В компании надеются, что поэтапная реализация стратегической программы развития ПАО «Гайский ГОК» позволит увеличить производительность подземного рудника комбината до 9 млн тонн руды в год, а мощности обогатительной фабрики по переработке руды — до 10 млн тонн в год.

Всего же в 2018 году ПАО «Гайский ГОК» планирует добыть подземным и открытым способом 9,2 млн тонн руды. Помимо этого ГОК пытался заняться и не совсем приоритетным для себя проектом — добычей золота (здесь добывают в месяц 160 кг драгметалла), для чего в мае этого года участвовал в конкурсе за право получения лицензии на разработку Южно-Кировского месторождения золота. Конкурс, однако, не состоялся. А что же с прибылью? Согласно отчетности самого ГОКа за первое полугодие 2018 года, долговая нагрузка предприятия составляла 12,1 млрд рублей. Однако выручка выросла до 12,7 млрд рублей — на 8,7%. Чистая прибыль увеличилась по сравнению с первым полугодием 2017 года почти в два раза, до 1,7 млрд рублей. Эксперты рынка ожидают, что объем выручки компании в этом году составит 25,5 млрд рублей.

«Два брата из ларца», расширив империю на нефтетрейдинге, прикупили земли для агро-«дочки», которая уже заросла бурьяном

Седьмое место в рейтинге Оренбургской области занимает ООО «Компания Нефтемаркет», оборот которой вырос на 34% и составил 12,8 млрд рублей. Предприятие входит в одну из быстро развивающихся групп компаний на оренбургском рынке. Еще год назад мы писали, что ООО, как и сама компания, принадлежат двум бизнесменам, не стремящимся светиться в медиа: Антону Холкину и Дмитрию Соловых.

Холкин, уроженец Казахской ССР, в 1990-х проработал в местном филиале «Инкомбанка» (входил в пятерку крупнейших российских банков, обанкротился вследствие кризиса 1998 года) познакомился с Соловых, уроженцем Оренбурга, в группе «Топливная Финансовая Корпорация». В 2008 году они основали Корпорацию РОСТа, в орбиту влияния которой сегодня входит «Компания Нефтемаркет», основной драйвер корпорации. Впрочем, и эта местная компания завязана на «нефтяную иглу»: до последнего времени она работала на рынке поставок нефти, газового конденсата, нефтепродуктов, являясь нефтетрейдером.

По данным самой компании, у нее были отлаженные партнерские отношения с нефтегазодобывающими предприятиями Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и ХМАО. Она имеет возможность аккумулировать и производить отгрузку с собственных и арендованных терминалов до 100 000 тонн сырья ежемесячно. Специализируясь на обеспечении продуктами нефте- и газопереработки предприятий, она сотрудничала с крупнейшими производителями нефтепродуктов — ОАО «Газпром нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО АНК «Башнефть», в т. ч. и Нижнекамским НПЗ. У РОСТы также есть собственная сеть АЗС — 25 станций на территории Оренбургской области (АЗС «Ростанефть» — поставщики: «Газпром нефтехим Салават» и «Башнефть»).

У РОСТы также есть собственная сеть АЗС – 25 станций на территории Оренбургской области. Фото 2gis.ru



В 2016 году «Компания Нефтемаркет» формально перестала существовать в результате реструктуризации и слияния с ООО «Нефтемаркет Транзит». Новая компания «РОСТА-Нефтепродукт» (у нее появился и свой интернет-сайт) занялась поставками светлых нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, керосины, растворители, БГС), темных (мазуты, гудроны, битумы, масла) и углеводородных газов (СПБТ, пропан технический, фракция бутановая). Она сотрудничает опять же с крупнейшими производителями нефтепродуктов, в том числе ключевыми игроками нефтегазового рынка Оренбургской области — ЗАО «ФортеИнвест» («Орскнефтеоргсинтез» Гуцериева), ОАО «Газпром нефть», ОАО «Лукойл», ОАО АНК «Башнефть», мини НПЗ, нефтебазами и госрезервами. Всего в «РОСТА-Нефтепродукт» — восемь компаний, так или иначе, связанных с нефтетрейдингом. Помимо нефтяного направления, Холкин и Соловых развивают девелоперское (семь компаний) и ретейлерское (крупнейший в Оренбурге авторынок «Автоград»). В настоящее время ГК строит коттеджный поселок «Тихий берег», имеет в собственности офисных зданий на 14,3 тыс. кв. м (пытается прямо сейчас продать два бизнес-центра), производственных помещений на 25 тыс. кв. м, и даже сельхозземель на 7,7 тыс. га — в ГК входит агрофирма «РОСТА-Агро». В ГК появилась и СМК «Аврора», строящая объекты нефтегазовой отрасли (для «Роснефти», компаниям Гуцериева, «Газпрому»).

Одна из главных новостей ГК «Роста» — ее реструктуризация: сегодня официально «Компания Нефтемаркет» и ряд других «дочек», принадлежат ООО «Инвестиционно-консалтинговая группа», 6% которой принадлежит тем же Соловых и Холкину, 4% — гендиректору ООО Егору Кочеткову, остальные 90% «спрятаны» в кипрском офшоре «Фратам трейдинг лимитед». Именно новое ООО пару раз засветилось в местной прессе (в которой, впрочем, никак не пытаются связать ИКГ с основными ее владельцами), причем на непрофильной пока для компании территории: в ноябре прошлого года ГК оштрафовали на 700 тыс. рублей за ненадлежащее использование крупного земельного участка Оренбургской области (свыше 1 000 га), который несколько лет не обрабатывался, порос сорняками и кустарниками. Осенью 2016 года предприятие было признано виновным в совершении аналогичного правонарушения на земельных участках общей площадью более 3 000 га. Наконец, ООО «ИКГ» пыталась в прошлом году признать банкротом «Гатчинский комбикормовый завод» в Ленинградской области через свою фирму ООО «Роста-Агро»: всего завод ряду предприятий должен почти 1 млрд рублей.

Гуцериев, вернувшись в нефтебизнес, вкладывает миллиарды в модернизацию Орского НПЗ

Наконец, Михаил Гуцериев, вошедший в топ-10 нашего рейтинга с одной компанией в 2017 году, год спустя присутствует уже двумя своими активами. Во-первых, на десятое место с восьмого опустился ПАО «Орскнефтеоргсинтез», оборот которого, упав в 2016 году на 7%, вырос в 2017 году на 10%, составив почти 10 млрд рублей. Орский НПЗ (когда-то входил в состав ОНАКО), купив последнее ТНК-BP продал ненужный НПЗ Гуцериеву. В 2005 году после покупки НПЗ у бизнесмена возникли проблемы с властями РФ (говорили о ссоре с Путиным — мы писали об этом в материале о топ-100 Ульяновской области, где Гуцериеву принадлежит «Ульяновскнефть»), он уехал из страны, потеряв контроль над «РуссНефтью», затем, помирившись с властями, вновь приехал и вернул контроль над «РуссНефтью», а Орский НПЗ вынужден был продать из-за больших долгов семье казахстанского экс-министра индустрии Владимира Школьника. Вернул этот актив российский бизнесмен в 2014 году, купив уже за 1 млрд долларов.

В 2017 году прибыль компании составила 392,8 млн рублей. В 2018 году на модернизацию НПЗ направит колоссальную сумму в 10,7 млрд рублей (в 2017 году было еще больше — 17,3 млрд). В этом же году компания планирует завершить проект строительства комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля с объектами общезаводского хозяйства (инвестиции — более 4 млрд рублей). Помимо этого, завершить строительство установки серы (2,8 млрд рублей), и продолжить проект строительства установки вакуумной перегонки мазута (3,7 млрд рублей, срок окончания строительства — 2019 год). Глубина переработки нефти на Орском НПЗ пока не превышает 84%. Всего до конца 2025 года Гуцериев вложит в модернизацию НПЗ порядка $5 млрд.

Всего до конца 2025 года Гуцериев вложит в модернизацию НПЗ порядка $5 млрд. Фото ornpz.ru



…и агрессивно скупает оренбургские месторождения для пополнения нефтезапасов, конкурируя с Сечиным и Миллером

На восьмое место с двенадцатого поднялось АО «Преображенскнефть», оборот которого вырос на 77% в 2016 году и на 44% в 2017 году и составил в итоге 10,4 млрд рублей. Гуцериев эту компанию, а также две другие нефтедобывающие: ЗАО «Ойлгазтэт» (40-е место в нашем рейтинге с оборотом в 2,8 млрд рублей) и «Геопрогресс» (37-е место в рейтинге, оборот 3 млрд рублей) приобрел в 2015—2016 годах, окончательно решив выстраивать в регионе вертикально-интегрированную империю. «Преображенскнефть» ранее принадлежала казахстанской компании, работающей в сфере прямых инвестиций ГК «Верный Капитал». «Геопрогресс» ранее принадлежал офшору «Калиш сервисез лимитед», именно его купил Гуцериев.

Все три компании, включая теперь и НПЗ, вошли в созданное бизнесменом АО «ФортеИнвест», которое приобрело эти активы ориентировочно за 270 млн долларов. Каждая компания занимается разработкой различных месторождений в Оренбургской области. В итоге добыча вертикально-интегрированной империи Гуцериева должна была вырасти до 8,1 млн тонн ежегодно (или, по словам самого бизнесмена, ресурсы компаний должны были составить более 45 млн тонн извлекаемых запасов). Михаил Гуцериев агрессивно включился в расширение этих самых запасов, и в мае 2018 года, например, через «Преображенскнефть», приобрел Малокинельский нефтегазовый участок за 403,3 млн рублей, заплатив в 63 раза больше стартовой цены, перебив предложения «Роснефти» и «Газпром-Нефти». И, по-видимому, приобрел Ключевской участок за 156,8 млн рублей — формально ее купила «Сакмаранефть», но эта компания входит в список аффилированных лиц принадлежащего Гуцериеву Орского НПЗ, а «Сакмараинвестнефти» официально принадлежит «Преображенскнефть». Таким образом, борьба за оренбургскую нефть на наших глазах входит в финальную стадию, и биться за нее будут, главным образом, три структуры, руководимые, в конечном счете, Сечиным, Миллером и Гуцериевым.

В результате агрессивной кампании прирост извлекаемых запасов компаний Гуцериева в прошлом году составил 10 млн тонн. Суммарно запасы приближаются уже к 50 млн тонн. Бизнесмен вынужден за это расшаркиваться перед региональными властями, и в прошлом году перечислил на развитие социально-экономической сферы Оренбургской области 60 млн рублей, а в первом полугодии 2018 года уже на те же цели перечислил 54 млн рублей.

Топ-100 предприятий Оренбургской области, 2017 год

№ Наименование Регистрационный номер Совладельцы Вид деятельности/отрасль 2017, Выручка, тыс.руб. 1 ОРЕНБУРГНЕФТЬ, ПАО 1025601802357 РН ХОЛДИНГ, АО 91.28%

НОВЫЙ ИНВЕСТ МЕНТС ЛИМИТЕД 8.71% Добыча сырой нефти 228 204 560 2 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ, ООО 1025601028221 ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА, ООО 98.81%

ГАЗПРОМ, ПАО 1.19% Добыча природного газа и газового конденсата 75 549 209 3 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ, АО 1055607061498 МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК, ПАО 100% Производство чугуна, стали и ферросплавов 75 269 728 4 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ, ООО 1165658052450 ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ПАО 89.05%

ГПН-ИНВЕСТ, ООО 10.93%

ГПН-ПРОЕКТ, ООО 0.020% Добыча сырой нефти 43 693 572 5 ГАЙСКИЙ ГОК, ПАО 1025600682030 УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, УГМК, ОАО 90.87%

АВИСТА СЕРВИС, АО 5.64% Добыча и обогащение медной руды 23 587 318 6 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ, ООО 1025600884550 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 51%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 49% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 19 362 123 7 КОМПАНИЯ НЕФТЕМАРКЕТ, ООО 1055612042078 ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА, ООО 100% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 12 847 886 8 ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ, АО 1025601804634 Добыча сырой нефти 10 440 944 9 ЭНЕРКОМ, ООО 1105658020269 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ СЭЗ СТИЛГРУП» 100% Торговля оптовая неспециализированная 10 381 912