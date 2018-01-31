Шинники «Татнефти» бьют рекорды, «Нэфис» снизил выручку, а соседи по СНГ наступают на пятки

Нефтегазохимический комплекс выплатил в консолидированный бюджет Татарстана 58 млрд. рублей

Предприятия нефтегазохимического комплекса РТ по итогам 2017 года отгрузили продукции на 1,2 трлн рублей. Отчисления в федеральный бюджет выросли в полтора раза, в бюджет Татарстана — только на 13%. Такие цифры были озвучены на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Участникам встречи были представлены инновационные разработки для нефтегазовой, энергетической отрасли, а также уникальные технологии по утилизации битумосодержащих кровельных отходов. За заседанием наблюдал корреспондент «Реального времени».

В бюджеты всех уровней выплачено свыше 272 млрд рублей

Подводя итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса РТ в 2017 году, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин отметил рост отгруженной компаниями продукции до 1,2 трлн рублей. Средняя выработка на базовых предприятиях нефтегазохимического комплекса составила 14,5 млн рублей на человека. Максимальные темпы были достигнуты на шинных предприятиях «Татнефти», «Нижнекамсктехуглероде», «Нэфис косметикс» и химическом заводе им. Карпова.

В бюджеты всех уровней выплачено свыше 272 млрд рублей, из них 58 млрд. рублей — в консолидированный бюджет Татарстана. Отчисления в федеральный бюджет и внебюджетные фонды выросли в полтора раза, в бюджет Татарстана — только на 13%. Рафинат Яруллин заявил, что увеличились платежи предприятий по налогу на прибыль, транспорт и землю. Основной прирост обеспечила «Татнефть». Выше уровня 2016 года поднялся показатель у ТАИФ-НК, шинного комплекса «Татнефти» и «Нижнекамсктехуглерода», «Аммония» и «Химграда».

Отдельно Рафинат Яруллин остановился на банковской сфере: «Одним из неблагоприятных факторов стала ситуация в банковском секторе. Закрытие «Спурт Банка» привело к банкротству комплекса «КЗСК-Силикон» и убыткам Казанского завода СК». Среди завершенных в 2017 году проектов были названы запуск производства формальдегида на НКНХ, открытие нового производства гибких упаковочных материалов «Данафлекс», нанокомпозитных покрытий «ТАТ-Адвенира».

Рафинат Яруллин отметил рост отгруженной компаниями продукции до 1,2 трлн рублей



Рафинат Яруллин среди положительных моментов отметил окончание ТАИФ-НК реконструкции цеха локальной очистки промышленных и сточных вод. «На казанской ТЭЦ-3 запущен новый энергетический блок. На «ТАНЕКО» завершено строительство установки изомеризации и гидроочистки нафты. В 2018 году ожидается ввод установок гидроочистки дизельного топлива, керосина, ЭЛОУ-АВТ-6, в «Алабуге» — расширение мощностей по производству стекловолокна и окончание строительства завода по производству сверхзащиты растений», — заметил спикер.

За год в республике добыто 35,7 млн тонн нефти

В целом объемы производства нефтегазохимического комплекса в 2017 году сохранились на уровне 2016 года. С начала реализации программы развития НГХК РТ на 2015—2019 годы темпы роста составили 103%, что ниже плана. Превысить показатели удалось лишь в секторе нефтедобычи. За год в республике добыто 35,7 млн тонн нефти. Темп роста замедлился, сдерживающим фактором стали взятые обязательства России перед ОПЕК.

«Выручка выросла на треть при объемах экспорта, зафиксированных на уровне 2016 года. Причина в возросшем уровне цен на нефть. 6% от 28,586 миллионов тонн нефти, добытой «Татнефтью», составила сверхвязкая нефть. На НПЗ республиканская компания поставила 15 миллионов тонн сырья. В 2018 году она планирует увеличить поставки до 16,8 миллиона тонн», — сообщает Рафинат Яруллин.

«Нижнекамскнефтехим» увеличил объем производства на 2,1%, выпущено 704 тыс. тонн каучуков. Рост цен на эти продукты позволил увеличить выручку от продаж в целом по предприятию. Рафинат Яруллин прогнозирует в ближайшие годы дальнейший рост спроса и цен на каучуки на мировом рынке. За год предприятие произвело 787 тыс. тонн пластика, освоены новые марки продукции, увеличен выпуск линейного полиэтилена, полистирола. Производство полиэтиленгликоля выросло на 19%. В первом полугодии рост обеспечен за счет экспорта, во втором — благодаря внутреннему рынку.

Проблемным вопросом остается сырьевое обеспечение «Казаньоргсинтеза». Фото Максима Платонова

На «Казаньоргсинтезе» индекс производства составил 101,7%. В основном выручка сократилась из-за снижения цен на пластики. Производство полиэтилена низкого давления выросло на 4%. На производстве поликарбонатов сказался капитальный ремонт, всего произведено 795 тыс. тонн пластика. За счет повышения спроса с начала 2017 года выросло производство этаноламина.

Проблемным вопросом остается сырьевое обеспечение «Казаньоргсинтеза». Каждый год снижается поставка со стороны НКНХ, рост объемов производства достигается за счет увеличения закупок пропан-бутановой фракции на российских заводах и этана из Оренбурга. «Крайне необходимо усилить работу по проекту организации транспортировки и переработки газа ачимовских и валанжинских залежей», — заявил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга».

Конкуренция со стороны стран СНГ и ставка на изоционаты

В целом в России развитие газохимических проектов замедляется. Пока приоритетом государственных компаний является экспорт газа. Однако конкуренция между поставщиками усиливается, а в потребление вносит коррективы климат.

— Растет конкуренция со стороны стран СНГ. Полтора года как работает крупный завод полимеров в Узбекистане. В этом году производство, направленное на экспорт, запустят в Азербайджане, Туркменистане. Конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках может снизиться. Нужно больше внимания уделить собственной переработке, повышению качества продукции, расширению марочного ассортимента, — заметил Рафинат Яруллин.

Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» считает необходимым обратить внимание на освоение новых изделий из полимеров. Перспективным он назвал рынок кровельных, фасадных теплоизоляций. Изоционаты для изготовления этих продуктов ежегодно транспортируются из-за рубежа в размере свыше 150 тыс. тонн. В 2017 году на мировом рынке наблюдался дефицит этого сырья. Изоционаты включены в планы импортозамещения Минпромторга РФ, выпуск изоционатов может заинтересовать НКНХ, замечает Рафинат Яруллин.

В ходе подведения итогов также было отмечено сокращение выручки предприятий группы «Нэфис косметикс» на 19% в результате завершения строительства строительномонтажных работ на собственных объемах. Фото Максима Платонова



«Татнефть» за год произвела 13 млн штук шин

В ходе подведения итогов также было отмечено сокращение выручки предприятий группы «Нэфис косметикс» на 19% в результате завершения строительства строительномонтажных работ на собственных объемах. На снижении также сказалось сокращение урожая подсолнечника и падение покупательской способности на предметы бытовой химии. Объемы производства на «Нэфис косметикс» выросли на 10% по сравнению с 2016 годом. Компания произвела 111 тыс. тонн синтетических моющих средств.

Резиденты «Химграда» увеличили выручку от реализации продукции на 20% по сравнению с 2016 годом. Численность работников выросла на 8% и превысила 8 тыс. человек.

В свою очередь, группа «Татнефть» за год произвела 13 млн штук шин, в том числе 1,2 млн цельнометаллокордных шин (ЦМК). «13 миллионов — это большая победа коллектива. Таких цифр шинный завод не знал», — добавил Рафинат Яруллин. На Нижнекамском заводе ЦМК завершается организация серийного выпуска цельнометаллокордных шин с датчиком давления и боестойких колес.

Продажи технического углерода в Татарстане достигли 68 тыс. тонн. Сохраняется высокий экспортный спрос на этот продукт. Благодаря этому удалось компенсировать снижение потребления техуглерода в других регионах России, вызванное адаптацией потребителей к новой схеме реализации. Совокупный объем производства на «Нижнекамсктехуглероде» (НКТУ, «Татнефть») за год вырос на 13,3% — до 134 тыс. тонн.

Назвав цифры по итогам деятельности предприятий, Рафинат Яруллин заявил, что в целом по стране отмечается снижение потребления полиэтилена, сказываются низкие темпы роста экономики России.

— Для Татарстана одной из возможностей привлечения инвестиций, появившейся в прошлом году, стало создание трех новых территорий опережающего развития. Льготные условия для строительства химических производств есть теперь не только в Челнах, но и в Чистополе. Реализация проектов по выпуску резиновых, пластмассовых изделий возможна в рамках всех четырех территорий. Я обращаюсь к совету директоров и предлагаю более активно включиться в работу, искать новые проекты, привлекать резидентов на территории опережающего развития, посещать выставки, встречаться с людьми, — завершил свое выступление Рафинат Яруллин.

Сергей Каратыгин представил комплексное решение проблем качества электроэнергии и ее экономии



Энергосбережение, оборудование для перекачки нефти и утилизация кровельных отходов

Вопросов доклад главы «Татнефтехиминвест-холдинга» не вызвал, и перед советом директоров выступил исполнительный директор АИТ НГ «Интех» из Уфы Андрей Курочкин. Он предложил инновации для нефтегазовой отрасли РТ от Ассоциации инженеров-технологов нефти и газа «Интегрированные технологии». Он рассказал об экспортном потенциале производства радиально-трубных теплообменников и роторно-поршневых насосах, производимых на базе машины Рыля. Такое оборудование можно использовать для сжижения и компримирования природного газа, для перекачки нефти.

По словам Андрея Курочкина, оборудование будет интересно «Татнефти». Президент Татарстана Рустам Минниханов удивился, что раньше не видел разработок этой компании. Рафинат Яруллин отметил, что, прежде чем пригласить исполнительного директора АИТ НГ «Интех» в Казань, с ним встречались пять раз. «То, что вы рассказали очень интересно. Я думаю, нам надо собраться, послушать. Я смотрю, насколько наработаны у вас эти темы», — заметил Рустам Минниханов. Он предложил обратить внимание на оборудование ГК «ТАИФ», «Татнефть», «Вакууммаш», «Казаньоргсинтез».

Генеральный директор ЗАО «Грин Энерджи» из Москвы Сергей Каратыгин представил комплексное решение проблем качества электроэнергии и ее экономии. Он представил энергосберегающее устройство, способное сэкономить электроэнергию на 10—16%. «Устройство соответствует требованиям ЕС, поскольку мы работаем не только в России, но и в Казахстане, в странах Балтии и Восточной Европе. Устройство на рынке с 2011 года. Сейчас оно внедрено на предприятиях «Роснефти», в правительстве Москвы», — перечислил Сергей Каратыгин.

В свою очередь Рустам Минниханов посоветовал познакомиться с этой технологией ТАИФу, поскольку ее можно применять на АЗС. Президент также предложил встретиться с Сергеем Каратыгиным генеральному директору АО «Управляющая компания «Татэнерго» Ильдару Халикову, чтобы узнать подробнее о самой технологии и проработать в Татарстане пилотные проекты.

«У нас большая энергосберегающая программа. Например, «Татнефть» на тонну нефти за 10 лет снизила потребление энергии на 25%. Такая же большая программа у «Нижнекамскнефтехима и «Казаньоргсинтеза», — заявил Рустам Минниханов.

Производства из Набережных Челнов Рустам Минниханов предложил задействовать в программе капремонта

Еще одной новинкой стала разработка ООО «РАБИКА-энергосбережение» из Набережных Челнов. Ее представил коммерческий директор компании Альберт Вахитов. Предприятие организовало переработку битумосодержащих кровельных отходов.

— Наша компания в 2012 году запустила технологическую линию по переработке битумосодержащих кровельных отходов. Производительность составила 790 тонн в год. И позволяет выпускать строительную продукцию. Главная особенность — низкое потребление электроэнергии, экологичный способ переработки. И самое главное — возможность изготовления продукции для строительства и ЖКХ, дорожного хозяйства, — рассказал Альберт Вахитов.

Рустам Минниханов поблагодарил гостей за интересные доклады. Производство из Набережных Челнов он предложил задействовать в программе капремонта. «Мы могли бы обязать их заключать договора на утилизацию кровельных отходов с содержанием битума», — заявил Рустам Минниханов.