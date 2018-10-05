Как получить премию ТЭФИ? Топить за любимчика, хейтить чемпиона

Татьяна Тарасова удостоилась премии за репортаж из Пхенчхана, который редакторам Первого канала пришлось обрезать

На днях стали известны имена обладателей премии ТЭФИ в области телевизионных искусств. В номинации «Лучший спортивный комментатор» победу одержала ведущий соревнований по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Такой выбор жюри был весьма неодобрительно встречен теми, кто пристально следит за фигурным катанием. Почему победа Тарасовой дискредитирует премию ТЭФИ — в материале «Реального времени».

ТЭФИ переживает не лучшие времена

Премия ТЭФИ вручается, как известно, за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена еще в 1994 году фондом «Академии российского телевидения» и считается самым значимым мероприятием в мире российского телевидения. Но последние несколько лет премия переживает нелегкие времена, все чаще «попадаясь» на необъективном судействе.

— Премия верно идет к своему краху. Боюсь, что честного судейства никто из учредителей не хочет — все хотят потешить самих себя. Сегодня премия, к сожалению, никак не отражает уровень профессионального мастерства, не связана с качеством работы. Движущая сила одна — лобби. Если ТЭФИ хочет и дальше давать премии людям, которые победы не заслуживают, — так и менять ничего не надо. ТЭФИ рано или поздно сгинет сама, — писал в прошлом году, к примеру, журналист Владимир Кара-Мурза.



Последние несколько лет премия переживает нелегкие времена, все чаще «попадаясь» на необъективном судействе. Фото gazprom-media.com

В нынешнем году премия серьезно пересмотрела правила судейства, увеличив число участников жюри до тысячи с лишним человек. Однако избежать критики вновь не удалось — на этот раз многие остались недовольными победой Татьяны Тарасовой в номинации «спортивный комментарий». Справедливости ради стоит отметить, что среди конкурентов Тарасовой выделялся лишь Владимир Стогниенко, в то время как у Губерниева, Арустамяна, Гутцайта и Шнякина год выдался без ярких запоминающихся работ.

Сама Татьяна Анатольевна безгранично порадовалась за себя, разместив в своем «Инстаграм» такой пост: «Друзья мои, спасибо за теплые слова. Очень приятно после того, как меня критиковали, получить эту заветную статуэтку. Я не рассчитывала, даже не понимаю, как мне так повезло. Я не считаю себя журналистом, а просто люблю фигурное катание. Спасибо вам еще раз за вашу любовь. И… работаем дальше».

Тарасова — авторитет с субъективным мнением

Тарасова — непререкаемый авторитет в фигурном катании по всему миру. В России Татьяна Анатольевна пользуется большой популярностью и выступает в роли комментатора-эксперта на всех значимых турнирах в этом виде спорта. Российский болельщик уже не представляет себе телекартинки с крупных соревнований без сопровождения ее голоса. Однако стиль работы Тарасовой в последнее время все чаще становится предметом критики.

Премию ТЭФИ Тарасова получила за работу на произвольной программе одиночниц на Олимпийских играх в Пхенчхане. И это именно тот случай, когда придумать более странный повод для награждения не представляется возможным. Репортаж из Кореи получился настолько субъективным, что Первому каналу даже пришлось обрезать комментарий Тарасовой при повторном показе победного финала. Такой выбор жюри могло сделать только в двух случаях: либо ему показали как раз обрезанный вариант трансляции, либо решение принимали не разбирающиеся в этом виде спорта люди.

Как можно было признать лучшим комментатора, который рыдает в прямом эфире из-за поражения на Олимпиаде «любимицы» — Евгении Медведевой, не считаясь при этом с чувствами тех, кто болел за Загитову — на минуточку, победительницу (абсолютно заслуженную) соревнований? Фото: David J. Phillip / AP (meduza.io)



«Вы не обижайтесь, папаша, что многие из нас больше любили Женю»

Признание Татьяны Анатольевны лучшей — это действительно большой удар по репутации премии в глазах огромного числа зрителей. Как можно было признать лучшим комментатора, который рыдает в прямом эфире из-за поражения на Олимпиаде «любимицы» — Евгении Медведевой, не считаясь при этом с чувствами тех, кто болел за Загитову — на минуточку, победительницу (абсолютно заслуженную) соревнований? Вы действительно считаете справедливой награду комментатору, позволяющему себе после падений Алины на ЧМ кричать благим матом: «Женя вернись, нам тебя не хватает»? Комментатору, который неоднократно обзывал (по-другому не скажешь) нелюбимых им российских спортсменов, а сразу после победной для Загитовой Олимпиады обратился к ее отцу со словами: «Вы не обижайтесь, папаша, что многие из нас больше любили Женю»?

Работавшие с Тарасовой комментаторы признаются, что у нее большое сердце, способное выдавать массу положительных эмоций. Но хороший человек не равно хороший специалист, и Татьяна Анатольевна прекрасная иллюстрация этому утверждению. Комментатор, тем более федерального телеканала, просто обязан быть объективным и желательно беспристрастным, что у Тарасовой получается не всегда. Понятно, что болеть за россиян на отечественном телевидении необходимо, но все-таки совсем не так — отдавая явное предпочтение одной из спортсменок перед другими.

Своим репортажем в Пхенчхане Тарасова настроила против себя львиную долю постоянных болельщиков фигурного катания. И вызвала недоумение у тех, кто смотрит выступления наших фигуристов раз в четыре года. Эти горестные сентенции — «нет в спорте справедливости» и «отдайте золото Медведевой» — слышали в прямом эфире все, но то, что осознали даже на Первом канале, вырезав эти слова как некорректные, почему-то не учли в ТЭФИ. Награждение Тарасовой в данном случае дает понять коллегам по цеху: объективность нынешнему комментатору абсолютно ни к чему.