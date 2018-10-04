В наличные либо за рубеж: из госбанков забрали $8 миллиардов

Наибольшие потери понесли Сбербанк и ВТБ

Аналитики оценили масштабы августовского оттока валюты из российских банков: за месяц крупнейшие госигроки лишились в совокупности $8,3 млрд. Эти деньги вкладчики теперь либо хранят в наличных, либо вывели за пределы страны. На сегодня ситуация с оттоком валюты успокоилась, однако по мере приближения новых санкций США набеги на банки могут возобновиться. Подробнее — в материале «Реального времени».

Госбанки теряют валюту

Аналитики «Райффайзенбанка» (РФБ) выяснили, какие кредитные организации в августе испытали самый большой отток валютной ликвидности. По их подсчетам, основной удар приняли на себя крупнейшие государственные игроки. За месяц из Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка» и учреждений, санируемых Фондом консолидации банковского сектора, суммарно ушло $8,3 млрд. Из них $2 млрд забрали физические лица, $6,3 млрд — компании.

В то же время у некоторых частных игроков, прежде всего у «дочек» иностранных банков, наблюдался приток валюты. Но его масштабы сильно уступали масштабам потерь госбанков. «Соответственно, значительная часть средств или была переведена в наличность, или выведена за пределы РФ», — указывают аналитики.

Больше всего денег корпоративный сектор забрал из ВТБ (свыше $2,5 млрд), Сбербанка и «Газпромбанка», следует из расчетов РФБ. Также с оттоком столкнулись «Ак Барс» Банк, «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Российский капитал». С розничных счетов наибольшую сумму вывели клиенты Сбербанка.

Среди тех, кто ощутил приток валюты, были подконтрольный «Роснефти» «Всероссийский банк развития регионов», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Альфа-Банк», «Юникредитбанк» и некоторые другие.

Отток валютных средств с корпоративных счетов

Источник: ЦБ РФ, оценки Райффайзенбанка



Из всех участников рынка, к которым обратилось «Реальное время», ситуацию прокомментировал только Сбербанк. В его пресс-службе заявили, что сокращение или приток валюты в размере $1 млрд при общем объеме в $94—95 млрд нужно рассматривать «как результат управляемой эволюции баланса банка».

«Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая, помимо надежности, высокую эффективность. В случае сокращения работающих активов в той или иной валюте или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определенного источника пассивов банк прибегает к оптимизации привлечения средств, ставя в приоритет фактор стоимости», — ответили в Сбербанке.

Вашингтон против доллара

Валютные сбережения граждане и компании забирали из-за опасений жестких санкций со стороны США, которые могут коснуться долларовых операций семи российских госбанков, делают вывод аналитики РФБ. Эти опасения усилились после заявления «представителя ВТБ» о том, что в случае санкций банки смогут рассчитаться с клиентами в других валютах.

В таком ключе о возможном развитии событий говорил глава ВТБ Андрей Костин. В сентябре он сказал Business FM, что при необходимости обязательства по валютным депозитам могут быть погашены в рублях по текущему курсу. Еще один вариант — задействовать другие банки, которые не попадут под санкции. По словам Костина, в этом случае депозиты могли бы переводиться туда в рублях, а после конвертироваться обратно в доллары. В интервью Bloomberg банкир отметил: «Мы определенно готовы к любому развитию ситуации».

Отток валютных средств с розничных счетов

Источник: ЦБ РФ, оценки Райффайзенбанка



Вероятность того, что в отношении госбанков будут введены санкции, которые приведут к запрету на долларовые расчеты, аналитики РФБ считают минимальной. По их мнению, такие меры, скорее всего, не поддержит Евросоюз, поскольку это угрожало бы поставкам российского газа. Но сама возможность санкций препятствует притоку валютной ликвидности от российских экспортеров, отмечают они. Кроме того, если результаты ноябрьских выборов в Конгресс окажутся в пользу демократов, Вашингтон может занять более жесткую позицию по России.

Fitch Ratings оценивает запас валютной ликвидности российских банков как комфортный. Как пишут «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства, тот объем валюты, которым сейчас располагают системно-значимые кредитные учреждения, покрывает вклады по меньшей мере на 20%. Этого достаточно, чтобы отразить первую волну наплыва клиентов в случае санкций.

Затишье до ноября

По данным ЦБ, в августе объем валютных вкладов населения в целом по сектору сократился на $1,1 млрд, а с валютных депозитов юридических лиц ушло $2,6 млрд. Данные за сентябрь еще не опубликованы.

«На сегодняшний день ситуация с выводом валюты успокоилась. Как мы видим, прессинг, который был в августе и сентябре, ослабился. Но я бы не исключал, что оттоки возобновятся, когда будет проясняться ситуация с новыми американскими санкциями (их США обещали ввести в ноябре — прим. ред.). Это может проявиться к концу октября», — рассказал «Реальному времени» банковский аналитик Александр Проклов.

По его мнению, кризиса валютной ликвидности ждать, вероятно, не стоит, учитывая, что ЦБ предпринимал меры, которые позволят смягчить удар: закупалась наличная валюта, в запасе остается инструмент валютного репо. Тем не менее, если санкции затронут операции банков, отток валюты продолжится, и давление будет весьма ощутимым.

В общем объеме банковских вкладов населения доля вкладов в иностранной валюте составляет менее 22%, доля валютных депозитов юридических лиц превышает 37%.

Артем Малютин