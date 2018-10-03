Ирония судьбы по-ярославски, или тотальный провал Квартальнова в битве с «Нефтехимиком»

Наставник «Локомотива» здорово помог команде Назарова начать выездную серию с победы

Не самые удачные полосы выдались что у нижнекамцев, что у ярославцев в преддверии их очной встречи. И выбираться из них по классике жанра было необходимо в новой серии — для «Локомотива» домашней, для «Нефтехимика», соответственно, выездной. Фаворитами игры, конечно же, выглядели железнодорожники, прочно осевшие на четвертой позиции Запада. И поначалу ход игры это подтверждал, но постепенно тренеры сыграли свои главные роли в этом спектакле. Дмитрий Квартальнов произвел судьбоносную замену вратаря, а Назаров быстро изучил соперника и путем бесед в раздевалке научил «волков», как выстоять с этим «Локомотивом». Падакин, приехавший «дубасить», стоп-кран «Локомотива», период легионеров и тотальный провал Квартальнова — об этих и других подробностях матча «Локомотив» — «Нефтехимик» в репортаже «Реального времени».

Падакин приехал дубасить, но пока что бесполезен

Серьезно подпортили себе положение в турнирной таблице нижнекамцы, когда умудрились выдать самую слабую серию в нынешнем сезоне, уступив дома сначала «Ак Барсу», потом «Куньлуню» а после натужной победы над «Амуром» не сумев обыграть одного из аутсайдеров лиги — «Адмирал». Так что «волки» быстро опустились на восьмую строчку и теперь вынуждены балансировать в опасной близости от границ зоны плей-офф. У «Трактора», к примеру, баллов столько же, и лишь дополнительные показатели позволили татарстанцам остановиться в своем падении на самом краешке.

Несмотря на довольно поставленную и налаженную игру в обороне, у команды Назарова пока несколько тяжеловато идут дела с реализацией моментов. Судите сами: всего четыре шайбы в четырех последних матчах (да и то практически все они на счету Пуустинена и его легионерского звена) — это не просто слабый показатель, это, скорее, диагноз, который непременно нужно лечить.

Не сыграл в качестве «wow-эффекта» или хотя бы маленького эмоционального взрыва и обмен двух «дублеров» на форварда, ставшего одним из главных открытий сезона — Павла Падакина из «Ак Барса». По приходу нападающий, конечно, хорохорился, мол, «да я сейчас!», вот только пока пользы «Нефтехимику» в официальных играх он не принес.

— Я поиграл в Северной Америке и позиционирую себя как агрессивный игрок, который хочет рвать все. У меня было два хороших сезона в Сочи, и я полон желания принести пользу здесь, в «Нефтехимике». Буду дубасить и играть на победу, — обещал Падакин, приехав в Нижнекамск.

«Локомотив» же в своей конференции идет следом за «Йокеритом», ЦСКА и СКА и заслуженно занимает свое место в четверке тех, кто будет начинать Кубок Гагарина на своей площадке



«Локомотив» притормозил

«Локомотив» же в своей конференции идет следом за «Йокеритом», ЦСКА и СКА и заслуженно занимает свое место в четверке тех, кто будет начинать Кубок Гагарина на своей площадке. Однако в последних играх ярославцы немного притормозили (три поражения в пяти встречах), чем вызывали недовольство Дмитрия Квартальнова.

— Уже во второй игре у нашей команды нет энергии, нет движения, нет работы. Хотели побольше угроз создавать, проблем на пятаке. Не получилось. Хотя в конце зашевелились, но это были уже последние минуты. Времени не хватило, — жаловался наставник ярославцев.

На одних легионерах период не вывозили

Начали команды с высоких скоростей и обоюдоострых атак, то и дело угрожая воротам Ильи Ежова и Даниила Исаева. А вскоре Рушан Рафиков за грубость отправился на скамейку и дал возможность нижнекамцам похозяйничать в зоне «Локомотива». Не сказать чтобы работы у Исаева было «непочатый край». Нижнекамцы подолгу разыгрывали и никак не отваживались на решающий бросок. Пару раз попытались замкнуть на пятаке, но тоже тщетно.

Зато когда составы уравнялись и «Локомотива» стал душить «Нефтехимик» на его же половине, татарстанцы воспользовались очень быстрой «пружинистой» контратакой. Разжали ее вновь легионеры — Пуустинен, получив передачу еще в середине площадки, на скорости вошел в зону и тут же прицельно бросил в правый угол ворот Исаева — 0:1.

Выйдя вперед, нижнекамцы на рожон ожидаемо не лезли. Шайба все больше находилась у железнодорожников, и татарстанцы старались больше разрушать атаки хозяев и изредка выбираться в свои контратакующие рейды. Да и то вся опасность вновь исходила лишь от финнов Пуустинена, Няттинена да чеха Полашека. Успехом такая тактика не увенчалась. Вскоре нервы не выдержали у Марата Хайруллина — он зачем-то напал на игрока без шайбы, за что и получил две минуты штрафа. А уж за «Локомотивом» дело не стало. Оборонялись поначалу татарстанцы неплохо и даже отбили несколько волнообразных атак, пару раз выручал и Ежов. Но в итоге ярославцы свой гол в позиционном нападении таки выдавили — 1:1. Это Локтионов с передачи вернувшегося в состав Козуна хорошенько приложился с правого фланга — вратарь «волков» не среагировал.

После этого «Нефтехимик» вовсе не пошел в атаку возвращать преимущество. Скорее наоборот, ярославцы, почувствовав запах крови, стали разгонять свои атаки одну за другой, причем очень неплохо комбинируя. Так что нижнекамцы никак не знали, как отнять эту быстро ходящую с фланга на фланг шайбу. Вновь приходилось выручать Ежову, которого то и дело расстреливали с пятака. До перерыва дотерпели, но команде срочно нужен был перерыв. Ибо «Локомотив» татарстанскую команду здорово изнурял, заставляя ее гоняться за шайбой.

В итоге ярославцы свой гол в позиционном нападении таки выдавили — 1:1



Квартальнов не просто не угадал — он провалился



В перерыве Квартальнов пошел на довольно неожиданную замену вратаря. Видимо наставник был недоволен действиями Даниила Исаева в эпизоде с пропущенной шайбой (бросок был почти от синей линии) и, не дожидаясь от него «полной авоськи», решил выпустить Илью Коновалова. Наставнику железнодорожников это решение здорово аукнется.

А на льду картина не менялась. «Локомотив» душил «Нефтехимик», тот пытался воспользоваться редкими контратаками. В одной из таких попыток Няттинен едва не привез вторую шайбу в свои ворота — его выводили в атаку длинной передачей, а он как-то замешкался и вместо входа в зону зачем-то развернулся и подарил шайбу сопернику, тут же убежавшему в быструю контратаку.

А ближе к середине встречи команды вновь обменялись шайбами. И если гол в исполнении «Локомотива» назревал в течение всех десяти минут второго периода, а тут еще и Эмиль Галимов ушел в штрафбокс (Петри Контиола реализовал большинство), то шайбу в исполнении нижнекамцев можно смело называть либо усмешкой судьбы, либо тотальной ошибкой Квартальнова. Ведь гол этот совершенно не вытекал из логики игры, а если уж быть совсем честными, то в ворота новоприбывшего вратаря «Локомотива» залетела настоящая «дура».

Это вновь легионерское звено (разбавленное Сергеевым) попыталось создать нечто похожее на позиционную атаку, но в какой-то момент Сергеев увидел, что перед воротами создан массированный трафик и очень мягким (скорее даже издевательским) движением пустил снаряд «бабочкой» в сторону ворот. Кто же знал, что и этого мягкого наброса хватит? Коновалов не сумел увидеть и остановить шайбу — 2:2.

Ну а следующая настоящая возможность для «Нефтехимика» появилась лишь за три минуты до конца периода, когда благодаря обоюдному нарушению правил Ежовым (который задержал игрока у борта) и Брэндоном Козуном команды получили чуть больше пространства на площадке.

И здесь тоже совершенно можно утверждать, что Квартальнов не угадал со своим решением сменить вратаря. Ведь в эпизоде, когда Павел Куликов заталкивал в «куче-мале» третью шайбу «волков», именно Коновалов не сумел зафиксировать ее под ловушкой, за что и получил этот «вратарский» гол — 2:3.

Коновалов не сумел зафиксировать шайбу под ловушкой, за что и получил этот «вратарский» гол — 2:3



Назаров выстроил игру в течение одного матча

Да и четвертый гол в третьем периоде все того же Андрея Сергеева, когда нижнекамцы выиграли вбрасывание в зоне «Локомотива», и уже следующим касанием защитник «волков» щелкал от синей линии, можно смело списывать на недостаточную реакцию вратаря. Ведь никто перед ним не стоял, и бросок Сергеева можно было брать. Так или иначе, решение Квартальнова здорово помогло татарстанцам, которые и без того уже переломили игру (превосходства «Локомотива» как не бывало), и статистика по броскам в створ после двух периодов — 14-14 — тому подтверждение.

«Нефтехимик» грамотно боролся за шайбу, не гнушаясь силовых приемов, и это работало — четко и надежно. Так что оставшееся время подопечные Андрея Назарова делали ровно то, чему они хорошо обучены — боролись за каждый метр площадки.

И так и довели игру до первой победы в новой выездной серии. Не без помощи соперника, но и при хорошей работе в раздевалке тренерского штаба нижнекамцев. С каждым периодом волки выходили все более собранными и знающими что делать. Команда Назарова только прибавляла по ходу игры, а вот ярославцы просто не находили, что с этим поделать.

Эрик Добролюбов, фото hclokomotiv.ru