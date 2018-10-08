Парковка у подъезда: источник конфликтов или вынужденная мера?

Эксперт: нужно запретить парковки в радиусе 45 метров от подъезда, выходящего во двор

Тема парковок во дворах — предмет бесконечных дискуссий. С одной стороны звучат требования освободить придомовые территории от личного транспорта, с другой — слышится резонный вопрос: «Куда же тогда ставить автомобиль?» Эксперт в области рациональной архитектуры (в условиях ограниченных бюджетов и ресурсов) Никита Маликов в колонке, написанной для «Реального времени», разбирается в ситуации и предлагает свое решение проблемы нехватки машиномест в жилых массивах.

Лишить автомобилистов яблока раздора

Во многих проектах парковочные машиноместа приходится делать во дворах. Нравится это модным урбанистам или нет, но наше законодательство и экономические реалии далеко не всегда позволяют сделать двор без машин. Да и не всегда это нужно. Но в большинстве случаев парковки ставят необдуманно, что приводит к постоянному дискомфорту у жителей, конфликтам и поэтапному захвату территории двора машинами.

Недавно мы провели локальное исследование с целью улучшить свои проекты. Ставилась задача понять, как можно во дворах снизить количество конфликтов, связанных с машинами. Под конфликтами понимается самозахват земли под парковку, парковка на газонах, ссоры автомобилистов по поводу машиномест. И решение оказалось достаточно простое и эгоистичное — нужно лишить автомобилистов яблока раздора. Нет, не запретить вовсе парковку, иначе. Перераспределить.

На иллюстрации показаны усредненные данные по исследованию.

По пути наименьшего сопротивления

Где мы хотим парковаться? Людям показывали генплан участка и просили выбрать парковочное место, которым они хотели бы постоянно пользоваться. Бо́льшая часть опрашиваемых выбрала место в радиусе 30 метров от подъезда, чтобы было удобнее идти и чтобы «из окон было видно».

Где мы паркуемся по факту? Реальная расстановка машин во дворе. Причем на расстоянии 45 метров от подъезда машины припаркованы немного плотнее. Это обосновано именно парковкой в неположенных местах, но лишь бы ближе к двери.

Где мы ссоримся? А это непосредственно график конфликтов, самозахвата территории, парковки на газонах. Видно, что бо́льшая часть происходит на расстоянии не дальше 45 метров от подъезда.

Психология человека проста. Он выберет путь наименьшего сопротивления для достижения определенной цели. Цель у автомобилиста одна — встать как можно ближе ко входной двери. Причин и оправданий много. Часто эти пути наименьшего сопротивления пересекаются у нескольких людей и начинается конфликт. Спор за место поближе к двери — это уже почти скрепы. Но поскольку физическое насилие в нашем обществе обретает все меньшую популярность (мужик хилеет), начинается насилие над двором. Зачем ругаться с соседом, если можно встать на газоне, детской площадке или поперек дороги? Эффект-то тот же — машина стоит близко ко входу.

Есть решение

Есть хороший прием по снижению массовой напряженности. Если убрать очаг возмущений и заменить его равными обременениями, то и бо́льшая часть конфликтов исчезнет (при условии сохранения альтернативы). Если людям так важно парковаться у подъезда и ссориться из-за этого, может, лишить их этой возможности? Как показал анализ, основная конфликтная зона располагается на расстоянии до 45 метров от подъезда. Убираем автомобильные дороги и машиноместа в радиусе 30-45 метров до подъезда, отдаем это пространство под благоустройство. Теперь вдоль подъездов идет тротуар, предназначенный только для пешеходов. Тем не менее, этого достаточно для проезда скорой помощи, пожарной техники или даже грузчиков с мебелью в момент заселения новых жителей (армированный газон обеспечивает необходимую ширину проезда для грузовой техники). И вуаля. Получаем неплохой двор, где ребенок может смело выбегать из подъезда не боясь попасть под машину. А автомобилисты получают примерно одинаковые условия для парковки с сохранением количества машиномест. Источник конфликта исчез, строительные нормы соблюдены, двор защищен.

Разумеется, может появиться одаренный водитель, который проигнорирует все ограничения и все равно заедет на тротуар. Раз скорой можно, то почему нельзя его «ласточке» там ездить. Тут уже начинает работать психология толпы. Абсолютное большинство водителей не может парковаться так же. Более того, через короткое время водителям понятно, что в данном проектном решении жители (а в первую очередь дети) защищены от проезжей части. Люди начинают ощущать свой двор не как территорию между парковками, а как небольшой оазис под окнами. Поэтому они уже самостоятельно угомонят выскочку и попросят его не парковаться.

На картинке показан принцип работы с дворами по такой схеме. Проезжая часть убрана от подъездов, двор приближен к фасаду (получился двор без машин). Остальные парковки расположены вдоль основных внутридворовых дорог.

Пока что данных со дворов, где парковочные места удалены от подъезда, не так уж много (еще собираем), но первые результаты уже внушают уверенность.

Важное замечание: данное правило действует для подъездов, ориентированных во двор. Фасады, которые формируют фронт улицы, могут иметь парковки ближе. Это позволяет успешнее развивать потенциал первых этажей и самой улицы.