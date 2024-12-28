Пенсионерке из Казани вернули 290 тыс. рублей благодаря вмешательству прокуратуры

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани помогла вернуть 290 тыс. рублей пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. Группа лиц обманула женщину, уверяя, что ее внучка попала в ДТП, и убедила передать деньги «курьеру» для возмещения ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Курьер перевел деньги на счета организаторов мошенничества, оставив себе 10 тыс. рублей. В ходе расследования правоохранители установили его личность и предъявили обвинение по статье 159 УК.

Прокурор Ново-Савиновского района подал иск в суд для защиты имущественных прав пенсионерки, требуя взыскать с курьера всю сумму. Благодаря вмешательству прокуратуры ущерб был полностью возмещен.



Напомним, что полицейские Казани оперативно задержали 38-летнего уроженца Волгоградской области, подозреваемого в краже денег и украшений у 75-летней пенсионерки. Общая сумма материального ущерба составила 190 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина