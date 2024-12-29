В Южной Корее разбился пассажирский самолет

Фото: Максим Платонов

В Южной Корее самолет, вылетевший из Бангкока и направлявшийся в аэропорт Муан, потерпел катастрофу, не сумев завершить посадку и врезавшись в ограждение. Об этом сообщили в ТАСС.

На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, из которых, как сообщают, 85 погибших, в то время как двум людям удалось выжить. Причиной инцидента, по информации местных властей, стала неисправность шасси, предположительно вызванная столкновением с птицами.

На место трагедии уже прибыл исполняющий обязанности президента страны, вице-премьер Чхве Сан Мок.

В связи с катастрофой посольство России в Сеуле выразило свои соболезнования, присоединившись к международной солидарности в тяжелое время.

Власти продолжают расследование обстоятельств происшествия, а пресс-службы местных новостных агентств активно информируют общественность о новых сведениях.

Анастасия Фартыгина