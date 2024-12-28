В России завершился осенний призыв на военную службу

Фото: Максим Платонов

В России завершился осенний призыв на военную службу, в ходе которого в Вооруженные силы и другие воинские формирования было направлено 133 тысячи призывников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно указу Владимира Путина, призыв граждан начался 1 октября и продлился до конца декабря. Первые отправки людей в армию начались 15 октября. Для перемещения призывников использовались разнообразные транспортные средства: от рейсов военной авиации до эшелонов и пассажирских поездов.

Военные комиссариаты предоставили призывникам возможность выбора рода войск, учитывая их здоровье и результаты психологического отбора. Как и в предыдущие кампании, процесс призыва проходил по всей стране, обеспечивая комплексный подход к комплектованию армии.

Анастасия Фартыгина