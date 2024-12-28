Пенсии россиян в феврале 2025 года увеличат с учетом фактической инфляции

Фото: Михаил Захаров

В феврале 2025 года пенсионеры в России получат дополнительное увеличение страховых пенсий, проиндексированных с 1 января, до уровня фактической инфляции 2024 года. Об этом сообщили в ТАСС.

По последним прогнозам Минэкономразвития, инфляция на 2024 год увеличилась с 5,1 до 7,3%, в то время как Банк России ожидает 8—8,5% по итогам года. После оценки фактической инфляции Росстатом в середине января будет принято решение о дополнительной индексации пенсий.

Дополнительная мера затронет около 37 млн пенсионеров по всей стране, которые получат увеличенные выплаты за февраль и доплату за январь.

Напомним, что годовая инфляция в России продолжит расти в начале 2025 года и, по прогнозам Банка России, достигнет пика в апреле. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ.



Анастасия Фартыгина