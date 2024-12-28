Татарстан стал лидером по объемам сделок исламского банкинга в России

Фото: Динар Фатыхов

Центробанк России подвел первые итоги эксперимента по партнерскому финансированию, сообщив, что Татарстан стал лидером по объему сделок. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По состоянию на сентябрь 2024 года портфель сделок составил 2,8 млрд рублей, из которых 43% относят на договоры купли-продажи с рассрочкой платежа, чаще всего используемые для покупки недвижимости, транспорта и оборудования.

Общий объем операций по привлечению средств достиг 3,8 млрд рублей, из которых 45% составляют операции по расчетным и карточным счетам в банках.

Татарстан занимает основную долю, проводя 84% сделок по размещению и 66% сделок по привлечению средств, в то время как другие регионы, такие как Москва, Чечня и Башкортостан, составляют лишь небольшую часть от общего объема.

Напомним, что первый замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова заявила о значительном потенциале исламского финансирования для расширения экспорта российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию.



Анастасия Фартыгина