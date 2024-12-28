МВД Казани предупредило жителей о новых схемах деятельности мошенников

Фото: Максим Платонов

Управление МВД России по Казани призывает жителей и гостей города быть осторожными и не доверять мошенникам. Недавно жительнице столицы Татарстана поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей поликлиники. Звонившая предложила записаться на диспансеризацию и попросила номер СНИЛСа. Не подозревая о мошеннической схеме, девушка предоставила свои данные. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вскоре после этого на нее стали выходить «представители» кредитных учреждений и правоохранительных органов с предупреждением о попытке оформления кредитов на ее имя.

Убедившись в их правдивости, женщина оформила займы в двух банках, после чего мошенники сняли деньги с ее счета. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и полиция проводит расследование.

Анастасия Фартыгина