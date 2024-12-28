Посол КНР в России поблагодарил Татарстан за успешную организацию саммита БРИКС

Фото: Михаил Захаров

Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России, выразил благодарность властям Татарстана за теплый прием и высококлассную организацию саммита БРИКС, который состоялся в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Он пожелал республике дальнейших успехов на международной арене. Об этом сообщили в телеграм-канале полпредства республики.

Саммит собрал более 35 государств, а делегация Китая насчитывала 560 человек, возглавляемая председателем КНР Си Цзиньпином. В своем выступлении Си отметил важность встречи и взаимной поддержки между Россией и Китаем в условиях глобальных трансформаций.

Вице-премьер Татарстана и полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин также принял участие в приеме, организованном китайским посольством в Москве.





Анастасия Фартыгина