В Анапе зафиксировали повторный выброс мазута после ЧП с танкерами

В Анапе, в районе пляжа «Динамо», произошел повторный выброс мазута после инцидента с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Утром на пляже был обнаружен пласт мазута, который сейчас устраняют 50 человек, включающих сотрудников местной администрации и муниципальных предприятий.

Работы по ликвидации загрязнения проходят в оперативном режиме, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и восстановить чистоту прибрежной зоны.

«Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Анастасия Фартыгина