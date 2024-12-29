В Анапе зафиксировали повторный выброс мазута после ЧП с танкерами
В Анапе, в районе пляжа «Динамо», произошел повторный выброс мазута после инцидента с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
- Утром на пляже был обнаружен пласт мазута, который сейчас устраняют 50 человек, включающих сотрудников местной администрации и муниципальных предприятий.
Работы по ликвидации загрязнения проходят в оперативном режиме, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и восстановить чистоту прибрежной зоны.
«Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.
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