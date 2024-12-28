Правительство России установило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на 2025 год

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России утвердило объем тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза на 2025 год. . на официальном сайте правительства.

Постановление, подписанное правительством, устанавливает квоту в 1,5 миллиона тонн, действующую с 1 января по 31 декабря 2025 года.

При экспорте в рамках данной квоты будет взиматься пошлина в размере 5% от стоимости, но не менее 15 евро за тонну. Если объем превышает квоту, пошлина составит также 5%, но минимум 290 евро за тонну. Это решение направлено на обеспечение отечественных металлургических предприятий стратегическим сырьем.



Анастасия Фартыгина