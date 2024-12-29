Минкульт Татарстана определил семь ключевых целей на 2025 год

Фото: Максим Платонов

Минкульт Татарстана на заседании нового состава Общественного совета установил семь целей и задач на 2025 год, среди которых популяризация национальной культуры, поддержка детских театров и создание доступной среды для людей с инвалидностью.

Министерство планирует расширить информационное освещение деятельности культурных организаций, проводя тематические передачи в федеральных и региональных СМИ.

В рамках поддержки театров будут профинансированы постановки не менее двух инклюзивных и пяти детских спектаклей.

Также ожидается создание мемориальной карты Татарстана для увековечения выдающихся личностей и знаменательных дат, а проект «Республиканская школа молодого фольклориста» будет направлен на сохранение традиционной культуры и фольклора народов республики.

В восстановлении памятников и мемориалов в регионе примет участие не менее 500 волонтеров.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов поручил министерству создать комплексные центры культуры и подготовить соответствующие предложения.

Анастасия Фартыгина