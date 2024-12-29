Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Фото: Максим Платонов

Минпросвещения России утвердило минимальные баллы для ЕГЭ на 2025/2026 учебный год, необходимые для поступления в образовательные организации, подведомственные министерству. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Для успешного прохождения экзаменов выпускникам необходимо набрать следующие баллы:

42 — по русскому языку;

39 — по математике;

39 — по физике;

42 — по обществознанию;

35 — по истории;

44 — по информатике;

30 — по иностранному языку;

40 — по литературе;

39 — по биологии;

40 — по географии;

39 — по химии.

Основной период проведения ЕГЭ запланирован на 23 мая 2025 года, а пересдача — на 3 и 4 июля.

Также Минобрнауки установило минимальные баллы для поступление в образовательные организации:

по русскому языку — 40;

по математике профильного уровня — 40;

по физике — 39;

по обществознанию — 45;

по истории — 36;

по информатике — 44;

по иностранному языку — 30;

по литературе — 40;

по биологии — 39;

по географии — 40;

по химии — 39.

Анастасия Фартыгина