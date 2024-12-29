Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения России утвердило минимальные баллы для ЕГЭ на 2025/2026 учебный год, необходимые для поступления в образовательные организации, подведомственные министерству. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Для успешного прохождения экзаменов выпускникам необходимо набрать следующие баллы:
- 42 — по русскому языку;
- 39 — по математике;
- 39 — по физике;
- 42 — по обществознанию;
- 35 — по истории;
- 44 — по информатике;
- 30 — по иностранному языку;
- 40 — по литературе;
- 39 — по биологии;
- 40 — по географии;
- 39 — по химии.
Основной период проведения ЕГЭ запланирован на 23 мая 2025 года, а пересдача — на 3 и 4 июля.
Также Минобрнауки установило минимальные баллы для поступление в образовательные организации:
- по русскому языку — 40;
- по математике профильного уровня — 40;
- по физике — 39;
- по обществознанию — 45;
- по истории — 36;
- по информатике — 44;
- по иностранному языку — 30;
- по литературе — 40;
- по биологии — 39;
- по географии — 40;
- по химии — 39.
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