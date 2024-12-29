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Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

08:44, 29.12.2024
Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Фото: Максим Платонов

Минпросвещения России утвердило минимальные баллы для ЕГЭ на 2025/2026 учебный год, необходимые для поступления в образовательные организации, подведомственные министерству. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Для успешного прохождения экзаменов выпускникам необходимо набрать следующие баллы:

  • 42 — по русскому языку;
  • 39 — по математике;
  • 39 — по физике;
  • 42 — по обществознанию;
  • 35 — по истории;
  • 44 — по информатике;
  • 30 — по иностранному языку;
  • 40 — по литературе;
  • 39 — по биологии;
  • 40 — по географии;
  • 39 — по химии.

Основной период проведения ЕГЭ запланирован на 23 мая 2025 года, а пересдача — на 3 и 4 июля.

Также Минобрнауки установило минимальные баллы для поступление в образовательные организации:

  • по русскому языку — 40;
  • по математике профильного уровня — 40;
  • по физике — 39;
  • по обществознанию — 45;
  • по истории — 36;
  • по информатике — 44;
  • по иностранному языку — 30;
  • по литературе — 40;
  • по биологии — 39;
  • по географии — 40;
  • по химии — 39.
Анастасия Фартыгина

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