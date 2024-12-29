Российские самолеты планируют обеспечить интернетом до 2028 года
Российский госоператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» намерен внедрить интернет на борту российских самолетов до 2028 года, сообщает гендиректор компании Алексей Волин. Ранее связь обеспечивалась через иностранные сервисы и зарубежные спутники, с которыми Россия теперь отключена. Об этом сообщили в ТАСС.
Волин подчеркнул, что, несмотря на планы Минцифры о повсеместном Wi-Fi на самолетах к 2028 году благодаря низкоорбитальным спутникам, «Космическая связь» постарается решить эту задачу быстрее.
Компания уже видит значительный спрос на интернет-соединение среди пассажиров. В то же время «Бюро 1440», занимающееся формированием низкоорбитальной группировки спутников, подтверждает, что работа идет по графику и запуск коммерческого сервиса планируется на 2027 год.
Напомним, что министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что россияне смогут пользоваться интернетом в самолетах уже к 2027 году благодаря выводу на орбиту около 272 космических низкоорбитальных аппаратов.
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