Российские самолеты планируют обеспечить интернетом до 2028 года

Фото: Максим Платонов

Российский госоператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» намерен внедрить интернет на борту российских самолетов до 2028 года, сообщает гендиректор компании Алексей Волин. Ранее связь обеспечивалась через иностранные сервисы и зарубежные спутники, с которыми Россия теперь отключена. Об этом сообщили в ТАСС.

Волин подчеркнул, что, несмотря на планы Минцифры о повсеместном Wi-Fi на самолетах к 2028 году благодаря низкоорбитальным спутникам, «Космическая связь» постарается решить эту задачу быстрее.

Компания уже видит значительный спрос на интернет-соединение среди пассажиров. В то же время «Бюро 1440», занимающееся формированием низкоорбитальной группировки спутников, подтверждает, что работа идет по графику и запуск коммерческого сервиса планируется на 2027 год.

Напомним, что министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что россияне смогут пользоваться интернетом в самолетах уже к 2027 году благодаря выводу на орбиту около 272 космических низкоорбитальных аппаратов.



Анастасия Фартыгина