Экс-футболист Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили принял присягу как новый президент Грузии на торжественной инаугурации в зале пленарных заседаний парламента, которая транслировалась на официальном сайте.

Кавелашвили клялся на Библии и Конституции Грузии в присутствии членов семьи, депутатов, представителей различных религиозных конфессий и других официальных лиц.

Выборы президента прошли 14 декабря и стали первыми непрямыми выборами главы государства, в которых Кавелашвили был единственным кандидатом. Он получил 224 голоса из 300 от коллегии выборщиков, состоящей из депутатов парламента и членов верховных советов Аджарии и Абхазии.

На своем последнем брифинге экс-президент Саломе Зурабишвили подтвердила, что покинет дворец и передаст полномочия новому президенту.



Напомним, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение переговоров о вступлении страны в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Кроме того, по его словам, Грузия откажется от бюджетных грантов ЕС до конца 2028 года.



Анастасия Фартыгина