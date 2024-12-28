Реальные зарплаты жителей России увеличились на 7,2%

Фото: Татьяна Демина

В октябре 2024 года реальные зарплаты в России показали рост на 7,2% в годовом выражении, хотя это замедление, по сравнению с 8,4% в сентябре. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В целом по итогам 10 месяцев текущего года реальные заработные платы увеличились на 8,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила почти 86,6 тыс. рублей, что на 16,4% больше, чем в октябре прошлого года. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России на 9,2% по итогам года.

Напомним, что в этом году зарплату сотрудникам подняли 58% российских работодателей. В 2023-м этот показатель был равен 68%.



Анастасия Фартыгина