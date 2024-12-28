Президент России утвердил новую стратегию по борьбе с экстремизмом
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию противодействия экстремизму. Документ направлен на актуализацию мер и методов борьбы с данной угрозой в стране. Об этом сообщили в ТАСС.
- Документ, заместивший предыдущую версию, составлен из 72 пунктов, разделенных на 8 глав, и занимает почти 40 страниц.
В стратегии называются экстремистские угрозы, включая привлечение граждан к участию в протестах и инициирование цветных революций как методы дестабилизации.
Кроме того, документ содержит оценку источников угроз экстремизма в России, а также цели и задачи государственной политики в этой области, описывающие инструменты и этапы реализации стратегии.
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