Световое шоу в Нижнекамске посетили более 3 тысяч детей нефтепереработчиков

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

«Дорогой друг! Приглашаем тебя на праздничное новогоднее представление в Дом народного творчества. Дед Мороз и Снегурочка». Такое письмо от сказочных волшебников получили дети работников АО «ТАИФ-НК». Прибыв в назначенное время по указанному адресу, ребята окунулись в неповторимую атмосферу праздника, радости и веселья.

Фойе здания заполонили зайчики, феи, супер-герои — от разнообразия карнавальных костюмов разбегались глаза. Сделав памятную фотографию в тематических фотозонах, юные зрители заняли места в зале и с нетерпением ждали действа на сцене.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Когда погас свет, а сцена заиграла разноцветными огоньками, перед зрителями предстал агент с кодовым именем Три Икса. Вместе с ним ребята

отправились в город мультяшек, где им предстояло спасти Новый год — отыскать украденный злодеями посох Дедушки Мороза, без которого невозможно наступление праздника.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Концертная программа, как волшебное зелье, действовала на зрителей — зал буквально бурлил эмоциями: там были и смех, и радость, и удивление. На протяжении всего спектакля ребята помогали мультяшкам найти посох, для этого с удовольствием отгадывали загадки, пели и танцевали. Особый восторг у зрителей вызвали лазерное и световое шоу.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— На праздник я пришла в костюме ведьмочки. Мне очень понравилось представление, особенно яркие светящиеся костюмы, а также Дедушка Мороз и Снегурочка, — поделилась впечатлениями школьница Милана Палкина.



— Мероприятие прошло на высшем уровне. Актеры создали для детей настоящую сказку, которая запомнится им надолго. Улыбки на лицах детей, искренняя радость — лучшее тому подтверждение. Спасибо за подаренные детям и взрослым яркие эмоции, — подчеркнула эколог Гульнур Гумерова.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Новый год — чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Поздравляем всех жителей нашего любимого города с наступающим Новым годом! Пусть в каждом доме живет счастье, любовь и благополучие, — пожелала Альсина Исхакова.



— Весело, волшебно и незабываемо — именно так можно охарактеризовать это представление. С собой наша семья сегодня уносит заряд новогоднего предпраздничного настроения, — с улыбкой сказала Гузель Шарифуллина.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

После сказочного представления юные зрители, уходя домой, получили сладкий подарок и не упустили возможность еще раз сфотографироваться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Лилия Егорова