Прокуратура Казани выявила нарушения санитарных норм в ООО «Лафа» в Казани

Фото: Максим Платонов

После проверки прокуратуры Ново-Савиновского района Казани в ООО «Лафа» были обнаружены нарушения трудового законодательства и санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате фирма была привлечена к ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов, что обошлось ей в 60 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против ответственного лица за уклонение от оформления трудового договора и против юридического лица за нарушение государственных требований охраны труда.



Также прокуратура Казани помогла вернуть 290 тыс. рублей пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. Группа лиц обманула женщину, уверяя, что ее внучка попала в ДТП, и убедила передать деньги «курьеру» для возмещения ущерба.



Анастасия Фартыгина