Правительство России утвердило создание Национального словарного фонда

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Правительство России утвердило постановление о создании федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Об этом сообщили в ТАСС.

Новый цифровой ресурс будет содержать актуальные данные о нормах современного русского литературного языка и обновляться не реже одного раза в пять лет. Все данные фонда будут общедоступными и бесплатными для пользователей.

Оператором Национального словарного фонда назначено Минобрнауки, цель которого — повышение уровня грамотности граждан и поддержка русского языка как в стране, так и за границей.

Закон о создании фонда, подписанный президентом Владимиром Путиным в апреле 2024 года, вступит в силу 1 января 2025 года.

Система будет состоять из пяти модулей, которые предоставят информацию о написании, произношении, значении слов, а также доступ к историческим словарям различных периодов.



Анастасия Фартыгина