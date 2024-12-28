КФУ вошел в число вузов по количеству бюджетных мест на 2025/26 учебный год

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На следующий учебный год в российских вузах будет выделено более 619,1 тыс. бюджетных мест, о чем сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Наибольший прирост бюджетных мест наблюдается по медицинским специальностям, в то время как инженерные направления получили наибольшее количество мест в целом.

Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в число ведущих вузов, получивших большое количество бюджетных мест, наряду с вузами:

Башкортостана;

Свердловской;

Ростовской;

Новосибирской областей.

Кроме того, вузы вновь присоединенных регионов получили 27,1 тыс. бюджетных мест, включая более 18,2 тыс. для программ бакалавриата и специалитета, в ответ на запросы местных властей.

Напомним, что Казанский федеральный университет стал единственным вузом в Татарстане, который получил право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.



Анастасия Фартыгина