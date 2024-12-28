КФУ вошел в число вузов по количеству бюджетных мест на 2025/26 учебный год
На следующий учебный год в российских вузах будет выделено более 619,1 тыс. бюджетных мест, о чем сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
- Наибольший прирост бюджетных мест наблюдается по медицинским специальностям, в то время как инженерные направления получили наибольшее количество мест в целом.
Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в число ведущих вузов, получивших большое количество бюджетных мест, наряду с вузами:
- Башкортостана;
- Свердловской;
- Ростовской;
- Новосибирской областей.
Кроме того, вузы вновь присоединенных регионов получили 27,1 тыс. бюджетных мест, включая более 18,2 тыс. для программ бакалавриата и специалитета, в ответ на запросы местных властей.
Напомним, что Казанский федеральный университет стал единственным вузом в Татарстане, который получил право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.
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