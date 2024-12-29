В Татарстане по льготной ИТ-ипотеке выдали 4 тыс. кредитов на сумму 36 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане наблюдается активный рост ИТ-сектора, чему способствуют льготные меры, такие как отсрочка от призыва и специальная ипотека для ИТ-специалистов. Более 1 тыс. работников сферы воспользовались возможностью отложить службу в армии, а за время действия льготной ИТ-ипотеки было выдано почти 4 тыс. кредитов на сумму около 36 млрд рублей.

Программа продлится до 2030 года и направлена на развитие квалифицированных специалистов в регионах, исключая Москву и Санкт-Петербург.

Кроме того, Татарстан работает с крупными ИТ-компаниями, чтобы привлечь в республику сотрудников, работающих в московских офисах, что может дополнительно обеспечить 3,5 млрд рублей налоговых поступлений в местный бюджет.

Это также открывает возможности для регистрации новых ИТ-компаний в Татарстане, что делает регион привлекательным для нежилых офисов крупных игроков в индустрии.



Анастасия Фартыгина