В Госдуму внесли законопроект о стратегически значимых лекарствах

Фото: Михаил Захаров

Правительство России направило в Госдуму законопроект, который установит перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) и наделит кабинет министров полномочиями по его утверждению. Документ опубликовали в думской базе данных.

Законопроект предполагает законодательное закрепление понятия стратегически значимых лекарств и критериев их формирования, в рамках исполнения стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что предлагаемые изменения будут способствовать стабильному производству лекарств, что в свою очередь, гарантирует наличие рабочих мест и социальные гарантии для работников данной отрасли.



Анастасия Фартыгина