В России появится реестр контролируемых мигрантов-нарушителей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании реестра контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, после внесения в реестр иностранцы не смогут менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы своего региона или муниципального образования, а также управлять транспортными средствами и заключать браки.
МВД России будет отвечать за функционирование реестра, который будет создан в два этапа:
- на первом этапе в систему будут включены данные о мигрантах, имеющиеся в министерстве;
- второй этап подразумевает полноценное введение реестра в эксплуатацию для использования государственными органами.
Напомним, что Владимир Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.
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