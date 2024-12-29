В России появится реестр контролируемых мигрантов-нарушителей

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании реестра контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, после внесения в реестр иностранцы не смогут менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы своего региона или муниципального образования, а также управлять транспортными средствами и заключать браки.

МВД России будет отвечать за функционирование реестра, который будет создан в два этапа:

на первом этапе в систему будут включены данные о мигрантах, имеющиеся в министерстве;

второй этап подразумевает полноценное введение реестра в эксплуатацию для использования государственными органами.

Напомним, что Владимир Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.



Анастасия Фартыгина