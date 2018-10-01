Две драки, гол-фантом Каменщикова и победный мяч из офсайда: «татарстанское дерби» удалось на славу

Подопечные Уткульбаева обыграли «Камаз» и вышли в лидеры ПФЛ

Матчи между челнинским «Камазом» и нижнекамским «Нефтехимиком» всегда проходят в непримиримой борьбе, хотя команды и выступают в третьем футбольном дивизионе России. Не стала исключением и их последняя встреча, которая должна была выявить чемпиона первого круга зоны «Урал-Поволжье» в ПФЛ. О том, как прошло «татарстанское дерби», — в материале «Реального времени».

«Татарстанское дерби» закрывает первый круг

Противостояние между челнинским «Камазом» и нижнекамским «Нефтехимиком» долгие годы считается принципиальным для обеих команд. В нынешнем же сезоне «татарстанское дерби» стало еще более непримиримым — оба коллектива в межсезонье продекларировали задачу выхода в ФНЛ и с первых туров принялись подтверждать это делом.

Матч «Камаза» и «Нефтехимика» закрывал первый круг зоны «Урал-Поволжье», но первая игра между этими командами состоялся еще в конце июля. Кубковое противостояние завершилось тогда фееричными 3:2 в пользу нижнекамцев. К слову, вылетом из розыгрыша Кубка автозаводцы немного облегчили себе календарь, в то время как «Нефтехимик» играл матч 1/16 финала с «Уралом» на неделе, предшествующей встрече с челнинцами.

Судя по составу на игру, наставник нижнекамцев Юрий Уткульбаев был настроен на победу и в этот раз. В старте появились сразу три нападающих — Умаров, Уридия и Бабырь, каждый из которых способен решить эпизод в одиночку. При этом пропускал игру Гриднев, получивший серьезную травму в кубковом матче с «Уралом», кроме того, вновь на скамейке запасных остался опытный Бочков.

Два гола и «бык» Газданов

Стартовые 15 минут матча остались за хозяевами поля. Автозаводцы раз за разом оказывались с мячом в штрафной «Нефтехимика», пытаясь соорудить ранний гол. Нижнекамцы выглядели слишком вялыми и лишь чудом не пропустили в самом начале матча. Игроки «Камаза» четырежды получали возможность забить с углового удара, но им не хватало точности в завершающей стадии.

К середине первого тайма инициатива перешла в руки гостей. К 20-й минуте «Нефтехимик» оккупировал штрафную хозяев, и вторая волна массированной атаки принесла результат. Кузнецов прорвался по правому флангу, прострелил во вратарскую, где быстрее всех оказался Куликов — 0:1.

Однако долго радоваться гостям не пришлось. На 30-й минуте челнинцы получили право на еще один стандарт. Навес в штрафную «Нефтехимика» пришелся точно в колено Золотова, от которого мяч отлетел на Могулкина и уже тот с метра был точен — 1:1. Тут же нижнекамцы могли ответить после розыгрыша штрафного, но в последний момент Потапову помешал защитник.

Концовка тайма получилась еще жарче. На последней его минуте Красильниченко нарушил правила в центре поля, после чего на поле началась заварушка. Хавбек «Камаза» Газданов почему-то «забыковал» сначала Канаева, а потом и Шадрина. Страсти мгновенно закипели с обеих сторон, однако судья сумел вовремя растащить конфликтующих игроков. Несмотря на провокацию от Газданова, автозаводцу была показана лишь желтая карточка, хотя, по справедливости, это вполне тянуло на красную. Как бы там ни было, первый тайм закончился так, что во второй половине встречи зрители могли рассчитывать на более живой футбол в исполнении команд.

Гол-фантом от Каменщикова

Второй тайм начался под диктовку «Нефтехимика». Нижнекамцы не позволяли сопернику не то что доводить дело до ударов, но и даже переходить к созидательному этапу атаки. Гости уверенно вели встречу, заработав сразу несколько возможностей для гола. Но каждый момент в итоге превращался в угловые удары, которые были чуть менее остры, чем в первом тайме. Канаев все чаще бегал по разным углам для выполнения стандарта, однако они заканчивались лишь банальным навесом и игрой головой защитников «Камаза».

На 65-й минуте матча травму получил Клонцак. Пока соперник играл вдесятером, нижнекамцы организовали очередной момент у ворот Ионина. Передачу из глубины успешно принял Каменщиков, развернулся и выстрелил прямо под перекладину. Но то, чего не смог сделать вратарь, сделал судья, который решил не засчитывать забитый гол — ему показалось, что мяч не пересек линию ворот. О системе VAR в ПФЛ можно только мечтать, и сколько бы игроки «Нефтехимика» не протестовали, отменить решение судьи было уже невозможно.

Судья спас себя от критики, а «Нефтехимик» ушел победителем

Печалиться нижнекамцам было некогда, и они пошли вперед с еще большим энтузиазмом. Очередной розыгрыш углового не предвещал ничего интересного, но Петролай смог организовать вторую волну атаки. После закидушки от 8-го номера «Нефтехимика» в сутолоку у ворот «Камаза» мяч отскочил к Потапову, удар которого в ближний угол оказался неберущимся — 1:2. Судя по всему, гол был забит из офсайда, но в этой встрече решения принимал исключительно судья, у которого на каждый момент был свой оригинальный взгляд.

Игроки «Камаза» сбивались на индивидуальные действия, легко нейтрализуемые крепкими оборонительными редутами «Нефтехимика». Надо отдать должное Уткульбаеву, который отлично просчитал нападающих соперника. Лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» Галиакберов так и не смог получить мяч в удобной для себя позиции. Форвард «Камаза» раз за разом оказывался в окружении сразу нескольких защитников.

Последние минуты встречи, как и в первом тайме, выдались горячими. Хозяева закрыли нижнекамцев на их половине поля, однако создать что-либо интересное так и не смогли. «Нефтехимик» провел ряд замен, еще более укрепивших линию обороны. Вышедший вместо Уридии Киреев несколько раз останавливал острые выпады игроков хозяев, сводя на нет все старания автозаводцев.

В результате подопечные Уткульбаева довели матч до заслуженной победы. Несмотря на странные решения арбитра, большую часть игры именно нижнекамцы контролировали ход встречи. Говорить о перспективах выхода в ФНЛ еще рано, но с таким подходом к делу «Нефтехимик» вполне может рассчитывать на решение своей задачи.

Зульфат Шафигуллин