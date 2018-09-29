На кубок корейского посла: танец с веерами, разбитые доски и настоящие бои

Сегодня в Центре бокса и настольного тенниса в Казани прошел X Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок посла Республики Корея в Российской Федерации». В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших спортсменов — представители Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северокавказского, Сибирского, Уральского, Центрального, Южного федеральных округов, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

Сборную Татарстана на турнире представили 10 тхэквондистов из Елабуги и Набережных Челнов, в том числе сильнейшие представители этого вида спорта в республике — неоднократные победители и призеры международных соревнований Юлия Миюц и Рафаэль Камалов.