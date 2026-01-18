Стоимость ОСАГО в России снизилась на 5% по итогам 2025 года

Самые высокие средние цены зафиксированы в Новосибирской области

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России составила 6 778 рублей. Этот показатель продемонстрировал снижение на 5% в годовом выражении. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги».

Несмотря на коррекцию цены, количество проданных через платформу полисов увеличилось на 15,4% по сравнению с результатами 2024 года.

В структуре застрахованного автопарка лидирующие позиции по-прежнему занимают отечественные и азиатские бренды. Самой востребованной маркой стала Lada, на которую пришлось 17,7% от общего объема продаж ОСАГО. В тройку лидеров также вошли Toyota с долей 11,5% и Hyundai с показателем 6,4%. Высокую активность в сегменте страхования проявили владельцы автомобилей Kia (6,4%), Nissan (5,4%) и Renault (4,7%). В топ-10 наиболее часто страхуемых транспортных средств также включены марки Volkswagen, Chevrolet, Ford и Honda.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Географический анализ выявил существенную разницу в стоимости страхования, что обусловлено применением территориальных коэффициентов, отражающих аварийность и плотность трафика в конкретных субъектах. Наиболее высокие средние цены зафиксированы в Новосибирской области, где стоимость полиса достигла 8 815 рублей, что на 30% превышает общероссийский уровень. В пятерку регионов с самым дорогим ОСАГО также вошли Хабаровский край (8 729 рублей), Москва (8 505 рублей), Челябинская и Московская области. Напротив, минимальная средняя стоимость страховки была отмечена в Орловской области — 4 824 рубля. Низкие тарифные значения также характерны для Тамбовской, Костромской, Брянской и Белгородской областей.

Рената Валеева