«Не показываем тот футбол, который хотели»: в «Рубине» о принципиальности соперничества с самарцами не думают

Репортаж с открытой тренировки перед матчем с «Крыльями Советов»

«Волжское дерби» уже давно не воспринимается как большое событие ни в российском футболе, ни в Казани. Ожесточенные битвы на поле и за его пределами (между болельщиками) давно позади, и принципиальность матчей между «Рубином» и «Крыльями Советов» стала как-то подзабываться. Однако в текущем сезоне градус этого противостояния, кажется, должен вновь подскочить — все-таки в составе «КС» выступают сразу шестеро футболистов, связанных с «Рубином», так что биться гости должны будут с особым усердием. Наш корреспондент побывал на открытой тренировке казанской команды и узнал, с каким настроем она готовится к матчу. Пропажа Азмуна, возвращение Кудряшова, недовольство Бердыева и тотальная закрытость от прессы — об этом и многом другом в репортаже «Реального времени».

«Мы еще не показываем тот футбол, который хотели бы»

Атмосфера натужной и усыпляющей игры в Химках, где выход в следующую стадию Кубка России «Рубину» своим очень своевременным автоголом обеспечил его бывший игрок Александр Рязанцев, кажется, перенеслась и на базу казанской команды. Здесь было тихо и довольно уныло — ни улыбок, ни тем более смеха. Кажется, Курбан Бердыев серьезно недоволен развитием команды, и потому футболистам не до веселья. Особенно после безобразных 75 минут игры в Туле.

Вот и Филип Уремович, который и голом там отметился, и за молодежную сборную дебютировал, должен вроде быть на духовном подъеме, однако пресс-подход с игроком прошел все так же «камерно». Впрочем, сам хорватский защитник с такой оценкой состояния коллектива не согласился.

— У нас хорошая атмосфера в команде. Прошли дальше в кубке, забрали очки в Туле, так что тренируемся на позитиве. Нас ожидает тяжелая игра с «Крыльями Советов». Несмотря на то, что самарская команда находится внизу турнирной таблицы, играть с ними будет сложно. Но мы надеемся и будем играть на победу.

— Чемпионат потихоньку подходит к своей середине. Можно сказать, что «Рубин» показывает тот футбол, который вы хотите видеть сами, с учетом крайне сложного матча с «Арсеналом»?

— Да, с «Арсеналом» действительно была тяжелая игра. Понятно, что в первом тайме мы не показывали ту игру, которую должны были. Во втором играли лучше, на 92-й минуте сравняли счет и увезли очко. Понятно, что «тот» футбол до конца еще не показываем, но мы будем стараться играть лучше.

Вернувшийся Кудряшов и пропавший Азмун

На дальнем тренировочном поле базы «Рубина» все по-старому. Разве что на этот раз пресс-подход затянулся, и журналисты подошли к полю с опозданием в десять минут. И как только они это сделали, футболисты демонстративно начали нарезать «разминочные» круги, хотя перед этим уже свободно работали с мячами, отрабатывали распасовки и играли в «квадрат». Тотальная закрытость всегда была визитной карточкой команды Бердыева, особенно если дело касается подготовок к ближайшим играм.

Однако какие-то крупицы информации собрать с разминки все-таки удалось. Во-первых, как и отмечал во время пресс-подхода сам Курбан Бекиевич, не тренировались вместе с командой Ибрагим Цаллагов и Чико Флорес, получивший перелом носа в матче с тульским «Арсеналом». Но и помимо тех, кого назвал специалист, можно было заметить, что с командой не занимается иранский форвард Сердар Азмун. А вот защитник Федор Кудряшов наконец приступил к общим тренировкам. По крайней мере, во время разминки он занимался вместе со всеми (до того готовился только в тренажерном зале).

Журналисты, конечно, уточнили у наставника команды, кого ждать на поле в «волжском дерби».

— Каково физическое состояние команды? Кто не сможет сыграть?

— Не будет Цаллагова и Чико. Все остальные готовятся.

— В каком состоянии Цезарь Навас, не игравший с «Химками»?

— Ему просто дали отдохнуть. У него все нормально.

— А у Сослана Джанаева?

— Улучшение есть. Мы планируем, что к 20-м числам октября он будет готов.

— Что можете сказать о новичке команды — Игоре Калинине?

— Надеемся, что он вольется в коллектив. Перспективы есть.

— Его подписание — это не вынужденная мера? Он проходил просмотр еще в августе.

— Нет. Там были другие вопросы. Не хотел бы об этом говорить.

— Практически каждый матч вы тасуете крайних защитников. В перспективе планируется какая-то стабилизация?

— Мы рассчитывали на Цаллагова, но он, к сожалению, получил травму. Кудряшов надолго выбыл, только к этой игре готовится. Особого выбора у нас не было — Устинов и Байрамян, — поделился с журналистами Бердыев.

«Шесть бывших игроков «Рубина» у соперника? Не думаем об этом»

А среди журналистов тем временем активно обсуждалась «непростая» связь между «Рубином» и «Крыльями Советов». И речь вовсе не о напряженных отношениях между болельщиками этих клубов. Сегодня в составе самарской команды выступают сразу шесть футболистов, которые когда-то играли в составе «Рубина». В разное время его футболку надевали Тарас Бурлак, Сергей Корниленко, Максим Канунников, Рамиль Шейдаев, Денис Ткачук и, конечно же, старожил казанской команды Сергей Рыжиков. Логично предположить, что весь этот костяк будет играть на 110 процентов, чтобы показать себя на казанской земле и, главное, тренеру, которому большинство из этих игроков оказались не нужны. Впрочем, сам Бердыев на соответствующий вопрос корреспондента «Реального времени» ответил спокойно.

— За «Крылья Советов» выступают сразу шесть человек, которые раньше играли за «Рубин». Это как-то учитывается при подготовке?

— Нет. Вообще об этом даже не говорится и не обсуждается.

— Что можете сказать о сопернике?

— У Тихонова хорошая команда. Они варьируют схемы: 4-5-1, 5-3-2. К таким командам всегда сложнее готовиться.

— «Рубин» давно не проигрывает в чемпионате. У «Крыльев» же два подряд разгромных поражения. Это имеет значение?

— Думаю, нет. Матчи против «Крыльев» всегда принципиальные. Каждая игра — это отдельная история.

— В конце прошлого года вы с «Крыльями» встречались в Кубке страны. Как сейчас можете охарактеризовать стиль команды Андрея Тихонова?

— Разнообразие. Сочетание систем игры в 4 и в 5 защитников. Соперникам сложнее подстраиваться под такие команды, — охарактеризовал «Крылья» Курбан Бердыев.

А вот Уремович, похоже, пока не слишком детально разбирал предстоящего соперника, поэтому отделался довольно общими характеристиками самарской команды.

— Разбирали ли вы команду Андрея Тихонова с футбольной точки зрения? Что можете сказать о сопернике?

— Несмотря на то, что самарцы идут внизу турнирной таблицы, они действительно хорошая оборонительная команда и однозначно едут в Казань за очками. Соответственно, нам нужно выложиться на поле, показать свой футбол и постараться победить.

«Разобрали ошибки после игры с Тулой»

Уже ближе к тому моменту, когда журналистов должны были попросить на выход, Курбан Бекиевич наконец подозвал команду и весь персонал к себе, и бывший переводчик Гекдениза Карадениза, а ныне администратор команды Яшар Озджан пулей выскочил на поле с «мольбертом» Бердыева. Судя по тому, как внимательно игроки слушали тренера, тактическая подготовка к «Крылышкам» начинается именно сегодня.

— Основной проблемой «Рубина» в прошлом году было позиционное нападение. Как оцените его состояние в этом сезоне?

— В плане позиционной атаки в начальной стадии улучшений нет. В средней части поля — есть. В какой-то степени получается и на трети соперника. Но в целом здесь еще много работы, — признался Бердыев.

— Вы были очень недовольны игрой в Туле...

— Да. Начали играть только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки.