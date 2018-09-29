«Ак Барс» провел средний матч, но победил — не повезло «тиграм» с берегов Амура

Команда Билялетдинова по-прежнему далека от чемпионских кондиций

«Ак Барс» вчера лишь частично реабилитировался за поражение в матче с «Куньлунем». Команда Билялетдинова провела довольно средний матч, но ухитрилась победить (3:1) в «кошачьем дерби» против «Амура». Беззубая игра в большинстве, невысокая посещаемость домашних матчей «барсов» и две причины длительного отсутствия Даниса Зарипова в составе команды на выбор — в материале «Реального времени».

Как «Амур» перетряхнуло в межсезонье

После довольно неожиданной осечки с китайским «Куньлунем» от игры «Ак Барса» против хабаровского «Амура» болельщики казанской команды вправе были ждать только победы. Хотя «амурские тигры» довольно крепкая команда, которая регулярно выходит в плей-офф, частенько попадая в стартовом раунде как раз на «Ак Барс» и неизменно казанцам проигрывая. Напомним, что путь к третьему Кубку Гагарина команда Билялетдинова начала со встречи с собратьями из семейства кошачьих с Дальнего Востока.

«Амур» в межсезонье здорово перетряхнуло. В первую очередь сменился главный тренер команды — место ушедшего в «Автомобилист» Андрея Мартемьянова занял Николай Борщевский. Кроме того, дальневосточников покинул основной вратарь Юха Метсола, перебравшись поближе к «Ак Барсу» — в соседний Башкортостан в «Салават Юлаев». А результативные нападающие Алексей Бывальцев и Олег Ли стали очередной «данью» финансовому и административному монстру — питерскому СКА. Все это в комплексе сказалось — «Амур» в стартовых 10 матчах одержал лишь три победы, выпав за пределы кубковой восьмерки (10-е место).

Седьмым защитником на игру «раздели» Никиту Лямкина, который на старте сезона набирал форму через игры за «Барс» в ВХЛ



Лучшие дни Даниса Зарипова позади?

Впрочем, и казанцы старт сезона не могут занести себе в актив. Шесть побед в 11 матчах и 6-е место на Востоке устроили бы многих, но никак не действующего чемпиона и самый титулованный клуб КХЛ.

Именно с этим, очевидно, и связана масштабная ротация состава, которой продолжает придерживаться главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов. Так, во вчерашней игре хватало изменений в заявке «Ак Барса» на матч. Андрей Марков получил отдых, а седьмым защитником на игру «раздели» Никиту Лямкина, который на старте сезона набирал форму через игры за «Барс» в ВХЛ. Напомним, что в триумфальном плей-офф прошлого сезона этот защитник был одним из лучших в команде.

Кроме того, отдохнув один матч, на лед вернулся Александр Бурмистров, заменивший Федора Малыхина в звене Владислава Кары и Роба Клинкхаммера. «Мы с Данисом Зариповым 4 дня из зала не выходили, чтобы быть готовыми к матчу», — говорил довольный Бурмистров после игры.

— Принципиально было забить сегодня?

— Конечно, принципиально. Вообще, мы звеном хорошо играли, могли именно вместе забить. Что-то не получалось, но хорошо, что в концовке получилось забросить, — сказал он.

А вот пребывание в запасе Даниса Зарипова явно затягивается. Вчерашний матч стал третьим для «Ак Барса» без Даниса. Распространенная версия — ветерану необходим отдых. Однако есть и другое мнение, понять которое можно, просто взглянув на статистику Зарипова в этом сезоне. Один гол в 9 матчах — цифры, которые заставляют думать, что лучшие дни Даниса позади, и Билялетдинов не прочь дать шанс другим хоккеистам из большого набора исполнителей.

«Ак Барс» ждет Эмиля Гарипова

И последняя рокировка коснулась казанских ворот. После первого же неудачного матча Подъяпольского на лед вернулся Александр Шарыченков. Эмиля Гарипова в заявке по-прежнему нет.

— Эмиль работает. Он практически набрал форму, но мы хотим, чтобы после игровой паузы, связанной с травмой, он вышел готовым на все сто процентов. Это касается и состояния здоровья, и готовности к работе на льду. И мы, и он должны быть уверены в том, что он полностью готов морально и функционально. Мы его ждем, он нам нужен. Надеемся, уже скоро Эмиль сможет помочь команде, — сказал на предматчевой раскатке тренер вратарей «Ак Барса» Андрей Царев.

Почему посещаемость «Ак Барса» в «регулярке» удручает

Вчера трибуны «Татнефть Арены» вновь не были заполнены. Матчей в «регулярке» КХЛ заметно больше, чем, например, в футбольной РПЛ, выше и цены на билеты. Поэтому избалованный казанский болельщик в регулярной части сезона ходит лишь на топовые матчи, несмотря на усилия маркетинговой службы «Ак Барса», которую по праву считают лучшей в Казани в спортивной сфере.

На льду же с первых минут было скучно, если касаться только хоккея. Невысокие скорости и толкотню у бортов разбавило разве что удаление в составе гостей в середине периода. «Ак Барс» возможность не использовал, никого этим не удивив. Проблема реализации лишнего у команды Билялетдинова актуальна со старта сезона. Да и вообще, обычно «барсы» подтягивают этот компонент (как и многие другие) ближе к плей-офф. С замечательным, впрочем, результатом — три Кубка Гагарина не дадут соврать. И все они на счету Билла.

В сутолоке у чужих ворот расторопнее всех оказался Иржи Секач



Педану даже подраться не дали

Тем временем первый период яркими событиями на льду так и не отметился. А на старте второй трети матча Станислав Галиев обокрал соперника в чужой зоне, вынудив форварда «Амура» Вячеслава Ушенина нарушить правила. Как итог — очередное беззубое большинство от «Ак Барса». Происходящее на льду по-прежнему вызывало зевоту, свежестью дышало разве что звено Ткачева, резко прибавившее в скоростях с посадкой Зарипова на лавку запасных. Остальные звенья пребывали словно в летаргическом сне. «Амур» также в атаке не блистал, но гости действовали по счету. Гостевая ничья с чемпионом их более чем устраивала.

По такой игре все решал один эпизод. Так и вышло. За 4 минуты до конца периода Александр Горшков как стоячего обежал Пола Постму и, не особо сближаясь с Шарыченковым, бесхитростно бросил в ближний угол. Этого, однако, оказалось достаточно для голкипера «Ак Барса» — 0:1. Вратарский вопрос казанского клуба — настолько изъезженная тема, что и повторяться не хочется. Ждем, что на столь ответственную позицию все-таки появится достойный сменщик Гарипову. После игры Зинэтула Билялетдинов все же вступился за своего вратаря: «У него сложная ситуация была. Весь период простоял, мы играли в чужой зоне. Неожиданность возникает, и так получается», — заявил он.

Ну а завершился период срывом Андрея Педана, который хотел подраться, но понимания у оппонента не нашел и отправился в штраф-бокс в гордом одиночестве.

Неизвестно, чем бы закончился матч, если бы не довольно случайная шайба казанцев на первой минуте заключительного периода. В сутолоке у чужих ворот расторопнее всех оказался Иржи Секач. Наставник гостей Николай Борщевский запросил «кино» на предмет блокировки вратаря. Арбитр, вероятно, побил рекорд по длительности просмотра видеоповтора, но шайбу все-таки засчитал – 1:1. Интересно, что до этого момента чешский форвард отдал семь голевых передач в матчах с «Амуром», но еще ни разу ему не забивал.

Образчик советского хоккея от легионерского звена «Ак Барса»

Так или иначе, при довольно блеклой игре в атаке «Ак Барс» все же восстановил равновесие в счете. А вот гости подрастерялись, и вот уже Вячеслав Ушенин на ровном месте выбрасывает шайбу из своей зоны за пределы площадки, оставляя, уже в который раз, «Амур» в меньшинстве. И на сей раз «Ак Барс» в большинстве все-таки забил, и эта шайба стала украшением откровенно скучной игры. Легионерское звено исполнило образчик советского хоккея, который завершил точным броском Антон Ландер — 2:1.

Образец советского хоккея от легионерского звена «Ак Барса». Источник: khl.ru

— Бывает такая ситуация, что не идет шайба, и все. Они очень серьезные ребята и все время работают над этим. А сегодня достаточно красивый гол забили, я думаю, что все наладится, — отметил после игры Билялетдинов проблемы команды при реализации большинства.



После игры автор победной шайбы Антон Ландер прокомментировал игру и заявил о понимании того, что от первого звена ждут большего: «Поверьте, никто не давит на нас больше, чем мы сами. Нам хочется играть также результативно, как в плей-офф, и каждый из нас ждет большего друг от друга. Пока не все получается. Мы много говорим об этом. Главное, чтобы команда набирала очки», — сказал он.

А у гостей был шанс спасти игру после удаления Рафаэля Батыршина за 5 минут до конца матча, но «Ак Барс» выстоял в меньшинстве. А окончательный счет метким броском под перекладину установил Александр Бурмистров за полторы минуты до конца матча — 3:1. Так, казанцы провели довольно средний матч, даже на фоне поражения от «Куньлуня», но отпраздновали победу. Такое в хоккее бывает сплошь и рядом. Но по-прежнему очевидно, что «Ак Барс» далек от чемпионских кондиций.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru