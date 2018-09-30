«Во время перехода от собирательства к сельскому хозяйству человек стал жить намного хуже»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Почему бизнесменам полезно читать детскую литературу, можно ли победить конкурентов с помощью игры и как сравнение своей жизни с историей человечества помогает справиться со стрессом — бизнесмены рассказали о книгах, которые прочитали на этой неделе.

Игорь Абдрахманов, генеральный директор рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш»:

— Назову три книги, которые меня потрясли за последнее время. Во-первых, это «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Произведение надо читать еще в старших классах. Автор от первого лица рассказывает историю человека, который пережил репрессии. Евгения Гинзбург, мать Василия Аксенова, прошла лагеря, и книга состоит из ее дневников. Она просто переворачивает сознание.

Вторую книгу, «Манюню» Наринэ Абгарян, можно читать вместе с детьми. Книга искрометная, солнечная, после нее хочется жить, и понимаешь, что вокруг все-таки есть живые люди. Хотя книга и относится к разделу детской литературы, взрослые, когда ее читают, захлебываются слезами счастья.

Из деловой литературы прочел «45 татуировок менеджера» Максима Батырева. Считаю, что это неплохая книга для менеджера. Хотя в некоторых вопросах я бы с автором поспорил. Он не гуру, написанное им не является абсолютной истиной, но человек он интересный, раз такое написал.

Ринат Гарипов, генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects:

— Сейчас читаю книгу «Малый бизнес. Большая игра» Александра Высоцкого. Автора посоветовал один из моих наставников. В книге даются советы по мотивации сотрудников. Например, Высоцкий предлагает организовать работу в виде игры, чтобы зарядить сотрудников на участие в борьбе с конкурентами. Мы решили использовать этот совет на практике. Распечатали список заказчиков трех компаний — наших конкурентов. Сейчас постепенно вычеркиваем заказчиков конкурентов, когда забираем их себе. Ребята работают, им интересно. Правда, не знаю, на сколько хватит вовлеченности.

Айрат Файзрахманов, генеральный директор ООО «Открытая школа», заместитель директора НИЦ «АБАДА»:

— Буквально на днях перечитывал «Психологию влияния» Роберта Чалдини. Он учит тому, как строить коммуникации, убеждать собеседника. В книге сконцентрирован опыт продажников в разных отраслях, это классика работы с клиентами. Я считаю, что необходимо перелистывать старые книги, а не только читать новые. Также недавно перелистывал книгу Стивена Кови «Четыре правила эффективного лидера в условиях неопределенности». Он пишет о выстраивании системы управления и о том, как преодолеть кризис доверия.

Евгений Дьяченко, генеральный директор электронной торговой площадки для бизнеса Supl.biz:

— Сейчас читаю «Homo Deus: Краткая история будущего», автор — Юваль Ной Харари. Книгу эту решил прочитать, когда узнал, что она от автора, который написал «Sapiens. Краткая история человечества». Харари описывает историю развития человечества с древнейших времен до текущего времени, приводит интересные факты. Например, когда человечество перешло от эпохи собирателей и охотников к сельскому хозяйству, оно стало жить намного хуже. Раньше люди были свободны, бегали, охотились, на обеспечение себя едой у них уходило всего несколько часов в день. Когда люди обзавелись хозяйством, огородом, стали разводить пшеницу, на ведение хозяйства у них стало уходить 10 часов в сутки. Также увеличилось количество убийств, потому что у людей появилось то, что можно отобрать, завоевать. Когда люди бегали по лесу, отбирать у них было нечего, никакого повода для грабежей и войн не было.

«Sapiens. Краткая история человечества» работает как антистресс. В каждодневной жизни предпринимателя много проблем и сложностей, ты в них закапываешься, решаешь их, а когда смотришь более масштабно, видишь историю человечества, понимаешь, что все твои проблемы — это мелочь. И как-то отпускает, и начинаешь более спокойно решать задачи.

Книгу «Homo Deus: Краткая история будущего» я только начал читать. Там автор тоже излагает свое видение, в каких направлениях человечество может дальше развиваться. Эта книга, как я понял, представляет собой предложение обсудить, в правильном ли направлении мы движемся, может быть, нужно изменить траекторию развития.

Тимур Гасиев, генеральный директор УК ГК «Белый Фрегат»:

— Последней прочитанной мною книгой стала «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Ранее слышал о книге множество противоречивых отзывов, но по совету брата решил все-таки уделить ей время, о чем ни разу не пожалел. В первую очередь на меня произвел впечатление объем материала — целых три тома, его подача — весьма содержательный текст, своеобразный сюжет. Речь при этом идет об одной идее. Книга быстро затягивает, в ней много реалистичности, контрастов, даже скорее революционности.

Меня она очень впечатлила, оказалась близка моим ценностям и стереотипам. Если быть точнее, она вдохновила меня на то, чтобы не уподобляться приспособленцам, не сдаваться, нести ответственность на своих плечах, не забывать о лидерстве и продолжать что-то создавать, не ожидая случая или возможности.

Вначале у меня складывалось ощущение, что у автора все слишком гиперболизированное: герои, взаимодействие, сюжет. Но вскоре, когда я начал проецировать процессы, описанные в книге, на то, что происходит в России, я увидел удивительное сходство с нашей текущей ситуацией. Айн Рэнд во многом права. Это философская книга о современном мире, она помогает ответить читателю на множество интересующих его вопросов.

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