Рейтинг вузов: университеты Татарстана подвели целевики с маленькими баллами, но с большим блатом

ВШЭ оценила качество бюджетного приема в высшие учебные заведения, из татарстанских в топ-40 попал только КГМУ

Фото: Максим Платонов

Большинство отличников предпочитают юриспруденцию и востоковедение, а большинство троечников — сельское хозяйство и экологию, таковы итоги исследования, проведенного национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с Минобрнауки, Рособрнадзором и компанией «Яндекс». Эксперты оценили качество приема в вузы на бюджетные места, из татарстанских самые высокие результаты оказались у КГМУ и КФУ. Изучив данные, «Реальное время» пришло к выводу, что результаты могли быть намного лучше, если бы вузы не брали целевиков с низкими баллами, но большим блатом.

В КГМУ просочились стоматологи-троечники

Первое место среди вузов Татарстана и 32-е в российском рейтинге у Казанского государственного медицинского университета. Средний балл на бюджет по итогам приемной кампании 2018 года составил 81,8, это на 2,4 балла больше, чем в прошлом году. На первый курс на бюджетные места взяли 428 человек.

Официального перевода баллов ЕГЭ в школьные оценки не существует, но неофициально свыше 70 баллов — это пятерка, от 56—70 — четверка, 56 и ниже — тройка. Напомним, что максимум на ЕГЭ можно набрать 100 баллов.

Как объяснила «Реальному времени» Светлана Титова, ответсекретарь приемной комиссии, бюджетный прием включает в себя студентов, зачисленных по общему конкурсу, льготников, олимпиадников и студентов, принятых по квотам целевого приема. По словам Титовой, у КГМУ всегда было высокое качество приема.

Подняться в рейтинге КГМУ в этом году, вероятно, позволило сокращение мест для целевиков. Если в прошлом году на факультет «Лечебное дело» целевикам было выделено 71%, то в этом — 65%. В связи с жалобами на то, что целевой набор не оставляет шансов отличникам, проходной балл для них подняли до 65 за каждый из трех предметов (то есть в сумме должно получиться минимум 195 баллов).

«Это не проходной балл, а просто балл для участия в конкурсе», — обращал внимание ректор КГМУ Алексей Созинов. Фото tatar-inform.ru



— Замечу, это не проходной балл, а просто балл для участия в конкурсе, — обращал внимание ректор КГМУ Алексей Созинов на брифинге по итогам приемной кампании.

Тем не менее в КГМУ снова попали абитуриенты-троечники. К примеру, на престижнейшую специальность «Стоматология» по квоте от Минздрава Татарстана зачислена Камиля Алмазовна Сахбиева (181 балл) и Айсылу Ленаровна Фахртдинова (195 баллов), при том что у поступивших по результатам ЕГЭ проходной балл начинался от 250.

А судьи кто?

На втором месте по качеству приема в Татарстане и 55-м в российском рейтинге оказался Казанский (Приволжский) федеральный университет. Средний балл на бюджет по итогам приемной кампании 2018 года составил 78,5, это на 1,2 балла больше, чем в прошлом году.

Не все специальности в КФУ привлекают отличников. Так средний балл на факультет почвоведения — 67,9. На факультет зачислили всего 25 человек, из них один по целевому приему. Почвовед понадобился исполкому Казани, и чиновники не нашли никого более подходящего, чем абитуриентку со 146 баллами (примерно 48 баллов за каждый предмет), счастливицей, получившей возможность обучиться за счет бюджета, стала Айдана Сагындыккызы.

Экология, геодезия, география, религоведение, физика — тоже не самые популярные у отличников и хорошистов направления, средний балл здесь порядка 70. Самый высокий балл в этом году в КФУ был на лингвистику и иностранные языки — 91,2 (падение на 3,5 пункта), юриспруденцию (90,9) и международные отношения (89,1).

На втором месте по качеству приема в Татарстане и 55-м в российском рейтинге оказался Казанский (Приволжский) федеральный университет. Фото Максима Платонова

Что касается престижной юриспруденции, то из 26 бюджетных мест в этом году три заняли победители олимпиад, трое льготников и двое целевиков. Причем даже целевики не помешали сохранить высокий средний балл, хотя с таким результатом, как у них, даже на платное отделение было бы сложно пробиться. Обе квоты принадлежат Верховному суду Татарстана, и по ним зачислены Хасаншин Инсаф Раилевич (195 баллов) и Маликова Рената Викторовна (204 балла). По совпадению в Верховном суде РТ трудятся однофамильцы новоиспеченных студентов.

В архитекторы идут отличники

Третье место в Татарстане и 107-е в России у Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Средний балл составил 73,6 (+0,7 балла по сравнению с прошлым годом). Самые высокие результаты у «Архитектуры» — 85,1, самые низкие на «Транспортных сооружениях» — 64,4.

На 112-м месте КНИТУ им. Туполева с результатом 73,4 балла. В этом году средний балл вырос на 2 пункта. Поднять его, вероятно, так же помогла работа с целевиками. Ранее средний балл у них оказывался на 10 ниже, что сильно влияло как на общие показатели вуза, так и на процесс обучения, сейчас средний балл почти сравнялся с показателями поступающих по общему конкурсу.

— Молодого человека, который не знает на достаточном уровне математику, инженерии уже не научишь. Мы подняли эту тему, и нас услышала и та сторона, потому что целевой набор всегда подкрепляется заявкой предприятия. Мы встречались с руководителями, у них есть понимание, что им недоученные специалисты не нужны, и сейчас эта разница между обычным и целевым набором практически исчезла, — прокомментировал изменения ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.

Самый высокий средний балл в КАИ на «Информационную безопасность» — 81,8. Самый низкий на «Морскую технику» и «Авиационные системы» — 69,7. Больше всего целевиков заказал Казанский авиационный завод — 114 человек.





Самый высокий средний балл в КАИ на «Информационную безопасность» — 81,8. Фото Максима Платонова



120-е место у Набережночелнинского государственного педагогического университета, средний балл — 72,9 (+2,7 за год). На педагогическое образование при этом — 74. Для сравнения: средний балл на «Педагогику» в КФУ — 78,1.



На 161-м месте — Казанский государственный энергетический университет. Средний балл — 70,2 (+1,3 балла). Больше всего отличников поступали на «Автоматику и вычислительную технику», средний балл — 76,8, самый низкий средний балл на «Физику» — 65,4.

На 171-м месте — КНИТУ-КХТИ. Средний балл на бюджет в 2018 году составил 69,3, на 2,5 больше, чем в прошлом году. Самый высокий средний балл на «Нефтегазовом деле» (77,9) и «Информатике и вычислительной технике» (77,4). Самый низкий — на «Лесном деле» (61,4). В КХТИ в этом году 133 целевика, баллы у которых не самые высокие. К примеру, у студента факультета пищевой инженерии Ивана Кузина всего 124 (примерно по 41 баллу по каждому из трех предметов ЕГЭ, что в переводе на школьные оценки «3-»).

Куда поступать троечнику?

И если в КХТИ нефтегазовое дело считается одной из престижнейших специальностей, то профильный Альметьевский государственный нефтяной институт в аутсайдерах списка по качеству приема. Средний балл в этом году там составил 63,6, утешение для учредителей — рост на 4,1 пункта по сравнению с прошлым годом. Причем спас АГНИ не нефтегазовый факультет (куда достаточно было набрать 174 балла), а экономический, куда проходили абитуриенты с 226 баллами. В разрезе факультетов в вузах Татарстана, принимающих студентов с самыми низкими баллами, АГНИ и вовсе занял «почетное» первое место. Средний балл на «Технологические машины и оборудование» составил 55.

На предпоследнем месте по качеству приема — Казанская государственная академия ветеринарной медицины (средний балл — 61,8), а на последнем — кузница кадров татарстанской власти — Казанский государственный аграрный университет. В сельхозинституте, как его еще называют, средний балл — вообще 58,1. Факультетом с самым низким средним баллом стал «Лесное дело» (57,2), с самым высоким — «Геодезия» (63,3).

Альметьевский государственный нефтяной институт в аутсайдерах списка по качеству приема. Фото theatre-light.ru

Данные вузы по итогам последних лет принимают преимущественно троечников. Как отмечал первый проректор по учебно-воспитательной работе КГАУ Булат Зиганшин, 80% абитуриентов вуза — из сельской местности. Надо отметить, что это характерная картина для России в целом. По итогам исследования ВШЭ, 24 вуза с самым низким качеством приема в стране принадлежат Минсельхозу, еще шесть — Минтрансу.

Отличники идут в юристы и пиарщики, а хорошисты — в педагоги и врачи

Самые качественные по приему на бюджет вузы России — МФТИ (96,4), МГИМО (95,3), ВШЭ (94,6), СПбГУ (91,8), филиал ВШЭ в Санкт-Петербурге (90,5), МИФИ (90,3) и ИТМО (90,2). Вузов, где средний балл превысил 80, теперь 41 — на 8 больше, чем в прошлом.

По оценке экспертов ВШЭ, регионы начали удерживать высокобалльников. В 2018 году число субъектов, где на первый курс принято больше половины отличников, выросло почти в 3 раза — с 4 до 11. К Москве, Питеру, Томску и Татарстану в этом году добавились Новосибирская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская и Тюменская области. При этом вузы Татарстана показали максимальный рост качества приема (плюс 2,9). Тому, что отличники начали оставаться в Татарстане, вероятно, способствовал жесткий разговор Минниханова с ректорами.

К направлениям, которые привлекают больше всего отличников, имеющих средний балл 80+, по-прежнему относятся юриспруденция, востоковедение, реклама и связи с общественностью, лингвистика и экономика. В этом году к ним впервые добавились политология и дизайн.





Самые качественные по приему на бюджет вузы России — МФТИ (96,4), МГИМО (95,3), ВШЭ (94,6), СПбГУ (91,8), филиал ВШЭ в Санкт-Петербурге (90,5), МИФИ (90,3) и ИТМО (90,2). Фото mipt.ru



Ударники, имеющие от 70 до 80 баллов, в основном концентрируются на таких направлениях, как здравоохранение, информатика и вычислительная техника, математика, физика, нефтегазовое дело. В этом году порог 70+ перешагнули химия, химическая технология и биотехнология, информатика и вычислительная техника.

«При этом надо отметить, что такие крупные группы направлений подготовки, как сельское и рыбное хозяйство, транспортные средства, технологические машины и оборудование, экология, до сих пор имеют неприемлемо низкий уровень знаний очень большой части студентов, зачисленных на бюджетные места. Далеко не во всех случаях это объясняется недостаточным спросом на таких специалистов в соответствующем регионе. Ответственность лежит и на вузах, прикладывающих недостаточные усилия к модернизации своих учебных программ, и на учредителях этих вузов», — пришли к выводу авторы исследования.